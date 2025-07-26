Бизнес-обзор: новые шефы в ресторанах глав «Данафлекса» и «Вкусной еды»

Глава удмуртского фармхолдинга выиграл спор с казанскими чиновниками о согласовании дизайна вывески

Фото: Реальное время

На этой неделе удмуртскому бизнесмену Алексею Звереву, владельцу аптечных сетей «Экона», «Бережная аптека», «Аптека от склада» и других, удалось отстоять дизайн своих вывесок в Казани. Суды признали незаконным отказ Управления архитектуры и градостроительства согласовать проект. В эти же дни сменили топ-менеджеров в своем ресторанном бизнесе глава ГК «Данафлекс» Айрат Баширов и депутат Казгордумы Мадина Сабиржан. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Глава «Фармаимпекса» выиграл суд с исполкомом Казани

Ижевский предприниматель Алексей Зверев, владелец ГК «Фармаимпекс» — федеральной сети из 800 аптек в 25 регионах России, включая Татарстан, выиграл спор с Управлением архитектуры и градостроительства Казани. В среду Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отказал УАиГ в пересмотре решения первой инстанции, оставив его в силе.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал незаконным отказ структуры исполкома Казани согласовать дизайн-проект вывесок аптек Зверева. Сеть работает под брендами «Экона», «Бережная аптека», «Аптека от склада», «Фармакон», «Клюква» и других. В Казани поводом для спора стала аптека на ул. Чистопольской, 43а. Судя по фото, вывеска на здании уже есть.

В Казани поводом для спора стала аптека на ул. Чистопольской, 43а. Судя по фото, вывеска на здании уже есть. скриншот с сайта 2ГИС

Отказывая в услуге, казанские чиновники указали на несоответствие заявки требованиям к средствам наружной информации, установленным Правилами благоустройства и российским законодательством. Дополнительно сообщили, что «представленные в паспорте фотографии исходной ситуации не соответствуют правоустанавливающим документам на здание в части отсутствия пристроя слева». Оказалось, несколько лет назад сооружение было пристроено, но его эскиз по этому адресу не был согласован. Для одобрения дизайна вывески «необходимо предварительно согласовать проектное решение на данный объект», заявляли в УАиГ. Но суд напомнил, что этого обстоятельства нет среди оснований для отказа в услуге, согласно административному регламенту. Поэтому решение казанских властей признали незаконным.

ГК «Фармаимпекс» была основана в Ижевске в 1994 году Владимиром Зверевым, который скончался в 2023-м. В столице Удмуртии его именем назвали один из скверов, а бизнесом сейчас руководит его сын Алексей Зверев. Прошлый год компания завершила с выручкой в 20,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 29,5 млн.

Новый шеф в ресторане Айрата Баширова

В компании «Чак-Чак», управляющей ресторанным бизнесом главы «Данафлекса» Айрата Баширова, а именно чайханой «Мархаба» на улице Баумана в Казани, сменилось руководство. Вместо Динара Касимова гендиректором стала Алина Хуснутдинова: однофамилица, либо родственница одного из прежних учредителей общества Нурислама Хуснутдинова.

В компании «Чак-Чак», управляющей ресторанным бизнесом главы «Данафлекса» Айрата Баширова, а именно чайханой «Мархаба» на улице Баумана в Казани, сменилось руководство. скриншот с сайта ВК

Что касается Касимова, ранее он руководил зарегистрированной по тому же адресу фирмой «Май» по аренде и управлению недвижимостью, а также зеленодольским ООО «Аллегро» и новосибирским ООО «Филлини» — оба ведут деятельность ресторанов и оказывают услуги по доставке продуктов питания.

До открытия чайханы в 2017 году в этом же здании в центре Казани работало кафе «Чак-Чак» — еще один проект Баширова. В чайхане же акцент сделали на национальные блюда по стандарту «Халяль», отказавшись от алкоголя и кальянов.

ООО «Чак-Чак» сейчас полностью принадлежит Люции Башировой. Выручка общества в прошлом году выросла на 18,5%, до 126,9 млн, однако компания понесла убытки в размере 5 млн рублей.

До открытия чайханы в 2017 году в этом же здании в центре Казани работало кафе «Чак-Чак» — еще один проект Айрата Баширова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рокировки в команде Мадины Сабиржан

Новый руководитель и в компании «Вкус», связанной с депутатом Казгордумы, гендиректором ООО «Вкусная еда» и владелицей лавки национальных съедобных сувениров «Казанский кучтенеч» Мадиной Сабиржан. Прежний директор Юлия Савченко, ранее руководившая и другими проектами народной избранницы, больше ни в каких бизнесах не числится. Ее должность заняла Гульнара Галеева, параллельно возглавив ООО «Казанский кучтенеч».

Напомним, ранее этот бренд стал предметом спора двух казанских компаний. Мадина Сабиржан подала в суд на конкурента, который использовал при продаже мясных деликатесов ту же торговую марку. Как объясняла предпринимательница «Реальному времени», компания «Негоциант» Алексея Чугунова неоднократно нарушала ее авторские права, и поскольку договориться не удалось, она была вынуждена решать спор в арбитраже: «Они скопировали наш бренд, даже дизайн. У нас этот товарный знак с 2016 года. Не знаю, в чем их цель, но они не могут работать под этим брендом и продавать съедобную продукцию. Потому что наш знак распространяется на товары всех этих классов. Вот если бы они мягкие игрушки выпускали, еще другое дело. Но они тоже предлагают съедобные сувениры. Я пыталась решить вопрос по-хорошему, но это оказалось бесполезно. Будем судиться».

В прошлом году ИП Сабиржан оказалось в эпицентре скандала в связи с массовым отравлением сотрудников ГК «Нэфис» — у бизнес-леди был договор аренды площадей заводской столовой и кафе. После ЧП соглашение было расторгнуто, а саму предпринимательницу привлекли к административной ответственности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фирма «Вкус» на рынке 10 лет, в ней официально числится 82 сотрудника. В 2023-м (данных за 2024-й нет) общество заработало 236,8 млн, чистая прибыль составила около 2 млн рублей.

Капремонт за счет бизнеса и реестр участников креативных индустрий

На этой неделе «Реальное время» рассказывало и о других событиях из жизни татарстанских предпринимателей. В Казани хотят «облагородить» внешний вид старых хрущевок у нового здания театра Камала, прибегнув к помощи бизнеса. Об этих планах городских властей «Реальному времени» сообщили владельцы коммерческих помещений на первых этажах домов. По словам предпринимателей, недавно их собрали в администрации Вахитовского и Приволжского районов, чтобы представить эскизный проект. Какой облик планируют придать улице, почему бизнесменам не понравилась эта идея и могут ли их принудить к участию в «реновации» фасадов, — подробности в материале.

В Татарстане готовятся создать реестр граждан и организаций, работающих в сфере креативных индустрий. Выполнить задачу поручили региональному Минкульту. С этого года отрасль культуры считают отдельным важным сектором экономики. Речь идет о продаже товаров и услуг, причисляемых к интеллектуальной деятельности, то есть о предпринимателях, которые зарабатывают своим творчеством. В правительстве России планируют поднять вклад сектора в ВВП страны с 4,1 до 6% за пять лет. Какую лепту внесет республика — сказать сложно, поскольку она вылетела из пятерки сильнейших регионов в общероссийском индексе и теперь не входит даже в топ-10. В причинах и перспективах роста рынка разбиралось «Реальное время».

Мария Зверева / realnoevremya.ru