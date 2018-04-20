Оздоровительный эффект созерцательной архитектуры

Принципы проектирования инвестиционно-строительной компании «КамаСтройИнвест»

Инвестиционно-строительная компания «КамаСтройИнвест» строит в Казани объекты жилой и коммерческой недвижимости с авторской архитектурой. Многие говорят, что «КамаСтройИнвест» первой создает тренды в применении новых технологий и новых «фишек» в строительстве в городе. Проектируя свои объекты, компания руководствуется прежде всего учетом интересов трех сторон: города и его будущего развития, потребителя, то есть будущих жильцов, и целесообразностью, экономической эффективностью тех или иных решений.

Инновации в архитектуре

На Западе — всплеск интереса к воздействию архитектуры на человеческое здоровье и сознание. Даже есть специальная академия: Academy of Neuroscience for Architecture. Ученые в своей работе сфокусировались на зданиях и местах, сконструированных с целью созерцания: они выдвинули теорию, гласящую, что наличие «созерцательной архитектуры» может с течением времени вызвать такой же положительный для здоровья эффект, что и медитация, но с меньшими усилиями со стороны индивида.

Тем временем на протяжении последних лет в России даже самые прогрессивные архитекторы вынуждены мириться с возможностями строительной промышленности и рынка. Однако «КамаСтройИнвест» на каждом новом объекте применяет новые эффективные материалы в отделке, в чем-то заимствуя опыт западных стран с поправкой на климатические реалии наших территорий. Любой новый дом «КамаСтройИнвеста» — это сложнейший кейс по интеграции современных решений в исторический контекст окружающей среды за счет применения неочевидных решений внешнего вида зданий. При этом не в ущерб практическим функциям.

Устойчивое развитие



Архитекторы «КамаСтройИнвеста» утверждают, что устойчивое развитие в архитектуре и градостроительстве подразумевает применение энергоэффективных технологий, стремление к максимальной энергоэффективности зданий, озеленение и ландшафтный дизайн с использованием местных культур, совмещение жилой, коммерческой и социальной функций, создание инфраструктуры для снижения нагрузки на транспорт и использования «зеленого» вида транспорта.

Компания при определении месторасположения и инфраструктуры ее объектов уделяет особо внимание оборудованию придомовой территории. Общественные пространства «КамаСтройИнвест» функционально разделяет на три зоны: активная, социальная и тихая. Это значит, что даже детская площадка, если позволяет место, должна предлагать варианты игры для детей разного возраста. Например, для детей от 0 до 6 больше важна безопасность, тишина, тактильные игры с водой или песком. А игровое оборудование для детей постарше стоит расположить в стороне от тихого двора под окнами, ведь для них развитие — это совместные спортивные игры, которые могу мешать отдыхать тем, кто ищет во дворе общение с природой и тишину. Не стоит забывать и о взрослых, в том числе пенсионерах. Для них должны быть выделены свои комфортные места для отдыха, но так, чтобы можно было и присмотреть за младшим поколением.

Верховенство потребностей потребителя

Выбирая место для жизни, покупатели квартир уделяют много внимания устройству инженерных систем и оборудования. Важнейшими факторами предпочтения покупатели недвижимости «КамаСтройИнвеста» называют также отделку и материалы подъезда, обеспеченность машино-местами на собственном паркинге, характеристики здания и квартир, а также вопросы обеспечения безопасности и принципы управления зданием, включая систему начислений платы, уборку и благоустройство территории. «КамаСтройИнвест» несет ответственность за эксплуатацию домов и создание комфортной и безопасной среды для жильцов, поэтому всеми домами, построенными компанией, управляет профессиональная команда УК «КамаСтройИнвест».

Осмысленный, ориентированный не на экономию, а на создание комфортного для человека жилого пространства подход компании сформулирован в принципах при разработке планировки квартир. Никаких длинных узких комнат: соотношение сторон комнат — 3:4 или 4:4. Площадь кухни не должна быть меньше 15 кв. метров для классических планировок и меньше 20 кв. метров для европланировок. Кухни должны быть расположены рядом с гостиными, с возможностью дальнейшего объединения. Отдельное внимание в «Принципах проектирования компании «КамаСтройИнвест» уделено оборудованию всех прочих зон помещения: от ширины стен в ванной комнате до минимальной площади холлов и требований к размеру и количеству гардеробов.

Опуская детали, можно сказать, в проектировании объектов «КамаСтройИнвест» руководствуется множеством принципов, значение которых еще несколько лет назад многим даже крупнейшим застройщикам в Татарстане было попросту незнакомо.

Безбарьерная среда, выделение общественных пространств, пешеходно-пространственная связь между дворами и общественными зонами, проезд для экстренных служб во двор по специальной поверхности и многие другие. Не говоря уже о закрытых для машин дворах, максимизации количества квартир с хорошим видом из окон и рассредоточении открытых парковок по внешнему периметру застройки.

«Рынок недвижимости меняется кардинально уже сейчас, на наших глазах. И неважно, готовы мы или нет. Все, что можно сделать, — это меняться быстрее и лучше конкурентов», — отмечает коммерческий директор инвестиционно-строительной компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова.

Партнерский материал