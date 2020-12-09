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В Казани умер народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов

17:15, 09.12.2020
В Казани умер народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов
Фото: youtube.com / скриншот

В Казани умер народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР Рафаэль Ильясов. Ему был 81 год.

Причины смерти не разглашаются. Похороны пройдут завтра в Казани. Об остальных подробностях станет известно позже, пишет ТНВ.

Ильясов родился 28 апреля 1939 года в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района Татарстана. Он окончил Казанское музыкальное училище и оркестровый факультет Казанской государственной консерватории.

С 1963 году Ильясов выступал в составе оркестра Пермского театра оперы и балета. В 1992 году назначен заведующим редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан», на этой должности проработал до 2005 года.

Сегодня также стало известно о смерти актера Александра Самойлова.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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