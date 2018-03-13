Обездоленные: Фемида перестала закреплять доли за «фоновцами» ЖК «МЧС»

В Управлении жилищной политики Казани возражают против признания их «предвариловок» договорами долевого участия

Фото: Максим Платонов

«Фоновцы» из ЖК «МЧС» столкнулись с новой проблемой. Как известно, многие из них покупали квартиры по различным соглашениям, но не по договорам долевого участия (ДДУ). Суд все же закреплял за ними доли в домах и приравнивал к дольщикам. Однако с прошлой недели процессы приостановили по всем домам комплекса. Ранее не возражавшие чиновники исполкома вдруг оспорили одно из положительных решений. Почему и как теперь быть дольщикам — подробнее в материале «Реального времени».



По всему ЖК «МЧС» приостановили суды

С прошлой недели у дольщиков ЖК «МЧС» прибавилось проблем. Суды перестали закреплять за ними доли в домах и признавать их «предвариловки» договорами долевого участия. Отлаженный механизм застопорился на покупателях квартир в 3-м «свайном» доме комплекса.

Впрочем, изначально Советский суд Казани решил дело в пользу этих дольщиков, приравняв предварительный договор купли-продажи (ПДКП) к ДДУ. Но вскоре Управление жилищной политики (УЖП) оспорило решение суда, и его отменили, причина — договор не соответствует требованиям закона: под домом не оформлен земельный участок, нет разрешения на строительство. Параллельно приостановили судебные процессы по всему ЖК «МЧС».

— УЖП и раньше привлекали в качестве третьей стороны, но они никогда не возражали, лояльно относились к переводу в ДДУ. А сейчас говорят, будут приходить в суды и возражать против признания наших договоров ДДУ, — переживает дольщик Леонид Фоминых.

Правда, в Управлении жилищной политики уточнили, что в качестве третьей стороны ведомство привлекали к суду только искам дольщиков 1-го и 2-го домов, по делам 3-го и 4-го УЖП не участвовало в процессе.



В управлении пояснили, что оспорили решение суда из-за того, что дольщики дома 3-4, выиграв дело, пытались встать в реестр обманутых дольщиков (пострадавших граждан), но на данный момент сделать это невозможно. Фото Васили Ширшовой



Хотя на его 2-й дом разрешение на стройку есть, однако, как выяснилось, на момент заключения договоров документа еще не было, и «по земле были какие-то несоответствия». Словом, формальный повод возражать у чиновников исполкома есть. Но почему они решили воспользоваться им только сейчас?

— Когда судья положительное решение приняла по 3-му дому, она сильную взбучку получила. Получается, формально к делу подошли, не глядя. Дольщики из 3-го дома, у которых договоры судом признали ДДУ, попытались встать в реестр обманутых дольщиков. В УЖП сказали: «А как мы можем включить вас в реестр, если вы не соответствуете требованиям закона?» — и отказали им. Тогда эти дольщики стали писать жалобы на управление в прокуратуру и еще куда-то. После этого в УЖП такую жесткую позицию приняли, то есть дольщики сами себе проблему создали, — посетовал Леонид.

«По закону вашего дома нет»

По вопросу приостановки судебных процессов в УЖП провели совещание с участием юристов «ФОНа», замдиректора компании Дианы Ахметзяновой и представителей дольщиков. В управлении пояснили, что оспорили решение суда из-за того, что дольщики дома 3-4, выиграв дело, пытались встать в реестр обманутых дольщиков (пострадавших граждан), но на данный момент сделать это невозможно.

— Вопрос стоит по дому 3-4, там нет разрешения и проектной документации. Как можно признавать договора долевого участия при отсутствии любого проекта? Ведь есть обязательные требования по 214-ФЗ, и Верховный суд РФ дал пояснения: если договор содержит те же требования, что и этот закон, то, соответственно, данный договор можно считать договором долевого участия. А если отсутствует основное требование — само разрешение на строительство, то есть по закону объект не существует, разве можно признать ДДУ? — пояснил позицию заместитель начальника Управления жилищной политики Айрат Ахметханов.

В управлении предупредили: если кто из «фоновцев» ЖК «МЧС» заявится в реестр обманутых дольщиков (пострадавших граждан), специалисты подадут апелляционные жалобы об отмене судебных решений по их делам в связи с тем, что они нелегитимные (не было разрешения на строительство). Причем это касается всего комплекса.

«Если отсутствует основное требование — само разрешение на строительство, то есть по закону объект не существует, разве можно признать ДДУ?» — пояснил Айрат Ахметханов. Фото minstroy.tatarstan.ru



«Лет через 10 построится дом, а вы меня там зарегистрируйте»

Дольщики 4-го дома поясняют, что пытались отговорить будущих соседей от необдуманных действий, но не помогло:

— Там две категории граждан. Есть те, которых просто приравняли к ДДУ, меня в том числе. И есть человек пять-шесть похитрее, которые просили суд приравнять их к ДДУ сразу с регистрацией в Росреестре. Хотя мы всем говорили, что сейчас это невозможно, пока нет разрешения и проекта. Это уже другая история, потому что зарегистрироваться по тому адресу, которого нет, невозможно. Было бы разрешение на стройку, тогда бы получилось. А так получается, грубо говоря, я пришла в Росреестр и говорю: «Зарегистрируйте меня где-то там, когда-то, лет через 10, построится дом, а вы меня там зарегистрируйте».

Активисты комплекса не снимают ответственности за произошедшее и с УЖП, ведь они и раньше участвовали в процессах в качестве третьей стороны. Могли предвидеть такой исход. В настоящий момент юристы «ФОНа» советуют дольщикам «МЧС» не торопиться с заявлениями в суд о признании ДДУ. Всем настоятельно рекомендуется дождаться судебного решения по отложенным делам.

Для второго дома — это лишний повод для огорчений. Перевод в ДДУ здесь был своего рода рычагом воздействия на несогласных выкупать имущество для финансирования стройки. Сейчас кладовки покупают 231 человек. Многих сподвигло на это как раз желание закрепить свою долю в доме: ведь добиться положительного решения суда мало, нужно еще зарегистрировать договор, а сделать это можно только при участии застройщика.

На момент действия страховой компании из 38 из 522 дольщиков 2-го дома успели перевести договоры в ДДУ. Позднее, через суды, ту же процедуру прошли еще десятки людей — около 100 человек. Всем остальным остается ждать 19 марта, когда пройдет новое судебное заседание.

Во 2-м доме в дальнейшем можно будет признать ДДУ, но придется заключать новый ПДДУ с «ФОНом» или подписать допсоглашение. Фото Васили Ширшовой



— Сейчас юристы «ФОНа» подсказывают еще одну лазейку: говорят, надо заново договоры перезаключить. И теперь уже не предварительный договор купли-продажи (ПДКП), а ПДДУ, — не теряет надежду Леонид Фоминых.

Как ему пояснили, во 2-м доме в дальнейшем можно будет признать ДДУ, но придется заключать новый ПДДУ с «ФОНом» или подписать допсоглашение. В договоре будут отражены обязательные требования по закону (разрешение на строительство, земельный участок и т. д.). Но у новых документов будет и своя цена: «У «ФОНа» появился еще один рычаг для сбора денег. Новые ПДДУ не будут подписываться, пока не будет произведен выкуп имущества», — отмечают дольщики.