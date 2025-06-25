Талия Минуллина: «Главное — найти первого Буратино, который закопает там свои деньги»

Власти Рыбной Слободы ищут инвестора для стройки туристического комплекса на местном пустыре «Поле чудес»

Фото: Динар Фатыхов

Порядка 48 га земли в рекреационной зоне посреди Рыбной Слободы готовы предложить инвестору власти муниципалитета, на участке предполагается построить туристический комплекс с яхт-клубом. Среди других проектов — создание аэрогородка «Масловка», рыбацкой деревни Kamaland, нескольких баз отдыха и санатория с грязелечебницей, одного из крупнейших в стране сервисных центров для большегрузов, рыбо— и молокозаводов. Всего за полтора года в муниципалитете рассмотрели 16 проектов стоимостью 2,5 млрд рублей, сообщили сегодня на муниципальном инвестиционном часе в Рыбно-Слободском районе.

Кто построит в центре Слободы туркомплекс с яхт-клубом?

В начале встречи глава района Радик Ислямов представил экономические показатели и инвестиционный потенциал своего муниципалитета. Валовый территориальный продукт — 9,5 млрд рублей, в прошлом году в экономику Рыбно-Слободского было вложено 523 млн рублей внебюджетных инвестиций. Уровень безработицы — 0,1%, но ежедневно порядка 350 рыбнослободцев уезжают вахтовым методом на заработки, поскольку в своем районе нет «крупных предприятий, способных предложить более высокие зарплаты».

У района выгодное расположение с удобным доступом к транспортным артериям для перевозки грузов, а также для развития логистики и торговли. На расстоянии 25 км — федеральные трассы М-12 и М-7, есть возможность перевозки грузов с трех причалов с выходом к морским путям международного значения.

Теперь же район предлагает потенциальным инвесторам построить масштабный туристический комплекс в самом центре Рыбной Слободы. скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Протяженность береговой линии — 90 км, 26% территории района занимает лес. Поэтому местные власти уверены, что территория хорошо подойдет для развития туризма — как внутреннего, так и внешнего. Одним из популярных мест притяжения туристов стал экопарк «Дикая ферма», который в прошлом году посетили около 15 000 гостей. Сейчас здесь достраивают глэмпинг и создают новые места размещения, в проект уже вложено 150 млн рублей. Еще один проект — эко-отель «Масловка», который открылся в 2024-м, на его создание ушло 40 млн. Теперь же район предлагает потенциальным инвесторам построить масштабный туристический комплекс в самом центре Рыбной Слободы — на большом свободном участке в рекреационной зоне площадью 48 гектаров.

— Участок с двух сторон окружен двумя микрорайонами: старый центр и новый микрорайон — «Поле чудес» называется. Он выходит прямо на берег Камы, если чуть расширить залив, можно и о яхт-клубе подумать. Несколько инвесторов есть, но пока не решаются, — сообщил Радик Ислямов.

По его словам, с подключением к сетям — газ, вода, свет — никаких проблем нет. Участок частично холмистый, но сейчас архитекторы умеют удачно вписывать проекты в природный ландшафт. «А дорога туда есть?» — поинтересовалась глава Агентства инвестиционного развития РТ и, убедившись, что со всех сторон к этой территории ведет несколько заасфальтированных подъездных путей, отметила, что проект может получится интересным.

В начале встречи глава района Радик Ислямов представил экономические показатели и инвестиционный потенциал своего муниципалитета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В таком месте главное — начать, как говорится, найти первого Буратино, который закопает там свои деньги. Почему? Потому что, когда есть такой массив и один якорный резидент появляется, он сразу же тянет за собой остальных, — отметила Талия Минуллина, — У нас в Татарстане две ОЭЗ: «Иннополис» и «Алабуга», а вот рекреационной зоны ни одной нет, хотя есть федеральный закон. Может, как раз подумать об этом участке? Мне кажется, это назревший вопрос для Татарстана — туристов много.

Почему бы и нет, согласился с ней глава Рыбной Слободы.

«Не думаю, что их грязь лучше, чем наша» — в районе могут построить второе «Бакирово»

В районе установлены льготы по арендной плате на земельные участки на территории промпарков, где за первый год аренды резидент заплатит 20%, на второй — 40%, на третий — 60% и т.д. пока не выйдет на полную оплату. Льготы также применяются для земельного участка, включенного в реестр для предоставления субъектам МСП.

На территории муниципалитета есть различные виды сырья и полезных ископаемых: песок, щебень, известняк, красная глина и даже лечебная грязь, которую в начале 2000 годов добывали для санатория «Бакирово».

— Нашу грязь они туда возили, пока свою не нашли. Не знаю, насколько она хорошо по медицинским показателям, надо анализы взять. Но я не думаю, что их грязь лучше, чем наша, они бы от нас не возили иначе. Причем такое огромное плечо транспортное: до Лениногорского района не близкий путь, значит, стоило того. Потом, возможно, по экономическим соображениям перестали. Но грязь у нас есть, и санаторий там можно построить, землю можем отвести, — пообещал глава района.

«Но грязь у нас есть, и санаторий там можно построить, землю можем отвести», — пообещал глава района. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Районные власти готовы сдать в концессию (либо применить механизм ГЧП) местный пляж для создания благоустроенной набережной. Один из инвесторов строит рыболовную базу отдыха «Рыбная слобода» за 300 млн рублей и с открытием 40 рабочих мест. Цель — создать необходимые условия для всех видов активного отдыха, где будут места для размещения рыболовной оснастки, зоны отдыха и рыболовный магазин. Участок уже определен, собственник планирует устраивать на этой базе российские рыболовно-спортивные мероприятия, что позволит повысить узнаваемость района.

«У нас некоторые главы по два года переводят землю — ну куда это годится?!»

Сейчас в муниципалитете работает ряд градообразующих предприятий: АО «АПК «Русский мрамор», ООО «Рыбно-Слободское ХПП», ООО «Кулон-Агро» и ООО «Логос». В 2026 году их список пополнит еще одно крупное производство — Рыбно-Слободский молочный комбинат с мощностью переработки 300 тонн молока в сутки и стоимостью 1,5 млрд рублей. В настоящее время строят дополнительные площади — 2 300 кв. м. «Основное оборудование поставлено из Испании, находится уже на предприятии, идет монтаж. На сегодня в проект вложено 910 млн, планируется создать 200 рабочих мест», — уточнил Радик Ислямов.

Один из инвесторов строит рыболовную базу отдыха «Рыбная слобода» за 300 млн рублей и с созданием 40 рабочих мест. скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Компания «Умная ферма» начинает строить молочный комплекс на 1 024 голов коров. Для перевода участка под необходимое назначение пришлось потрудиться, но много времени это не заняло, на что особо обратила внимание глава АИР:

— Хорошая тема! Понимаете, у нас некоторые главы районов, я уж не хочу говорить пофамильно, по два года переводят земельный участок. Ну куда это годится? Так за два года, извините меня, или шанс сдохнет, или падишах. Также невозможно, никакой инвестор не дождется! Вот конкретный пример. Радик Рамисович организовал работу в районе, и буквально за полгода привели участок в соответствие, внесли изменения в генплан.

«Пришлось с бумагами побегать, по несколько раз в один кабинет», — прокомментировал глава района, но подтвердил, что это действительно реально. Сумма инвестиций в проект — 790 млн рублей, рабочих мест — 30. «Проект очень важен для нас в силу падения поголовья в последние полтора года», — подчеркнул он.

скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

На территории района нет промпарка со свободными площадями, поэтому идут переговоры по созданию такой площадки за 200 млн рублей для 10 резидентов на будущий год. Инвестор — компания «Элгрант», которая недавно сдала подобный объект под Алексеевском. В единственном действующем аккредитованном промпарке «Слобода» сейчас работают три резидента: ООО «Кишер», ООО «Фабрика здорового питания», ООО «Бистэ».

На расстоянии 8 км от федеральной трассы М-7 есть земельный участок площадью 1 га в муниципальной собственности с наличием инженерной инфраструктуры. На 920-м километре М-7 расположен еще один свободный муниципальный земельный участок в 1,8 га промышленного назначения для размещения АЗС и объектов придорожного сервиса.

Инвесторов ждут на частных производственных площадках с готовой инженерной инфраструктурой. Один земельный участок — на 10 га, здесь введен в эксплуатацию производственный объект площадью 1 042 кв. м. Еще одна территория в 1,5 га с рыбоперерабатывающим заводом — это готовый бизнес предпринимателей из другого региона, которые решили продать предприятие. Здесь они разводят африканского клариевого сома.

скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Глава КФХ Александр Григорьев в прошлом году ввел животноводческий комплекс на 150 голов коров с роботизированным доением. В соседнем хозяйстве «Капаруллин А.В.» занимаются ягодными плантациями на площади в 20 гектаров. Для повышения урожайности фермер строит ГТС для установки мелиоративной системы.

Аэрогородок «Масловка», СТО для большегрузов и ресторан IКra

Среди других проектов в инвестиционной фазе — аэрогородок «Масловка» с объемом инвестиций 791 млн рублей, на сегодня вложено 81,5 млн. В планах создать 70 рабочих мест. Взлетно-посадочная полоса уже построена, правда, пока грунтовая. Есть ангар со всеми коммуникациями. По задумке владельцы частных воздушных судов малой авиации смогут заезжать на своих самолетах в ангары, как в гараж.

скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Инвестиционная компания «Сеан» начала строить базу отдыха за 150 млн, а грузоперевозчик «Нео Транс» — станцию техобслуживания для большегрузов рядом с М-7. «Пока чуть-чуть просели из-за того, что в транспортной отрасли в последние годы передряги, но он оптимизма не теряет. Он говорит, что обязательно этот проект добьет. Это будет один из крупнейших, если не самый крупный, сервисный центр грузовиков России. Строят на месте старой базы «Каздорстроя», которую они выкупили, потихоньку начинают вкладывать», — сообщил глава. В планах — 250 рабочих мест, объем вложений на первом этапе — 500 млн рублей.

скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Второй проект «Дикой фермы» — рыболовная база Kamaland. Инвестор планирует создать рыбацкую деревню с целью развития аквакультуры путем выращивания в 9 искусственных водоемах рыбы семейства карповых. Проект предусматривает строительство гостевых домиков для отдыха с последующей организацией платной рыбалки. Объем инвестиций — 100 млн, 15 рабочих мест.

Индивидуальный предприниматель Владимир Елисеев планирует открыть цех по производству деликатесов из мяса и рыбы. Идут подготовительные работы по изменению категории земельного участка, инвестиции — 25 млн рублей, 10 рабочих мест.

Еще один проект на М-7: инвестор Вячеслав Карпов планирует построить объекты придорожного сервиса и складской зоны. На территории построят складские комплексы, гостиницу и станцию техобслуживания. Сумма инвестиций — 580 млн рублей, 58 рабочих мест.

Инвестор «Барс Пром» заявил о планах реализовать интересный проект на берегу Камы — это ресторан IКra за 150 млн рублей. «Это уроженец Рыбной Слободы, но у него сейчас и в Москве, и в Питере, и в Казани офисы, занимается металлоконструкциями. Пошел с детьми прогуляться по набережной, а зайти покушать негде. У нас там одна кафешка, уютная, но маленькая. Он мне позвонил: можно я так сделаю? Говорю: «Вопросов нет», пояснил глава района, как возникла идея открытия заведения.

скриншот realnoevremya.ru презентации доклада

Завершая презентацию, он сообщил, что за полтора года в муниципалитете рассмотрели 16 проектов стоимостью 2,5 млрд рублей. Озвучил новые перспективные ниши для привлечения инвестиций — производство изделий из пеностекла, придорожный сервис и АЗС, глэмпинги и туристические зоны.