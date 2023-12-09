День в истории 9 декабря: переговоры Путина и Зеленского, перезапуск «Коммерсанта», юбилей Песошина

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 декабря 2023 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru

9 декабря, помимо традиционного субботнего совещания, пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, с участием Рустама Минниханова. В мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в России — День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Четыре года назад прошла первая и на данный момент последняя очная встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, 34 года назад после длительного перерыва вновь начинает издаваться газета «Коммерсантъ». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

Республиканское совещание с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества с участием Рустама Минниханова.

XXXV Конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Чемпионат России по водному поло среди мужских команд: «КОС-Синтез» — «Спартак-Волгоград».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Кузбасса» из Кемерово.

Кто родился: Хасан Туфан и Алексей Песошин

1742 — шведский химик Карл Вильгельм Шееле (умер в 1786 году). Является первооткрывателем кислорода.

1868 — немецкий химик Фриц Габер (умер в 1934 году). Синтезировал аммиак, за что в 1918 году получил Нобелевскую премию

1900 — татарский поэт и писатель Хасан Туфан (умер в 1981 году).



1952 — российский журналист многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

1954 — сенатор Елена Мизуллина. Известна как автор и соавтор резонансных законопроектов, в том числе по борьбе с «гей-пропагандой» и матом в сети.

1963 — премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

1978 — коммерческий директор гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком «Казанская Ривьера» Елена Войтко.

Кто скончался: Гази Кашшаф и Рафаэль Ильясов

1970 — советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда Артем Микоян.

1975 — татарский писатель и литературовед Гази Кашшаф. Наиболее известен как исследователь творчества и биограф Мусы Джалиля.

2017 — народный артист СССР Леонид Броневой.

2019 — бывший глава ФРС США Пол Волкер. СМИ прозвали его «укротителем инфляции», потому как ему за 8 лет работы, с 1979 по 1987 годы, удалось добиться ее снижения с 14,8 до 3,66%.

2020 — народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР Рафаэль Ильясов.

2021 — известный татарстанский журналист, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций республики Алексей Краснов.

Праздники: День героев Отечества и День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России

Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году на Политической конференции высокого уровня в мексиканской Мериде была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Подписанты обязывались объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

День героев Отечества. Является памятной датой России. Она установлена 28 февраля 2007 года. Праздник утвержден в связи с тем, что императрица Екатерина II 9 декабря 1769 года учредила орден Святого Георгия Победоносца.

День вертолетчика России. Его отмечают каждую вторую субботу декабря — в 2023-м этот день выпал на 9 декабря. Праздник не является официальным. Его инициатором является компания «Аэросоюз», которая 10 декабря 2002 года впервые предложила и организовала праздничные мероприятия, посвященные своему клубу и вертолетной авиации в целом.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Дата связана с тем, что 9 декабря 1921 года по инициативе Ф.Э. Дзержинского вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях».

День рождения компьютерной мыши. 9 декабря 1968 года изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

События в истории: открытие нового здания Казанского цирка, первая и последняя очная встреча Путина и Зеленского

1884 — в США запатентованы роликовые коньки.

1905 — провозглашена Красноярская республика. Просуществовала до 27 декабря.

1917 — Курултай крымскотатарского народа провозгласил создание Крымской народной республики, принял Конституцию и государственную символику, после чего объявил себя ее парламентом.

1929 — основано Реологическое общество.

1967 — открылось новое здание Казанского цирка в виде летающей тарелки.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов

1987 — начало первой палестинской интифады. Речь идет о восстании палестинцев, целью которого была провозглашена борьба против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны. Она завершилась в 1993 году.

1989 — после длительного перерыва вновь начинает издаваться газета «Коммерсантъ».

2003 — у гостиницы «Националь» в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек. Ответственность взял на себя Шамиль Басаев.

2017 — в Зеленодольске открыли мечеть «Джамигъ».

2019 — после четырехстороннего саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце прошла встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первые и на данный момент последние очные переговоры двух глав государств.

2019 — WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

2020 — столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг.

2020 — правительство Татарстана постановило присвоить Республиканскому клиническому онкодиспансеру имя знаменитого казанского хирурга-онколога Мойше Сигала.



