5 стран, 42 региона России, более 400 участников: в Казани открылась выставка «АГРОВОЛГА-2024»

Фото: Мария Зверева

— Вот уже третий год подряд это уникальное событие объединяет не только аграриев нашей республики, но и страны. Эта площадка давно стала местом для делового общения, обмена опытом и заключения взаимовыгодных договоров. В этом году в программе выставки на международном форуме принимают участие более 400 компаний. С нами не только российские компании, но и зарубежные участники — из России, Китая, Республики Беларусь, Турции и Ирана. Планируем, что выставку посетят более 15 тыс. представителей и руководителей агропромышленной отрасли России, — приветствовал собравшихся в Международном выставочном центре «Казань Экспо» заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Символично, что уже третий год подряд глава Минсельхозпрода республики именно так встречает свой день рождения.

Сразу после официальной церемонии открытия Марат Зяббаров и сопровождающие его лица отправились на осмотр экспозиций. Она раскинулась на 48 гектарах, охватив не только выставочный павильон, но и большую часть примыкающей к экспоцентру территории. Специальное оборудование и техника, запчасти и цифровые решения для аграриев и животноводов, племенной материал, корма, лекарственные средства и витамины.

Активными участниками выставки стали финансовые институты. Среди них — «Россельхозбанк» и Банк Аверс. Впервые участниками аграрной экспозиции стали сразу три компании Группы ТАИФ: «ТАИФ-НК АЗС», «ТАИФ-СМ» и «ТАИФ-НК». Последние представили новинку — удобрение, призванное компенсировать дефицит серы в почве.

Развернувший поблизости свой стенд СИБУР готов рассказать сразу о четырех направлениях своей работы для аграриев, мелиораторов, животноводов и рыбной отрасли. Компания «Август» к «АГРОВОЛГЕ» приурочила ввод в эксплуатацию нового элеваторного комплекса на площадке Свияжского мультимодального центра. Это открывает перед Татарстаном большие возможности для экспорта сельхозпродукции. Еще одним важным событием, приуроченным к старту работы выставки, стало открытие в Татарстане Поволжского филиала «Росагролизинга».

Всем участникам было что представить: на уличных площадках развернулась демонстрация достижений машиностроительной отрасли, аграриев и животноводов. Вслед за дефиле коров, был дан старт двум конкурсам: республиканскому — по профессиональному вождению газомоторных тракторов и первому международному — по обрезке копыт крупного рогатого скота. За звание «Лучший по профессии» сражаются более чем 150 ветеринарных ортопедов из России, Казахстана, Беларуси, Боливии и Кубы.

Завтра на территории выставочного комплекса ждут раиса Татарстана Рустама Минниханова, заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина, директора департамента растениеводства, механизации и химизации защиты растений Романа Некрасова и др. Форум и выставка будут работать три дня.

Арсений Фавстрицкий