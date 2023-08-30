В Татарстане утвердили порядок установления регулируемых тарифов на речные перевозки в местном сообщении

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане утвердили порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении. Он закреплен постановлением Госкомитета республики по тарифам.

Перевозчиков обязали ежегодно до 1 июля года, предшествующего очередному регулируемому периоду, предоставлять в ведомство предложения об установлении тарифов. Исключение — 2023 год, в котором заявление необходимо предоставить до начала сентября.

Предложение перевозчика должно состоять из заявления, расчета величины тарифов и обосновывающих документов. За предоставление заведомо недостоверных сведений заявитель будет нести ответственность, предусмотренную КоАП России, говорится в постановлении Госкомитета Татарстана по тарифам.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Порядок разработали в целях повышения качества и доступности результатов госрегулирования тарифов на речные перевозки пассажиров и багажа в местном сообщении, защиты экономических интересов таких потребителей, а также достижения баланса интересов межу ними и перевозчиками. Он определяет сроки и порядок действий Госкомитета Татарстана по тарифам при регулировании тарифов.



По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, в республике пассажиропоток на речном транспорте вырос на 95%. Поставлена задача довести количество пассажиров до 500 тысяч в год.



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Татьяна Демина