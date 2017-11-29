Азат Нигматзянов: «Столько нужно довести до ума, чтобы участки стали «пищей» для строек»

Фото: Олег Тихонов

Во время очередного объезда в ЖК «МЧС» вновь искали возможности для достройки объектов, обсуждали подвижки и отставание в работе подрядчиков. В первом доме сдвигаются сроки сдачи последних блоков, причина — масса замечаний от инспекторов, подрядчик ссылается на неоплаченные дополнительные работы. Во втором доме за долги «ФОНу» к забиванию свай подключают фирму «Стройтекс», а дольщики переживают за источники извне, ведь свои деньги люди вложили уже дважды. В третьем доме обсудили разработку проекта, который станет типовым для четвертого. В пятом начали строить нежилые помещения, завершить монолитные работы должны к 20 декабря. Подробнее — в материале «Реального времени».

Забить сваи попросят «Стройтекс»

Обход начали со второго дома, где в ближайшие два дня обещают закрыть кровлю над еще двумя блоками: Ж и Е. Забить недостающие сваи хотят пригласить должника «ФОНа» — фирму «Стройтекс», которая специализируется по этим видам работ и сейчас трудится на объектах «Унистроя».

— Я сама с ними не могу справиться, как-то их можно привлечь сюда? У меня документы есть, что они нам не доплатили. Они у нас в свое время на заводе брали сваи и остались должны. Предприятие пошло на банкротство, и они посчитали, что можно не платить, — попросила коммерческий директор «ФОНа» Диана Ахметзянова.

Подрядчика решили пригласить на стройку. Следом «Атлант» отчитался о работах по сетям: сегодня на стройплощадку завозят трубы для теплотрассы, монтаж начнут после укладки кабеля, скорее всего, на следующей неделе.

— Теперь меня интересует, когда будет договор по предельной цене по первому этапу: сваи, блок А, каркас блока Б, внутренний стилобат? — спросил первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Директор фирмы-генподрядчика обещал передать документ «ФОНу» в пятницу. График производства работ поручили готовить параллельно с договором.

— В первом подъезде электрики сверху вниз идут, уже на третьем этаже. Во втором подъезде, на втором этаже, штукатурят наружные стены под радиаторы, чтобы мы могли смонтировать систему отопления на оштукатуренную поверхность. В подвале идет монтаж розливов отопления, водопровода. На следующей неделе начнем теплотрассу монтировать. Монолит делаю по блоку А*: колонны под продолжение стилобата, — доложил директор «Атланта» Фанис Зинатуллин.

Подрядчику напомнили, что за качество работы он отвечает в течение пяти лет по гарантии.





«Атлант» отчитался о работах по сетям: сегодня на стройплощадку завозят трубы для теплотрассы, монтаж начнут после укладки кабеля, скорее всего, на следующей неделе



«По трем участкам федералы дали добро»

Перешли к разговору с дольщиками, которых волновал один вопрос: когда появятся и другие источники для достройки их дома? Свои финансовые обязательства люди уже исполнили, выкупив кладовки на 20 млн рублей.

— Есть определенные наметки, но сказать, что у нас на сто процентов все срослось, я пока не могу, — ответил Азат Нигматзянов. — В понедельник Нигматуллин (вице-премьер РТ, — прим. ред.) выходит из отпуска, я с ним хочу переговорить, чтобы это все быстрее сыграло.

Спрашивали и про обещание главы татарстанского Минстроя — проработать механизмы поддержки дольщиков по линии РФП. Разговор также зашел о выделенных через АИЖК землях. Но прежде чем они принесут свою пользу долгостроям, нужно время.

— По трем участкам федералы дали добро. Но там еще столько всего нужно довести до ума, чтобы это стало «пищей» для будущих строек, — подчеркнул Азат Нигматзянов.

Вновь вернулись к вопросу о выкупе имущества. Спрашивали, почему именно дольщики должны первыми вложиться в завершение долгостроя?

— Я еще раз говорю, будет соглашение, в котором вы все эти моменты пропишете. Если мы хотим запустить механизм и при этом вы говорите, что готовы поучаствовать, — вопросов нет. Если же нет, то мы просто ждем тех земельных активов, когда они сыграют, тогда и пойдем вперед. Обычно же помогают тем, кто этого хочет, — пояснил Нигматзянов.

В пятом доме «Ак Таш» приступил к возведению нежилых помещений в виде пристроя к зданию. Подрядчик передал «ФОНу» график завершения строительства. Монолитные работы в доме обещают завершить до 20 декабря. Работы по теплотрассе еще не начались, нужно подписать договор из-за изменений по проекту, пояснил замдиректора компании Дмитрий Клыков. Дольщики интересовались, когда смогут начать выкупать кладовки. Их попросили подождать еще день-два, пока в проектную декларацию вносят изменения и отправляют на экспертизу.

В пятом доме «Ак Таш» приступил к возведению нежилых помещений в виде пристроя к зданию



«СК Строй» и «ФОН» спорят о дополнительных работах

Разговор в штабе начали с обсуждения последних несданных блоков первого дома. В секции В завершили итоговую проверку и подали заявку на ЗОС, ожидают 8 декабря. В блоке Е итоговая проверка начинается сегодня и, предварительно, продолжится до 1 декабря.

— Но мы там получим кучу замечаний, — сразу предупредил технический директор «ФОНа» Сергей Орлов. — У трех инспекторов однозначно — по электрике, вентиляции и пожарной системе готовности нет.

Диана Ахметзянова сослалась на дополнительные работы, которые возникли у подрядчика после замечаний инспекторов: «Мы, в принципе, платим каждый день, стараемся». «Вы не заканчиваете оплату, она не заканчивает работу», — сделал выводы Нигматзянов. Сама руководитель «СК Строй» пояснила, что из-за отсыревшей штукатурки в двух десятках квартир ей пришлось переделывать работу, плюс сейчас ее рабочие начали делать гидроизоляцию ванных комнат.

— Но это никак не дополнительные виды работ. Откуда они дополнительные?! — прервал ее Сергей Орлов.

— Потому что они у нас не были заложены. В блоках Д и В мы это делали дополнительно, и здесь также, — возразила глава фирмы.

— Давай препираться не будем и напоминать друг другу о предельной цене, которую назначили в самом начале, и это в проекте есть. Поэтому я никак не могу считать это дополнительной работой. Другое дело, что это требует затрат и проведения оплаты — это другой вопрос. Цена-то известна, сколько на это надо, — подытожил технический директор застройщика.

В то же время предельная сумма, которую обещали подрядчику, еще не оплачена на все сто процентов.

— Как в договоре написано, так и работайте. Поэтому я и говорю: нельзя все яйца в одну корзину класть. Я всего этого уже наелся. Если не может этот подрядчик, давайте подберем другого. Но любой подрядчик у вас потребует ту цену, которая указана в соглашении, — подчеркнул замглавы исполкома.

По «свечке» Г ждут решения судов

Начало разговора с дольщиками выдалось эмоциональным. У будущего жильца блока Г, который интересовался судьбой проблемной «свечки», не выдержали нервы:

— Поймите, сердце ноет, и детям тоже хочется что-то сказать. Они спрашивают: «Когда, когда?», а я говорю: «Ну не знаю». Нам обещали сдачу дома в декабре 2016 г., а сдали только блок Ж. В дорожной карте указано — декабрь 2017 г., но вы и сами прекрасно понимаете, что этого не будет!

— Не будет источников, кто бы что ни говорил, этого не будет. У вас наболело, я понимаю. Но сейчас хочу обсудить, что нам делать. Должны быть решения судов, после которых определятся источники по блоку Г, — ответил Азат Нигматзянов дольщикам и тут же обратился к техническому директору «ФОНа». — Я все-таки считаю, по этому блоку на те деньги, которые по новым источникам появятся, надо завести другого подрядчика, чтобы у вас споров не было.

Под источниками в данном случае предполагается продажа «фоновского» имущества, но какого именно — не уточнили. Дольщики блока Е с надеждой спрашивали: удастся ли им встретить новый год в своих квартирах. Сроки сдачи объекта им обещали назвать в ближайшие дни.





Дольщикам блока Е сроки сдачи объекта обещали назвать в ближайшие дни



Земля «пришла», но ее нужно «удобрить»

«Нет ли движения по четвертому дому?» — задал вопрос представитель «свайного» объекта «ФОНа». Мужчине пояснили, что это произойдет не раньше, чем закончат работу над проектом третьего дома. Тогда этот документ станет типовым для четвертого и обойдется для него дешевле.

В части работы по проекту доложили, что подготовлен раздел генплана, архитектурные чертежи, чертежи по водоснабжению и канализации, а также архитектурно-строительные и конструктивные чертежи по объектам ниже нуля по всем блокам.

— Если это оценивать в сумме, то 5,848 млн рублей. При собранных и оплаченных 5 млн у проектировщика идет перевыполнение на 848 тысяч рублей. При этом готовы разделы — слабые токи, дымоудаление, охрана пожарной сигнализации, доступность для маломобильных групп, отопление и вентиляция — еще на общую сумму 2,280 млн. Всего готовой документации на 8,128 млн рублей, — сообщил Сергей Орлов.

Вновь спросили об источниках в виде федеральных земель.

— По тем запросам, которые мы подавали, добро пришло на три федеральных участка. Но они пока в таком виде, что сразу их отдать невозможно. Приведу пример: мы все едим хлеб. Но чтобы его вырастить, нужно удобрение внести в землю. Никто из нас удобрение не ест, верно же. Поэтому с участками тоже нужно большую работу провести, — пояснил Азат Нигматзянов.