Перезанять на квартиру: где лучше всего рефинансировать ипотеку

Обзор «Реального времени» жилищных кредитов на более выгодных условиях

На фоне рекордного снижения ипотечных ставок российские заемщики хлынули в чужие банки (иногда и в свои) за более привлекательными условиями по жилищным займам. За рефинансированием ипотеки к лидерам рынка обращается каждый пятый клиент. Где наиболее выгодные условия, как долго ставки будут падать и кто «откусил» от ипотечного «пирога» больше всех — в обзоре «Реального времени».

Где лучше всего перезанять ипотеку?

Глядя на то, как ипотечные ставки бьют рекорды по снижению, заемщики прошлых лет просят себе тех же условий. Не убедив собственных кредиторов, отправляются к чужим.

— Есть ипотека, взятая под безумный процент. Вижу, как люди покупают квартиры под 8,8%, соответственно, хочу так же, ну или хотя бы 9—10%. Делаю такое предложение банку: мол, давайте снизим. А нет, оказывается, банк понижает проценты только до 12%, если у вас больше. Ну что сказать, открываем «поисковик» и с ходу «нагугливаем» предложения на рефинансирование на 9%, 9,25%, 9,5% от конкурентов, — делится казанец Марат Гизатуллин.

И таких примеров масса. В банки хлынули не только новые жилищные заемщики, но и те, кто хочет рефинансировать ипотеку. «Реальное время» выяснило, где для этого наиболее привлекательные условия.

Аналитическая служба нашего издания насчитала 27 банков, которые оказывают эту услугу. Лидером нашего рейтинга с самыми низкими ставками по рефинансированию ипотеки стал «Автоградбанк» — 9,25%. На втором месте — «Акибанк», «Газпромбанк» и Сбербанк, у каждого — 9,5%. На третьем месте — «Россельхозбанк» со ставкой 9,75%.

Ставки по рефинансированию ипотеки

Банк Процентная ставка Абсолют Банк 10,75 Аверс 9,50% Автоградбанк 9,25 АвтоКредитБанк 18,5 Ак Барс 9,9 Акибанк 9,5 Альфа-Банк 8,25-14,75 Банк «ФК Открытие» 10,2% — вторичн. жилье; 9,95% — первичн.жилье; Банк Уралсиб 10,4

Относительно невысокие ставки еще у ряда кредитных организаций: у «Ак Барс» Банка — 9,9%, «Райффайзенбанка» — 9,99%, розничного подразделения ВТБ — 10%, ВТБ «Банка Москвы» — 10%, «Татсоцбанка» — 10%, «Банка Уралсиб» — 10,4% и «Энергобанка» — 10,5%. Дороже всего жилищное перекредитование татарстанцам обойдется у «АвтоКредитБанка» — 18,5%, «Алтынбанка» — 14—16%, «КамКомБанка» — 13,5%.

— В нашем банке для зарплатных клиентов Группы ставки по рефинансированию — 9,45%, для остальных клиентов — 9,75%. Этот продукт также очень востребован, примерно каждый пятый клиент по ипотеке обращается с вопросом рефинансирования, — отметила глава розничного подразделения ВТБ в Татарстане Ильсия Гиниятуллина.

В «Ак Барс» Банке в октябре жителям республики оформили 34 договора по рефинансированию ипотечных кредитов. У Сбербанка доля рефинансированных кредитов в общем объеме выдачи ипотек выросла с 0,1% в мае до 6,9% в октябре. Так, если в конце весны кредитор оформил татарстанцам всего два таких займа на 3 млн рублей, то в середине осени — это был уже 201 заем на 287 млн рублей!

— Помимо роста выдаваемых ипотечных продуктов, в настоящее время наблюдается ажиотаж на рефинансирование ранее выданных ипотек. Ведь в 2015 году, в разгар кризиса, население было вынуждено брать ипотечные кредиты и под 15%, — поясняет Марат Галлямов, генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи».

«Примерно каждый пятый клиент по ипотеке обращается с вопросом рефинансирования», — отметила Ильсия Гиниятуллина. Фото prav.tatarstan.ru



Ипотечные рекорды октября

Почти все банки в республике в октябре показали значительный прирост ипотечного портфеля. Так, розничное подразделение ВТБ выдало татарстанцам 747 жилищных кредитов почти на 1,5 миллиарда рублей (1426 млн). Это на 24% больше, чем в прошлогоднем октябре. Из них займы на 521 млн пришлись на новостройки, на 639 млн — на готовое жилье.

— Ипотека остается одним из самых востребованных видов розничного кредитования. Процентные ставки снижены до исторически минимального уровня, благодаря чему сложились наиболее выгодные условия для покупки недвижимости, что повлияло на спрос ипотечных продуктов, — комментирует руководитель розничного подразделения ВТБ в Татарстане Ильсия Гиниятуллина.

В Сбербанке за тот же период татарстанцы взяли займов на покупку квартиры на первичном рынке на сумму в 964 млн рублей, что на 17% больше, чем в сентябре, и в 2,5 раза больше, чем в прошлогоднем октябре. На вторичном рынке кредитор выдал региональным заемщикам 2893 млн рублей (+18% к сентябрю, в 2 раза больше октября 2016 г.).

— Октябрь бьет все рекорды по выдаче ипотечных кредитов. В этом месяце Сбербанк выдал населению республики 4,2 млрд рублей. Это на 25% превышает показатели сентября. Рост наблюдается во всех сегментах, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

У «Ак Барс» Банка по сравнению с прошлогодними показателями заметно выросла «вторичка» и просела «первичка». В октябре по готовому жилью АББ заключил 315 договоров на 424,4 млн рублей, что на треть больше, чем за тот же период в том году — 240 займов на 269,8 млн рублей. По новостройкам банк выдал 96 договоров на 135,3 млн рублей, а в том же месяце 2016 г. — 171 договор на 274,4 млн рублей, то есть в два раза меньше.

В Сбербанке татарстанцы взяли займов на покупку квартиры на первичном рынке на сумму в 964 млн рублей, что на 17% больше, чем в сентябре, и в 2,5 раза больше, чем в прошлогоднем октябре. Фото prokazan.ru



По оценке Сбербанка, на начало октября ипотечный рынок Татарстана конкуренты поделили в следующих долях:

Сбербанк — 53,47%,

розничное подразделение ВТБ — 24,46%,

«Россельхозбанк» — 3,58%,

ВТБ «Банк Москвы» — 2,4%,

«Абсолютбанк» — 1,3%,

«Райффайзенбанк» — 0,52%,

«Росбанк» — 0,41%,

«Промсвязьбанк» — 0,23%.

Прогрессирующий спрос и рост цен в перспективе

На сегодня ипотека в Сбербанке на «первичку» обойдется татарстанцам от 9,4% с СЭР (сервис электронной регистрации). По программе субсидирования — от 7,4% (с СЭР у компаний «Унистрой», «Ак Барс Недвижимость», «Антей», «Домкор»).

Условия кредитора по приобретению «вторички» — 9,4% с СЭР и ДСЖ (добровольное страхование жизни), при покупке квартиры через сайт «ДомКлик» — 9,1%. Покупка квартиры для молодой семьи — 8,9% (с СЭР и ДСЖ), через сайт «ДомКлик» — 8,6%.

У ВТБ на сегодня, при условии оформления кредитного договора до 31 декабря, действует дисконт по сезонной акции: заем можно взять по ставке от 9,25%. У «Ак Барс» Банка процентные ставки по кредитованию покупателей новостроек начинаются от 9,9%, у аккредитованных застройщиков — от 8%.

— Мы отмечаем оживление на рынке розничного кредитования. Основные факторы, способствующие росту кредитной активности населения: новая кредитная линейка, планомерное понижение ставок и отложенный спрос, который обычно приходится на вторую половину — конец года, — сообщают в «Ак Барс» Банке.

«Дальнейшее снижение ставок приведет к спросу на ипотечные продукты, то есть увеличится спрос на покупку жилой недвижимости. А это, в свою очередь, приведет к росту цен как на вторичное, так и на первичное жилье», — полагает Марат Галлямов. Фото prokazan.ru



Станет ли ипотека еще доступнее? Специалисты «Сбера» пока не берутся предсказывать, по крайней мере, до нового года. В дальнейшем все будет зависеть от макроэкономических показателей. Пока после августовского снижения ставок спрос на ипотеку прогрессирует из месяца в месяц.

— Вероятнее всего, в 2018 году регулятор продолжит снижать ключевую ставку. Снижение базовой ставки и замедление инфляции сделают кредитные ресурсы более доступными. Средние ставки на рынке по ипотечному кредитованию могут опуститься ниже 10%, при этом крупнейшие финансовые учреждения будут заинтересованы в наращивании объемов кредитования. Данная тенденция позволит увеличить спрос со стороны населения. В результате, по мнению экспертов, в 2018 году рынок жилищного кредитования покажет сохранение положительной динамики, — добавляют в АББ.

В то же время риелторы предупреждают — создание еще более выгодных условий по ипотеке может привести к удорожанию жилья. «Да, безусловно, дальнейшее снижение ставок приведет к спросу на ипотечные продукты, то есть увеличится спрос на покупку жилой недвижимости. А это, в свою очередь, приведет к росту цен как на вторичное, так и на первичное жилье», — полагает Марат Галлямов.

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