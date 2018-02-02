«Тюбетейка» 2.0: мозаика восстановлена, а Дом быта стал торговым центром

Символ Московского района открывается после двухлетнего капитального ремонта

Фото: Дарья Турцева

В Казани после двухлетнего капитального ремонта открывается «Тюбетейка». В советские времена это был Дом быта, сейчас — торговый центр. Ремонт «Тюбетейки» сопровождал ряд скандалов, владельцев здания обвиняли в покушении на культурную и историческую ценность — мозаику. Удалось не только сохранить ее, но и привести строение в первозданный вид, «ампутировав» павильоны, которые «присосались» к фасаду. Сможет ли «Тюбетейка» обрести вторую жизнь, разбиралось «Реальное время».

«Тюбетейку» вернули в 1978 год

Из Дома быта в торгово-офисный центр трансформировалась «Тюбетейка». Сейчас владельцы активно ищут наполнение будущему ТЦ. Один из якорных арендаторов — сеть быстрого питания «Бургер Кинг», по словам управляющего «Тюбетейкой» (ООО «Бизнес офис сервис») Михаила Заики, откроется в марте. Первый этаж офисного центра занял «Магнит», есть договоренность еще с одним кафе, салоном меха и несколькими предпринимателями, продающими верхнюю одежду и белье. Но официально ТЦ откроется, когда все площади сдадут в аренду.

На капитальный ремонт «Тюбетейку» закрыли в 2015 году. В здании тогда случился пожар. Впрочем, по словам управляющего ТЦ, — «это раздутая информация». Горела покрышка на заднем дворе, и дым больше напугал, чем нанес ущерб зданию. Зато репутацию подпалил. Тогда после пожара в ТЦ «Адмирал» начались активные проверки во всех торговых объектах, и из-за задымления к «Тюбетейке» было пристальное внимание. Обнаружили больше 20 нарушений — от опасных отделочных материалов до загроможденных эвакуационных путей.

— Было принято решение о проведении капитального ремонта всего здания. Заменены все коммуникации, установлены современные пожарные датчики, — говорит Михаил Заика.

По словам управляющего, инвестиции в капремонт составили около 10 млн рублей. Фасаду «Тюбетейки» вернули первозданный вид, пожертвовав торговыми площадями — были снесены павильоны, облепившие здание со стороны улицы Декабристов. На первом этаже восстановили панорамное остекление — сейчас здание выглядит почти так же, как на фотографиях 1978 года, когда оно было построено. Общая площадь объекта составила 7223,2 кв. метра.

Собственниками комплекса выступает ООО «БизнесСитиГрупп» (собственники Михаил Юрьевич Заика — 78.83%, Марат Хасанович Калимуллин — 21.18%) и Фаузия Хасановна Кашаева.

Летом 2016-го казанцы забеспокоились, увидев, что мозаику начали сбивать. Фото Александра Герасимова (evening-kazan.ru)

Операция «Мозаика»: татарский узор обновляли художники из Москвы

Мозаику с татарским орнаментом, благодаря которой здание в народе и прозвали «Тюбетейкой», удалось сохранить. Летом 2016-го казанцы забеспокоились, увидев, что ее начали сбивать. Как прокомментировал «Реальному времени» управляющий ТЦ, уничтожать декор не собирались:

— Мы понимали, что это символ, поэтому приняли решение ее оставить, несмотря на то, что это недешевое удовольствие. Перед тем, как начать ремонт, мы все сфотографировали, откомпьютеризировали, нанимали художников из Москвы, Санкт-Петербурга, которые восстанавливали орнамент, — говорит Михаил Заика.

На новую заменили только часть мозаики с восточной стороны здания. Судя по всему, на ней строители и архитекторы сэкономили изначально, наклеив смальту непосредственно на штукатурку. В отличие от фасадной части, где узор вначале нанесли на большие плитки, которые и крепили к стене. Под воздействием влаги с восточной стороны смальта вместе со штукатуркой начала обваливаться и была бы в любом случае утрачена. Мозаика же на лицевой части — практически в идеальном состоянии.

Обновление произошло и в семиэтажном офисном центре. Там появились площади свободной планировки от 20 до 600 кв. метров.

— Возвращаются старые арендаторы, которые работали в сфере бытового обслуживания. Их около 20 человек, и для них выделяется один этаж. Раньше на 7-м этаже был коворкинг, но он, судя по всему, не был востребован особо, и ребята съехали. Если сейчас вернется коворкинг, кол-центр, арендаторы, которые занимают большие площади — спортзал, фитнес, йога, нам это интересно и мы готовы рассматривать и особые условия для таких арендаторов, — говорит управляющий ТЦ.

По словам эксперта, рядом есть ТРК «Тандем» и ТРК «Парк Хаус», которые закрывают потребности жителей района. Фото vk.com/tc_kazan



Намоленное место: «Тюбетейка» составит конкуренцию «Тандему» и «Парк Хаусу»?

«Реальное время» попросило экспертов оценить перспективы «Тюбетейки». По словам управляющего ТЦ «Республика» Романа Котенкова, как офисное здание «Тюбетейка» может оправдать вложения, так как сейчас наблюдается как раз расцвет продаж офисных площадей. Однако как торговый центр будет приносить прибыль только в случае правильно подобранных арендаторов:

— Туда заходит «Бургер Кинг». С одной стороны, они всегда четко и хорошо отбирают локацию, проводят всевозможные исследования, но, с другой стороны, они могут позволить себе сесть и в такое место, которое «не намолено» с точки зрения торговли, — говорит Котенков.

По словам эксперта, рядом есть ТРК «Тандем» и ТРК «Парк Хаус», которые закрывают потребности жителей района.

— Переиграть таких серьезных конкурентов можно только за счет федеральных сетей либо предложить сегмент товаров ниже среднего или, наоборот, масс-маркет.

Руководитель подразделения Агентства регионального развития Диана Нургалиева считает, что не только офисная, но и торговая составляющая будет востребована:

— Это квазидоминанта целого микрорайона у Московского рынка, здание-легенда, известное не только казанцам. Здесь удобно размещать любые сетевые магазины класса «масс-маркет», кафе, закусочные, парикмахерские. Словом, любые точки услуг для населения, — говорит Нургалиева.

По словам эксперта по коммерческой недвижимости, стоимость аренды из-за высокой проходимости здесь всегда была солидной, и сейчас, полагает она, сохранится такая же ситуация, но это не испугает арендаторов.