Как татарстанцы строили Цхинвал: скандал с ФСК «Эверест» в оценке Минстроев двух республик

Пока на Кавказе ругают казанскую фирму за срыв сроков, в Татарстане говорят о ее достижениях в условиях лимита средств

В Южной Осетии винят татарстанскую компанию ФСК «Эверест» в срыве строек в Цхинвале. Из порученных фирме в 2013 году семнадцати социальных объектов один до сих пор не сдан — это здание Государственного театра. Между тем в Минстрое Татарстана поделились с «Реальным временем» своим видением ситуации. Судя по рассказу ведомства, строителям РТ достался далеко не легкий фронт работы в условиях нехватки средств. Тем не менее им удалось сдать не только свои объекты, но и стройки местных подрядчиков, которые были «в критической ситуации и по проектированию, и по строительству, и по финансированию». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Главное достижение — полная реализация 16 объектов»

Почему в Цхинвале затянулась стройка социальных объектов, которые доверили татарстанским строителям? Отвечая на этот вопрос, в Минстрое РТ подробно рассказывают историю с самого начала. Так, в ноябре 2013 года специалистов из Казани пригласили в Цхинвал достроить 16 объектов «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии». Все эти стройки стартовали в разные периоды, но так и не были закончены.

По этим объектам нужно было разработать проектно-сметную документацию, получить заключения госэкспертизы, подготовить исполнительно-техническую документацию и сдать здания. Одно из них — Государственный драматический театр им. К.Л. Хетагурова, «необходимо было построить заново, демонтировав старый театр, разрушенный во время войны», — поясняют в татарстанском министерстве. Для работы по этим проектам специалисты из РТ создали в Южной Осетии строительную компанию «Эверест».

— Главным достижением 2014 года для ООО ФСК «Эверест» в Южной Осетии является полная реализация 16 объектов, включенных в инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию РЮО 2013—2014 гг., — говорят в Минстрое РТ.

В ноябре 2013 года специалистов из Казани пригласили в Цхинвал достроить 16 объектов «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии». Фото Олега Репухова (sputnik-ossetia.ru)



«Бессистемная работа по укладке сетей местными подрядчиками»

По всем проектируемым объектам специалисты из Татарстана получили положительные заключения госэкспертизы, в том числе по объектам программы 2015 года (благоустройство улиц г. Цхинвала, 4-й и 5-й этапы). То есть татарстанцы благоустроили в городе 10 улиц — это пр. А. Джиоева, ул. Сталина, ул. Героев, ул. Таболова, ул. 8-го июня, ул. Лужкова, ул. Островского, ул. Тасоева, ул. Пушкина, ул. Кочиева.

— К началу 2014 года все улицы города Цхинвала были распределены между десятками местных подрядчиков, и на них велась бессистемная работа по укладке сетей водопровода, канализации, газа, асфальтированию и т.д., — отметили в министерстве.

Эксперты, знакомые с ситуацией, подтверждают слова Минстроя РТ. Рассказывают, как осетинские строители сначала укладывали асфальт, а потом вновь его перекладывали, чтобы уложить сети. «В 2014 году на 10 улицах впервые был реализован принцип проведения благоустроительных работ только после полного завершения работ по укладке подземных коммуникаций, т.е. сетей водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения». В итоге на этих улицах полностью реконструировали подземные сети, смонтировали ливневки, дорожное освещение, уложили асфальт, сделали тротуары. Установили дорожные знаки, светофоры, нанесли разметку и провели озеленение.

Компания «Эверест» сдала Государственный киноконцертный зал «Чермен» на 350 мест, где была проведена большая работа по восстановлению



Зал «Чермен», школа, жилые дома и газ в районе

Также компания «Эверест» сдала Государственный киноконцертный зал «Чермен» на 350 мест, где была проведена большая работа по восстановлению. «До «Эвереста» объект неоднократно ремонтировали, но до конца работы не доводили. В июне 2014 года ГКЗ «Чермен» был введен в эксплуатацию в пределах лимита средств, оставшихся от предыдущих подрядчиков». Следом строители капитально отремонтировали здание школы №7 — новый дом для гимназии им. К. Хетагурова «Альбион», рассчитанный на 350 учебных мест, во дворе обустроили спортивно-игровую площадку. Объект сдали к началу учебного года 2014/2015.

Татарстанский «Эверест» строил и жилые дома в приграничных сельских населенных пунктах республики. В планах было построить 49 одноэтажных домов с мансардой площадью 100 кв. м каждый. Фактически построили 58 домов площадью 80 кв. м. Кроме того, смонтировали 16 ФАПов со всем необходимым медицинским оборудованием в отдаленных высокогорных селах Джавского, Знаурского и Ленингорского районов.

Стройку Краеведческого музея завершили «согласно откорректированной проектно-сметной документации, где учитывались замечания и просьбы Министерства культуры и местной власти», говорят татарстанские чиновники. Музей укомплектовали оборудованием и мебелью. Сдали объект в декабре 2014 года «в пределах лимита средств, оставшихся от предыдущих подрядчиков».

Здание администрации районного центра Джава также завершили в декабре 2014 года в пределах лимита средств, оставшихся от предыдущих подрядчиков.

Татарстанцам также поручили строительство и реконструкцию инженерных сетей в жилых микрорайонах «Северный» и «Солнечный», прокладку инженерных сетей к новым зданиям Джавской больницы и районной администрации Джавы.

— В результате прокладки газопровода к объектам райцентра Джава газ вошел в населенный пункт, дав возможность подключиться к нему абонентам. До этого времени ни в одном населенном пункте, кроме города Цхинвала, не было газа. Сейчас есть в Джаве (районный центр) и в бывшем грузинском селе Эредви, что в 2 км от большого села Дменис, — подчеркивают в Минстрое РТ.





Стройку Краеведческого музея завершили «согласно откорректированной проектно-сметной документации, где учитывались замечания и просьбы Министерства культуры и местной власти», говорят татарстанские чиновники



Проблема в отсутствии документов и лимитах средств

По данным татарстанского ведомства, основными проблемами, которые выявились в ходе выполнения проектных и строительных работ, стали:

отсутствие исполнительно-технической документации по объектам незавершенного строительства за период с 2009-го по 2013 год,

необходимость достроить объекты в пределах остаточных лимитов, которые не соответствовали объемам остаточных работ,

применение сметных расценок Республики Северная Осетия без учета компенсации затрат на транспортировку материалов и оборудования до Цхинвала (170 км в высокогорных условиях) и затрат по командированию строителей из Российской Федерации в Южную Осетию,

многочисленные дополнительные объекты и дополнительные объемы, которые были выполнены по поручению руководства РЮО, но не обеспечены лимитом финансирования.

Тем не менее «Эвересту» удалось сдать все 16 объектов. Работы по театру также в завершающей стадии, уточняют в Минстрое РТ: «Объективные трудности, возникшие в процессе строительства и повлекшие перенос сроков выполнения работ, связаны с многочисленными корректировками утвержденной проектно-сметной документации по инициативе южноосетинского государственного заказчика объекта. Это привело к необходимости трижды получать заключения государственной экспертизы, при этом останавливая стройку и финансирование».

Специалисты из Татарстана говорят, что в период 2014—2015 гг. оказали правительству Южной Осетии методическую и организационную помощь по вопросам формирования Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2014, 2015, 2016, 2017 годы, по работе, связанной с корректировкой и реализацией Инвестиционной программы в 2014 году, реализации Градостроительного кодекса, принятого в РЮО в декабре 2013 года, в части процедур выдачи разрешений на строительство, заключений о соответствии построенного объекта проектной документации, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, процедур передачи объектов эксплуатирующим организациям и т.д.

— В результате целенаправленной работы специалистов из Республики Татарстан не только объекты ООО ФСК «Эверест», но и объекты всех других подрядчиков, которые к началу 2014 года были в критической ситуации и по проектированию, и по строительству, и по финансированию, успешно были достроены и сданы в эксплуатацию, — подчеркивают в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Вопросы возникли в отношении одного объекта 2014 года — «Реконструкция газораспределительных сетей г. Цхинвала», говорят в Минстрое РТ



Сколько «Эверест» заработал в Цхинвале?

Пояснили в Минстрое РТ и смену руководства ФСК «Эверест»: «Руководство ООО ФСК «Эверест» менялось несколько раз по личным обстоятельствам, а также в связи с изменениями в составе учредителей». Сегодня, по их словам, компания принадлежит на 50% частному лицу, еще на 50% — ГУП «Татлизинг».

На вопрос об освоенных в Цхинвале средствах в министерстве уточнили, что стоимость проектно-изыскательских работ объектов «Эвереста» составила 116 737,43 тыс. рублей. «Стоимость строительно-монтажных работ составила 1 717 900,982 тыс. рублей без учета объекта «Государственный драматический театр им. К.Л. Хетагурова» стоимостью СМР 1 276 483,7 тыс. рублей, из которых по состоянию на 08.02.2018 г. компании ООО ФСК «Эверест» государственным заказчиком по объекту выплачено 1 094 000,00 рублей». В театре осталось выполнить пусконаладку сценического оборудования и завершить строительство фонтана.

В Минстрое РТ добавили, что проверки по целевому использованию выделенных средств проводились контрольно-счетной палатой РЮО неоднократно. «Вопросы возникли в отношении одного объекта 2014 года — «Реконструкция газораспределительных сетей г. Цхинвала», по которому возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». В настоящее время ведется следствие».

Минстрой Южной Осетии: «Очень плохо! У них оборотных средств нет»

«Реальное время» обратилось в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Южной Осетии с просьбой дать свою оценку работе татарстанских строителей в Цхинвале. Заместитель министра Сергей Гаглоев прокомментировал ситуацию, в частности, рассказал, как продвигается строительство театра:

— Очень плохо! У них оборотных средств нет, и постоянно возникают вопросы по финансированию. Сроки сдачи театра переносились несколько раз. Оформление документов у них очень сильно хромает, — посетовал замглавы Минстроя РЮО.

— Говорят, что есть сложности и с оплатой услуг субподрядчиков? — уточнил корреспондент «Реального времени».

— Субподрядчики — это их проблема и еще одна причина. Ситуация затягивается, долгострой — это всегда удорожание строительства. А у них этот долгострой тянется уже с 2014 года. В течение двух лет должны были построить, а сейчас уже 2018 год! — добавил Гаглоев.

Замминистра сообщил, что к татарстанским строителям есть нарекания и по строительству других 16 соцобъектов, а также прокомментировал ситуацию по уголовному делу в отношении фирмы «Эверест» по обвинению в мошенничестве.

— Там было неправильное оформление работ и завышение объемов стоимости работ. Этим занимается Следственный комитет Российской Федерации. По газу — тема отдельная, она на контроле у российских органов. В течение нескольких месяцев будет результат. До этого момента мы тоже не можем сообщить вам подробности, только предварительные данные, — сказал Гаглоев.

По делу о нападении на гендиректора «Эвереста» идут следственные действия, сообщили в МВД Южной Осетии



«Конфликты были у частных лиц по частным причинам»

Напомним, ситуация с татарстанскими строителями в Цхинвале оказалась в центре внимания федеральных СМИ в начале февраля, хотя южноосетинская пресса описывала ее давно. В понедельник вечером, 5 февраля, на гендиректора ФСК «Эверест» Руслана Файтыхова напали трое неизвестных и попытались силой затащить в машину. Татарстанцу удалось отбиться и сбежать от похитителей. По факту нападения возбуждено уголовное дело, полиция задержала двоих подозреваемых.

— По данному делу идут следственные действия, продолжаются обыски в домах задержанных. Пока подозреваемых двое, но проверяется информация по третьему нападавшему. Скорее всего, его тоже задержат, — сообщили «Реальному времени» в информационном центре МВД Южной Осетии. В ходе расследования у подозреваемых, граждан Южной Осетии, нашли дома автоматы с патронами и средства радиосвязи.

Как уже писало «Реальное время», это не первый пример обострения отношений между татарстанскими и осетинскими строителями. В 2014-м в Цхинвале произошло нападение на сотрудника Минстроя РТ Рустема Газизова: преступники затащили его в машину и ограбили. В 2015 году был взорван автомобиль одного из сотрудников фирмы «Эверест».

— Конфликты были у частных лиц по частным причинам, — прокомментировали эти случаи в Минстрое Татарстана.

Обострение отношений с кавказской республикой на фоне скандала с «Эверестом» в ведомстве отрицают: «У Татарстана нет конфликта с осетинской стороной. Все вопросы, возникающие между государственным заказчиком и подрядной организацией ООО ФСК «Эверест», решаются в рабочем порядке. В случае возникновения спорных вопросов они могут быть урегулированы в Арбитражном суде в установленном порядке», — говорится в ответе на запрос «Реального времени».

В минстрое Южной Осетии считают, что работа татарских строителей оставляет желать лучшего



P.S. «Работа татарских строителей оставляет желать лучшего»

После публикации нашего материала редакция «Реального времени» получила более развернутый ответ от Минстроя Южной Осетии по ситуации с ФСК «Эверест»:



«Работа татарских строителей оставляет желать лучшего. Из-за плохого качества проводимых работ очень много нареканий от представителей надзирающих органов и эксплуатирующих организаций. Недостаточное оперативное реагирование на обоснованные предписания инспекторов техконтроля приводило в конечном итоге к срыву сроков сдачи объектов и низкому качеству строительства. Также сказывалась острая нехватка квалифицированных специалистов. Сроки сдачи театра были определены на 30 ноября 2017 года. Нехватка нужных специалистов, необходимых стройматериалов и оборудования, а также отсутствие у «Эвереста» оборотных финансовых средств привели в очередной раз к невыполнению своих обязательств, такая же картина была практически на всех предыдущих объектах.

По строительству газовых сетей в рамках Инвестпрограммы 2014 г. «Эверестом» допущены ошибки по оформлению объемов и стоимости работ, в результате чего правоохранительные органы усмотрели завышение стоимости работ на 10 млн рублей, все подробности после завершения разбирательств — со стороны компетентных органов.

По строительству театра. «Эвересту» в судебном порядке готовится претензия за срыв сроков сдачи театра, по договору штраф — 0,1% за каждый день просрочки. На сегодняшний день по театру профинансировано 1096 млн руб., а «Эверест» отчитался только на 934 млн рублей. «Эверест» должен отчитаться еще на 162 млн руб. Всего «Эверест» выполнял работы более чем по десяти договорам, и на сегодняшний день «Эвересту» перечислено 2887 млн руб. Отчет компания представила только на 2719 млн руб.», — сообщают в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Южной Осетии.