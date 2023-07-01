В Казань устремились туристы из мусульманских стран и Китая

«Татарстан сейчас сам достаточно популярен, но он ушел больше в индивидуальный туризм»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале туристического сезона татарстанцы, порой пренебрегая качеством, выбирали доступность и дешевизну, сообщили опрошенные «Реальным временем» эксперты. Касается это как внутренних, так и зарубежных направлений. В то же время среди путешественников набирает популярность сам Татарстан. В его столицу устремились туристы из мусульманских стран и даже Китая, что, впрочем, также связано с крупными международными мероприятиями, проходившими в Казани. Подробнее о трендах в сфере туризма — в материале «Реального времени».

«На мое удивление, люди продолжают ездить»

Рост цен — первое, на что обращают внимание эксперты, отвечая на вопрос об изменениях в сфере туризма. Из-за этого востребованность потеряли некоторые направления, а порой сами турфирмы не находят, что предложить клиентам.

— Все подорожало. Очень. Особенно перелеты. Я не могу сказать, что мы сейчас массово продаем. Я сама обычный человек, знаю, сколько нужно денег, чтобы отдохнуть с семьей, как раньше, особенно если большая семья. Иногда у нас менеджеры сидят в офисе и говорят: «Ну вот как я должна предложить это людям? Это же столько стоит, как это озвучивать людям?" Я тоже иногда смотрю — ну не может это столько стоить, — призналась «Реальному времени» руководитель «ИнтелТур Казань» Лилия Савельева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, из-за такого повышения цен туристам приходится выбирать непривычный для себя отдых. Например, сокращать количество дней, бронировать менее комфортные отели или выбирать другие направления:

— Многие раньше летали на две недели, сейчас только на 10 дней. Люди все-таки привыкли к другому — за определенную сумму определенное качество, сейчас за те же деньги качество ниже. Но, на мое удивление, люди продолжают ездить, — заявила Лилия Савельева.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласился с тем, что людям приходится менять свои привычки из-за цен, и владелец компании Companion SP Сергей Пасечник:



— Существенно выросла цена билетов в ту же Турцию и на другие направления, такие как Мальдивы, Сейшелы. Тем не менее полеты не прекратились, продолжаются.

«Сейчас люди исходят больше из своих финансовых возможностей»

Активно развивается на фоне повышения цен внутренний туризм, сообщили эксперты. При этом, как заявила Лилия Савельева, российские города ценовой доступностью не отличаются.

— По внутренним направлениям — Алтай, Байкал. Я бы не сказала, что российские направления прям доступные. У нас цены тоже растут. Если хорошие отели брать, они очень дорогие, — сообщила она.

Байкал как место притяжения татарстанских туристов отметил и Сергей Пасечник. По его словам, путешествия по России стали трендом этого сезона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Общий тренд — поиск доступного отдыха, доступного путешествия внутри России. Это может быть Петербург, Екатеринбург, Алтай и прочие направления, — рассказал собеседник издания. — Есть и Дагестан, и Минеральные Воды. Сейчас люди исходят больше из своих финансовых возможностей.

С тем, что Минеральные Воды в этом году обрели привлекательность, согласилась и директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова:

— По России — в основном на Кавказ и Минеральные Воды. Они стали только сейчас пользоваться спросом. Предпочтение — это море и солнце. Оно никогда не изменится. Единственное, еще Калининградскую область можно рассматривать — какие-то познавательные поездки.

Что касается поездок за рубеж, предпочтение татарстанцы все так же отдают Турции. В этом сошлись все эксперты, опрошенные «Реальным временем»: «Естественно, это Турция. У нас это стабильно».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Как всегда, в первую очередь у нас продается Турция. Да, горящие туры бывают, но это в плане времени не все могут себе позволить. На Мальдивы люди летают, потому что по стоимости сейчас не сезон, — подчеркнула Лилия Савельева. — По сопоставимости качество-цена там хорошие предложения. Вместо хорошего отеля в Турции можно выбрать хороший отель на Мальдивах. В Эмираты редко летают, потому что слишком жарко. Египет — отток был из-за акул, но сейчас снова стали спрашивать, летать.

«Сейчас у Татарстана хороший шанс»

Говоря о внутренних направлениях, эксперты поделились и мнением относительно туристической привлекательности Татарстана. По их словам, отслеживать статистику в цифрах сложно, поскольку в основном путешественники посещают республику, не обращаясь в агентства. Однако, по их личным наблюдениям, Татарстан достаточно популярен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Татарстан сейчас сам достаточно популярен, но он ушел больше в индивидуальный туризм. Туристы сами бронируют гостиницы, сами бронируют экскурсоводов. Сейчас же сервисов много. Получается, что до многих туристических компаний они и не доходят. Работают с ними в полном объеме только экскурсоводы — все заняты, туристов полно. Казань как город достаточно пропиарена, — пояснила Юлия Таланова.

Она добавила, что в этом сезоне Казань посетило особенно много туристов из мусульманских стран и Китая. Это связано с проведением множества деловых форумов, прошедших в последние месяцы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Казань очень привлекательна для туристов, их у нас много. У нас все время что-то открывается. Плюс у нас достаточно высокий уровень жизни, это заметно по дорогам, по инфраструктуре. Казань популярна, — считает Лилия Савельева.

Объясняет такую привлекательность республики владелец компании Companion SP тем, что этому вопросу уделяется большое внимание.

— Татарстан в первой пятерке-семерке направлений в России по прибытию туристов. После Универсиады у нас четкий вектор наметился. И первое лицо, раис, уделяет этому большое внимание. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы везде, во всем. Сейчас у Татарстана хороший шанс. По крайней мере, по логистике очень удобный регион для путешествий. Ну и здесь есть что посмотреть, много точек притяжения, — объяснил он.

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