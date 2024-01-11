«Нас ждет коллапс!»: жители Новой Москвы просят умерить аппетиты казанского застройщика

Население Коммунарки переживает о появлении крупного ЖК без социальной инфраструктуры

Фото: скрин realnoevremya.ru рендеров ЖК с сайта застройщика

Планы казанской группы «Руал» возвести в Новой Москве высотный жилой комплекс примерно на 200 тысяч квадратных метров вызвали недовольство жителей Коммунарки и Бутово. Население быстро растущих районов уже сейчас живет в условиях перегруженности общественного транспорта, нехватки мест в школах и детсадах. Поэтому добивается, чтобы город возложил на инвестора обязательства сдать не только дома, но и социальные объекты. Подробнее о проекте, спорах вокруг строительства ЖК и сопутствующей инфраструктуре — в материале «Реального времени».



Новый ЖК от казанского застройщика в Коммунарке



Девелоперская группа «Руал» татарстанских муниципальных депутатов Руслана Баязитова и Альберта Хабибуллина намерена построить крупный жилой комплекс в Новой Москве, в поселении Сосенское. Здесь, на ул. Александры Монаховой в Коммунарке, рядом с рестораном «Вкусно — и точка», у застройщика есть 3,9 га земли, где он планирует возвести примерно 200 тысяч кв. м жилья. Инвестиции в проект нового микрорайона эксперты оценивают на уровне 20—25 млрд рублей.

В конце лета 2022 года компания получила градостроительный план земельного участка, а минувшей осенью стало известно о подготовке постановления правительства Москвы с целью повысить высотность жилкомплекса с 60 до 99,9 метра. Иными словами, вместо 18-этажных можно будет возводить 33-этажные дома.

Здесь, в Коммунарке, у застройщика есть 3,9 га земли, где он планирует возвести примерно 200 тысяч кв. м жилья. предоставлено realnoevremya.ru жителями ЖК «Бунинские луга»

Против этой перспективы выступают жители соседних ЖК «Бунинские луга», «Бунинский» и «Потаповская роща». Недовольные уплотнением жилой застройки в условиях недостаточно развитой социальной инфраструктуры жители Коммунарки и Бутово обращаются в различные госструктуры. Даже в соцсетях раису Татарстана написали в надежде, что он окажет воздействие на бизнесменов-земляков.

— Изначально на участке хотели построить торговый центр, тогда земля принадлежала ГК «ПИК». Затем она продала ее застройщику «Руал», и тот решил построить жилой комплекс. Будут ли здесь построены школа или детсад, нам никто ничего не говорит. После того как мы начали бегать по всем инстанциям, писать обращения и уже дошли до правительства, нам сказали, что, возможно, проработают вопрос о социальных объектах. Но никаких конкретных ответов, что именно это будет, нет, — рассказала активистка ЖК «Бунинские луга» Кира Малер.

Судя по рендерам, опубликованным на сайте застройщика, проект казанцев представляет собой комплекс из нескольких жилых зданий высотой в 25—30 этажей и выше. Примечательно, что соседнее здание общепита, бывший McDonald's, строила та же компания.



«Школы буквально разорвет, нагрузка очень большая»

Как рассказала представитель инициативной группы жильцов, объектов образования в Коммунарке и Бутово катастрофически не хватает. Ближайшая к жилому комплексу школа рассчитана на 1 100 мест, хотя в реальности здесь учится 1 900 человек. Ученики ходят на уроки в три смены, третья — так называемая «гибридная». Группы в местных детсадах посещает по 40 малышей. При этом в жилом комплексе «Бунинские луга» сданы еще не все дома.

— Мы понимаем, что не остановим стройку «Руала», там огромные суммы вложены. Наша единственная просьба — чтобы застройщик построил на своей территории школу и детсад, которые покроют нужды того населения, которое они планируют здесь поселить. Потому что иначе наши школы буквально разорвет. Нагрузка очень большая, как и на общественный транспорт. Мы буквально не можем сесть в автобус, чтобы доехать до метро. Когда построят этот ЖК, нас ждет коллапс! — посетовала Малер.

Мы буквально не можем сесть в автобус, чтобы доехать до метро. Когда построят этот ЖК, нас ждет коллапс. предоставлено realnoevremya.ru жителями ЖК «Бунинские луга»

Жители Коммунарки надеются на дальнейшее взаимодействие с застройщиком: «чтобы он хотя бы начал с нами общаться по вопросам инфраструктуры». В пример приводят существующие объекты образования, которые возвели по муниципальным контрактам, но на своих участках застройщики коммерческого жилья. А заодно обращают внимание, что бенефициары «Руала» приобрели очень перспективный участок.



— Татарстанским ребятам продали лакомый кусочек земли, где скоро появится метро. Это очень хороший район, уже не Коммунарка, а Южное Бутово, то есть идеальный бизнес-проект. И при этом никакой социальной инфраструктуры, ни одной школы, ни одного садика, ничего у них нет, — посетовала еще одна жительница ЖК «Бунинские луга» Ирина Кузнецова.

Минобороны: «Планируемая высотная застройка окажет негативное воздействие»

В ответ на свои обращения жители Коммунарки и Бутово получают от чиновников в основном одни отписки. Мосгордума обещала сообщить о результатах рассмотрения письма позднее, Москомархитектура заявила, что «в настоящее время правообладателем [участка] прорабатывается вопрос размещения социальных объектов в пределах своего земельного участка». Небольшую надежду вселил ответ Минобороны, в письме сообщается, что повышение высотности домов в новом ЖК недопустимо из соображений безопасности.

— Земельный участок с кадастровым номером 77:17:0120316:42093 в поселении Сосенское находится на незначительном удалении от мест дислокации воинских частей войск противовоздушной и противоракетной обороны. Планируемая к строительству высотная застройка окажет негативное воздействие на функционирование объектов и оборудование войск. Учитывая изложенное, высотная застройка выше 60 м на указанном земельном участке полагается нецелесообразной. Таким образом, при обращении правительства Москвы в адрес войск противовоздушной и противоракетной обороны по вопросу увеличения предельной высоты зданий с 60 до 99,9 м согласована не будет, — заверил население командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками Андрей Семенов.

Застройщик: ничего лишнего мы не пытаемся увеличить

Публичной информации о планах «Руала» по застройке ЖК в Новой Москве пока немного. Есть данные о выкупе участка в 2021 году компанией, аффилированной с Русланом Баязитовым, «Инвест-прогресс». Лаконично анонсирует проект и связанная с «Руалом» компания «Юникей» — молодой федеральный девелопер, который возводит объекты в ряде регионов России. Недавно на огороженном участке застройщика в Коммунарке появился новый объект, что усилило опасения местных жителей. Однако в самой компании уверяют — причин для беспокойства нет.

— На площадке ведется строительство офиса продаж, и больше ничего. Никаких земляных работ там не производится. Что касается высотности зданий, ничего лишнего мы не пытаемся увеличить. Действуем в рамках тех разрешений, которые нами получены, а там переменные данные — до 99,9 м, — сообщил директор по маркетингу компании «Юникей» Евгений Макаров.

скриншот realnoevremya.ru фото из телеграм-канала «Бунинский сити»/t.me/buninskiy_city

Что касается объектов социальной инфраструктуры на территории застройки ЖК, по его словам, «что-то в любом случае будет, но по муниципальным социальным объектам — это вопрос к городу». По коммерческой недвижимости — все первые этажи в домах, как нежилые помещения, будут переданы под размещение, в том числе досуговых учреждений.

— Там будут не только магазины, это будет полноценная инфраструктура, чтобы жители ЖК, не выходя из дома, могли отвести ребенка в какой-то кружок, попить кофе и так далее, — уточнил Макаров, добавив, что по соседству с участком другой застройщик возводит школу на 1 000 с лишним мест, а в решении транспортной проблемы в компании уповают на новую станцию метро.

Руслан Баязитов и Альберт Хабибуллин — депутаты совета Мамадышского района Татарстана. В девелоперском бизнесе — группе «Руал» Баязитову принадлежит 70%, еще 30% — у Хабибуллина. Как сообщается на сайте компании, с 2005 года она занимается возведением жилья, объектов коммерческой недвижимости и производственных зданий. Так, в частности, застройщик возвел ТЦ «Саяны» и Smile в Москве, казанские гипермаркеты Leroy Merlin в Залесном и «Солнечном городе», несколько ЖК в Хабаровске. Минувший год ТСК «Руал» завершила с оборотом в 2,3 млрд и чистой прибылью 292,4 млн рублей.

Руслан Баязитов (на фото) и Альберт Хабибуллин — депутаты совета Мамадышского района Татарстана. скриншот realnoevremya.ru сайта ideputat.er.ru

Дочерняя компания группы Unikey позиционирует себя как федеральный девелопер, строящий жилье в пяти регионах России: Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Московской области и в Татарстане. В портфель проектов входит почти 775 тысяч кв. м жилья с основной долей в Хабаровске и Москве. На своем сайте компания анонсирует и ЖК на ул. Александры Монаховой: «В конце 2023 года стартует большой и амбициозный проект в Новой Москве».