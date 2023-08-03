ЦУМ или адмиралтейская «Звездочка»: куда поселят мастеров Татарстана?

Владельцы универмага определили стоимость выкупа акций у миноритариев — дешевле чем за полмиллиарда здание не продадут

Как стало известно «Реальному времени», бенефициары казанского ЦУМа объявили о выкупе акций у миноритариев, установив щедрые отступные в 2 тысячи рублей за штуку. Выкупная цена с 200-кратной индексацией к номиналу — это своеобразная оферта и для властей республики, которые уже озвучили планы приобрести старейший универмаг Казани для открытия Центра народных промыслов. «Рядом — Кремль, улица Баумана с 30 магазинами народных промыслов, Татарская слобода. Еще один центр — не лишний?» — сомневается глава Союза народных и художественных промыслов Татарстана Нури Мустафаев, предлагавший выкупить другое здание за 140 млн рублей. Ожидается, что интрига вокруг татарстанских мастеров разрешится к концу осени.

Анвар Алишев выкупает остатки акций за 2 тысячи за штуку

Владельцы казанского ЦУМа, судя по всему, начали готовиться к переговорам с татарстанскими властями, заявившими о готовности республики выкупить здание универмага под открытие центра народно-художественных промыслов РТ. Совет директоров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» определил стоимость выкупа акций у мелких держателей. Ее установили на максимальном уровне — в 2 тысячи рублей за одну обыкновенную или привилегированную акцию номиналом в 10 рублей.

Как следует из официального сообщения, в распоряжении у миноритариев находится 3 518 штук обыкновенных и 195 штук привилегированных акций, то есть всего около 1% уставного капитала (разделен на 278 тысяч 673 обыкновенных и 521 привилегированную акцию). Таким образом, АО «Торговый центр «ЦУМ» предстоит потратить на выкуп 7,42 млн рублей. Заявления принимаются с 15 августа до 16 октября, а сам расчет с акционерами должен завершиться 31 октября, говорится в сообщении общества.



Совет директоров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» определил стоимость выкупа акций у мелких держателей. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Правда, эту рекомендацию СД должны были утвердить на внеочередном собрании акционеров АО «Торговый центр «ЦУМ», созванном 28 июля этого года. Итоги голосования пока не опубликованы, но сомневаться в положительном исходе не приходится. Ведь основным бенефициаром ЦУМа является казанский предприниматель Анвар Алишев. Он контролирует общество через ЗАО «Центрум» (48,22% акций принадлежит напрямую; 50,09% акций владеет ООО «Спутник», на 100% принадлежащее ЗАО «Центрум»). Под контролем Алишева 99,31% акций общества.

Связаться с гендиректором АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» Ильдаром Гафаровым, входящим в СД, не удалось. «Реальное время» направило запрос, но на момент публикации комментарий не поступил. Однако источники издания, близкие к окружению Анвара Алишева, подтвердили, что выкуп оставшихся акций связан с подготовкой к возможной продаже торгового комплекса МЗИО РТ. По их мнению, сам предприниматель не сильно торопится к свершению сделки, так как «есть много неопределенностей», но консолидация 100% акций все равно нужна. И прежде всего для того, чтобы задать ценовой ориентир для будущего покупателя актива: «Но чем меньше будет шума, тем лучше», — отметил собеседник издания. Если эта выкупная цена будет принята МЗИО РТ, тогда за покупку ЦУМа придется заплатить полмиллиарда рублей.

«Звездочка» Нури Мустафаева

О желании республиканских властей выкупить казанский ЦУМ стало известно еще в марте этого года. На заседании Совета по культуре при президенте РТ Рустам Минниханов критиковал медленные темпы развития народно-художественных промыслов, предложив создать в Казани индустриальный парк ремесленников (сейчас кто-то работает на дому, кто-то арендует места). Тогда же раис заявил о готовности республики приобрести казанский ЦУМ под эти цели и о том, что переговоры уже идут.

В марте раис заявил о необходимости создать центр ремесленников и о готовности республики приобрести казанский ЦУМ под эти цели. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Впрочем, есть и другие варианты для размещения центра народных промыслов в Казани. Так, председатель Союза народных и художественных промыслов Татарстана Нури Мустафаев выступал с предложением к властям выкупить здание бывшего кинотеатра «Звезда» при въезде в Адмиралтейскую слободу в Кировском районе Казани, местные жители называют его «Звездочкой». Он аргументировал это тем, что здесь центр — действующий, где работает немало мастеров, а стоимость выкупа объекта несопоставима с ЦУМом. По его словам, он обойдется казне всего в 140 млн рублей.

«Во-первых, в нем есть 26 кабинетов для мастеров. Во-вторых, начала работать школа ремесел, выставочный зал, начали работать с пенсионерами, инвалидами. Надо только немного помочь. Наше здание стоит 140 млн рублей, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем». Кроме того, по его словам, рядом есть придомовая территория, где можно проводить фестивали по художественной керамике, шитью и другим видам творчества.

— 20 лет просил здание для Палаты ремесел РТ. Здесь есть все, нашлись инвесторы. Я прошу — дайте нам хотя бы гарантии выкупа, мы в банке возьмет кредит и выкупим здание, а потом через 3 года вернем бюджету. Президент сказал — внесите предложения. МЗИО внесло — можем купить, — рассказал Нури Мустафаев, добавив, что эту идею оценили не все.

С тех пор обсуждение проекта затянулось на несколько месяцев. Какой из этих двух вариантов станет приоритетным, остается неясным. Татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева сообщила «Реальному времени», что новой информации пока нет. Вопрос, связаны ли решения совета директоров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» с предстоящей сделкой, остался без комментариев. В пресс-службе Минземимущества РТ изданию сообщили, что решение о выкупе ЦУМа или здания «Звезды» не принято.



Есть и другие варианты для размещения центра народных промыслов в Казани. Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Не много ли ремесленников рядом с Кремлем?

ЦУМ — старейшее торговое здание Казани, построенное в конце 1970 годов. После реконструкции в середине нулевых его площадь составила 32 700 кв. м, торговая — 17 000 кв. м. Универмаг занимал 13-е место в рейтинге «Реального времени» владельцев самых дорогих ТЦ в республике.

В своем отчете руководство ЦУМа указывает на необходимость «сохранения и поиск новых арендаторов». «Нестабильная ситуация в мире непосредственно отражается и на деятельности ЦУМа. Так, в 2022 году прекратил работу дисконт-центр ADIDAS REEBOOK, закрылись несколько небольших арендаторов. И те, кто не успел оправиться после пандемии. Общество находится в постоянном диалоге с партнерами. В настоящее время основной задачей является обеспечение сохранения и поиск новых арендаторов», — говорится в документе. В результате «предложения стали более гибкие, общество идет на уступки в виде предоставления скидок по арендной плате», пишут авторы. Какая ставка аренды действует в ЦУМе, не уточняется, но в целом по рынку говорят об ориентире в 1 тысячу рублей за «квадрат».

ЦУМ — старейшее торговое здание Казани, построенное в конце 1970 годов. Екатерина Аблаева/ realnoevremya.ru

Впрочем, дебаты о том, как дальше развиваться народным промыслам, продолжаются. На заседании Общественного совета при Министерстве культуры РТ обсуждали итоги работы за первое полугодие.

— В настоящее время формируется концепция создания инфраструктуры для развития отрасли народных художественных промыслов в республике, которая будет представлена в рамках заседания Совета по культуре и искусству при раисе Татарстана, — сообщили «Реальному времени» в татарстанском Минкульте.

И хотя выбор площадки для татарстанских ремесленников на недавнем заседании совета пока обошли вниманием, сами эксперты высказали свое мнение. Глава ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова рассказала «Реальному времени», что считает наилучшей площадкой ЦУМ, так как он находится рядом с Кремлем.

— Это хорошее место, туристически привлекательное, если грамотно расположить в ней ремесленников. Здесь будут популяризировать нашу культуру, жители смогут заняться тем или иным промыслом. Тут смогут работать с детьми, чтобы развивать их способности, — отметила она.

По ее словам, сейчас идет опрос среди потенциальных арендаторов: «Мы собираем заявки, насколько это будет востребовано, насколько им нужно, а им это нужно. Более 50 мастеров, которые готовы выслушать условия. Но у нас есть и предприятия — та же фабрика «Кукморские валенки». Поэтому мы не говорим, что там будут только ремесленники. Возможно, там будет и что-то другое, например гастрономическая зона». В настоящее время внутри ЦУМа идет проектирование рабочих зон и площадей, рассказала Алсу Мифтахова. «Пока это не решенный вопрос, идет предварительная прикидка по зонированию территории», — отметила она.



Близость ЦУМа к центру города скорее минус для будущего центра народных промыслов, не согласен с ней Нури Мустафаев: «Рядом Кремль, улица Баумана, где расположены почти 30 магазинов с изделиями народно-художественных промыслов. Рядом Татарская слобода. И еще один центр народных промыслов — не лишним будет?» По его словам, мастеров и так мало, поэтому может получиться «полупустой центр». И самое главное — мастерам придется платить повышенную аренду, чтобы «отбить» полмиллиарда рублей, опасается он: «Сколько будет стоить присутствие мастера в нашем центре ремесел и в ЦУМЕ? И чем это закончится?»

— На мой взгляд, ЦУМ — идеален для размещения Центра ремесленников народно-художественных промыслов. Благодаря его локации «город мастеров» попадет в зону активного пешеходного трафика туристов. К тому же он может перерасти в настоящий Дом культуры с креативными технологиями, — считает заместитель генерального директора A-Development Владимир Шайхиев. — Здание кинотеатра «Звезда» — не самый плохой вариант, но в сравнении с ЦУМом он проигрывает.

Оценивая вероятную стоимость ЦУМа, он заметил, что «покупатель однозначно выиграет, так как полмиллиарда рублей ниже рыночной стоимости».

