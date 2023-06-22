«Мы хотим строить лучше»
Федерация ИЖС, задуманная в Казани, за два года с 4 участников выросла до 200. В планах — в корне изменить подход к малоэтажному строительству в России
Строительная отрасль — одна из самых противоречивых. Ее называют локомотивом российской экономики, так как от темпов ее развития и инвестиционной привлекательности зависит экономика городов, регионов и страны в целом. Однако качество построенного оставляет желать лучшего.
Они объединились, чтобы в корне исправить ситуацию. Четверо смелых и заряженных одной идей два года назад придумали Федерацию ИЖС. Сегодня она включает в себя около 200 представителей рынка индивидуального строительства со всей России. С 9 по 13 июля пройдет Всероссийский автопробег Федерации ИЖС-2023. Зачем все это нужно? Чего хотят добиться создатели Федерации и зачем в нее вливаются все новые и новые участники? Раcсказывает «Реальное время».
«Мы действительно несем пользу застройщикам»
— На первый съезд мы зарегистрировали 12 участников, сегодня же не всегда зал может вместить всех желающих присутствовать. Мы проводим ежемесячные съезды (на днях прошел уже тридцать первый!) и многочисленные нетворкинги, где вырабатываются единые стандарты работы для отрасли, вырабатываются законотворческие инициативы, — рассказывает Максим Григорьев, руководитель ООО СК «Техно-Ремонт», вице-президент Федерации.
Федерация ИЖС — сообщество деятельное и активное. В нем более 200 участников — это компании со всей России, которые представляют разные аспекты индивидуального жилого строительства: застройщики и девелоперы, поставщики стройматериалов, риелторские компании, владельцы земельных участков и другие. Регулярно проводятся съезды Федерации — участники собираются в Казани или Москве. В это время происходит активный нетворкинг, сюда приглашаются представители профильных организаций и банков, бизнес-тренеры и предприниматели из смежных сфер. Прямо сейчас в разработке находится законодательная инициатива о принятии единых стандартов в сфере малоэтажного строительства. В общем, работа кипит полным ходом. И сегодня, присутствуя на съездах Федерации, даже не верится, что всего лишь два года назад в ней состояли… 12 участников! А началось все с четверых казанских предпринимателей.
На первый съезд мы зарегистрировали 12 участников, сегодня же не всегда зал может вместить всех желающих присутствовать
Максим Григорьев — один из главных генераторов идей в объединении. В частности, автопробег ИЖС придумал именно он.
— Два года назад нам с друзьями пришла в голову идея: нужно создать свой союз — Ассоциацию застройщиков ИЖС Татарстана. К тому времени мы уже почувствовали, что готовы делиться компетенциями, опытом. Рассказали об этом ближайшим знакомым из отрасли, и на первом собрании собрались 12 представителей малоэтажного строительства: застройщики, поставщики стройматериалов и один представитель завода. За первый год нас было уже 100, а теперь — уже более 200. Прошу обратить внимание на то, что мы нигде не рекламируемся, никого агрессивно не зовем куда-то вступить и что-то делать. Работает чисто кумулятивный эффект, наши благие начинания — ведь мы действительно несем пользу застройщикам, — рассказывает Максим.
В Федерации состоят компании разного уровня: есть стартапы, а есть и крупные игроки рынка с выходом на федеральный уровень. А значит, приезжая на собрания, владелец небольшого бизнеса может напрямую поговорить с более «крупным» коллегой, попросить поделиться опытом, внедрить в работу его советы. Как рассказывают представители Федерации, в этом состоит один из глобальных смыслов существования объединения: площадка для нетворкинга, где все друг другу одновременно и конкуренты, и помощники.
«Хотим создать свои стандарты»
Но главная миссия, заявленная Федерацией, — улучшить качество домостроения в России.
— Мы хотим сделать так, чтобы дома оставались еще много лет, когда нас уже не будет. Хотим оставить после себя наследие, — объясняет Максим Григорьев.
Для этого организация старается внедрить стандартизацию — и документооборота по сделке, и, собственно, самого процесса малоэтажного строительства. Ведь сегодня на российском рынке ИЖС отсутствуют даже единые утвержденные формы договора, сметы, проектной документации на дом. И если Госдума примет стандарты, предложенные Федерацией ИЖС, то все это, наконец, будет упорядочено, и все стороны процесса (заказчик, подрядчик, застройщик и риелтор) будут работать по взаимно понятной и четкой схеме.
На сайте Федерации ИЖС скоро появится раздел, в котором можно скачать бланки этих важных документов, составленные в рекомендованной форме. Там будет объясняться, как правильно заключать договоры с заказчиком и с подрядными организациями. Полезным будет этот раздел и для покупателя дома: здесь он получит от практиков рынка советы по процессу проведения оплаты, узнает, как должна выглядеть смета на строительство, на какие юридические и технические моменты нужно обратить особое внимание, по каким критериям и факторам нужно проверять строительную компанию. Ведь клиент платит за дом немалые деньги — не хотелось бы получить в обмен на них некачественный продукт.
— Мы хотим создать свои стандарты и начать регулировать эту отрасль, — говорит Максим Григорьев. — Потому что никто раньше не занимался стандартизацией малоэтажного строительства. Мы хотим этим заняться — и надеемся, регламенты эти приведут к глобальному улучшению качества малоэтажного строительства!
Прямо сейчас разрабатывается сайт, на котором будет в удобно каталогизированной форме выложен полный банк технической документации, касающейся ИЖС, — законы, СНиПы, ГОСТы, СП, технические регламенты, разъяснения и рекомендации. Параллельно с этим внутри Федерации создается Университет ИЖС — база знаний для застройщиков и их сотрудников. Он как раз и будет привязан к регламентам, к нормативной документации, к порядку образования и формирования всего строительного процесса.
И когда все это будет отрегулировано и оцифровано — перед участниками рынка ИЖС (и продавцами, и покупателями) предстанет целая экосистема, цифровое комьюнити. Но цифровой активностью дело не ограничивается.
Офлайн-мероприятия — это не только уже прошедшие тридцать один съезд участников Федерации (вдумайтесь в эту цифру — тридцать один за два года!). Это и еженедельные спортивные тренировки в Казани. И автопробег застройщиков ИЖС — в этом году он пройдет уже во второй раз и, скорее всего, станет доброй традицией. В планах — Всероссийский забег застройщиков.
— Мы хотим изменить стереотип о застройщике. Теперь это семьянин, образованный, начитанный владелец компании с широким кругозором. Он спортивный, активный, ведет здоровый образ жизни и постоянно хочет узнавать новое! — заключает Максим Григорьев.
А еще планируется организовать большой мастермайнд, в котором поучаствуют тысячи представителей строительного и околостроительного бизнеса — в общем, планы более чем грандиозные.
Участие в Федерации ИЖС станет знаком качества
Андрей Алексеев, руководитель проектно-строительной компании КСТ, в Федерации отвечает за сектор стандартизации, за разработку регламентной базы, за сбор нормативных документов на едином ресурсе. А еще разрабатывает стандарты документооборота и организует технический надзор. В свое время он влился в объединение с одним из первых потоков: к тому моменту у него была крупная строительная компания, и он своими знаниями и компетенциями помогает участникам Федерации ИЖС развиваться.
— Объединение несет пользу всем, — рассказывает Андрей Алексеев. — Кроме полезной информации, участники Федерации получают постоянный обмен опытом и, конечно, полезные контакты. За период моего участия в объединении у меня появились новые поставщики материалов. А еще представители строительных компаний из нашей Федерации помогли мне с наименьшими затратами — психологическими и временными — зайти в московский регион. Сейчас в Москве мы работаем уже больше года, и за это время построили 45 объектов. Не было бы нашего партнерского комьюнити — это было бы и сложнее, и дольше.
Кроме полезной информации, участники Федерации получают постоянный обмен опытом и, конечно, полезные контакты
Уже начался процесс аккредитации строительных компаний внутри Федерации. За этот процесс отвечает Фаиль Ахматханов, директор СК «ЭкоСтройГарант» и вице-президент Федерации ИЖС. Он рассказывает, что аккредитация проводится по критериям, которые подтверждают: застройщик возводит качественный продукт.
— Проверяется вся документация, мы выезжаем на место строительства и смотрим, как ведется процесс, — объясняет вице-президент Федерации. — Мы составили подробный перечень критериев, которым должен соответствовать застройщик. На данный момент мы аккредитовали четыре компании. Процесс продолжается. И в дальнейшем значок об аккредитации в Федерации ИЖС будет знаком качества.
Но знаком качества застройщика будет и само членство в организации. Ведь участники принимаются в Федерацию по итогам собеседования. За последнее время было отказано 5 застройщикам, которые не отвечали высоким требованиям стандартов строительства. А членство недобросовестных участников в организации прекращается в одностороннем порядке.
На данный момент мы аккредитовали четыре компании. Процесс продолжается. И в дальнейшем значок об аккредитации в Федерации ИЖС будет знаком качества
Автопробег: «Это не увеселительная поездка, площадка для серьезной работы»
С 9 по 13 июля участники Федерации ИЖС поучаствуют в автопробеге. Он начнется в Уфе, затем бизнесмены поедут в Самару, оттуда в Казань, в Нижний Новгород, в Доброград — и завершится этот вояж в Москве, на выставке OPEN VILLAGE. В каждом городе застройщики будут заезжать в коттеджные поселки, представленные участниками Федерации. Их собственники презентуют свои проекты и расскажут об особенностях каждого такого комплекса — аспекты строительства, благоустройства, концепции, генплана, управляющей компании, процесса продаж и т. д. Амбассадор Всероссийского автопробега Федерации ИЖС — единственный 5-кратный чемпион Кубка Гагарина, 3-кратный чемпион мира в составе сборной России Данис Зарипов.
50 компаний-участников автопробега представляют всю Россию, от Тюмени до Калининграда. Те, кто будут участвовать в автопробеге на собственном автомобиле, оформят его в фирменном стиле. Те, кто не поедут за рулем, окажутся в машине рядом со своими коллегами — и этим в том числе ценна сама идея автопробега. Участники, которые едут вместе, всегда находятся в диалоге и обмене информацией, они налаживают связь и обмениваются опытом, пока находятся в пути.
— В каком-то смысле мне это напоминает смену в пионерском лагере, потому что эмоции в конце очень схожие, — рассказывает Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС. — Но это не увеселительная поездка, а площадка для серьезной работы. Основная его цель, кроме нетворкинга, — увеличить насмотренность и экспертность участников. Наша цель — в том, чтобы застройщики развивались, чтобы они видели конечной целью не продажу дома, а семью, которая в этом доме будет счастливо жить. Чтобы ожидание и реальность совпадали по картинке и по ощущениям. Ведь сейчас в России в большом количестве коттеджных поселков качество жизни не устраивает людей: проблемы с канализацией, с водой, с дорогами и электричеством. Спектр этих вопросов действительно очень большой. Наша задача — подсветить весь этот спектр и найти, подсмотреть друг у друга способы решения этих вопросов. И что самое главное — это не теория, не рассказ от человека, начитавшегося книжек. Все это — живой, осязаемый опыт предпринимателей, которые на собственном примере показывают, как нужно строить. В свою очередь, посетители ЖК могут подсказать какие-то свои идеи, обратить внимание на то, на что сам застройщик еще не обратил. В этой синергии и есть смысл создания и существования Федерации. Взаимообучение, нетворкинг, привлечение квалифицированных спикеров дает нам всем вместе возможность расти.
Наша цель — в том, чтобы застройщики развивались, чтобы они видели конечной целью не продажу дома, а семью, которая в этом доме будет счастливо жить. Чтобы ожидание и реальность совпадали по картинке и по ощущениям
«Все это — про развитие личности»
Участие в Федерации ее президент сравнивает с членством в федерации спортивной. Суть примерно та же: да, между участниками есть конкуренция. Каждый хочет быть первым и лучшим. Но все тренируются на одной базе, помогают друг другу, участвуют в одной и той же олимпиаде. Не случайно для объединения было выбрано именно такое именование — не ассоциация, не общество, не трест — а именно Федерация. Все как в настоящем спорте.
Участники, кстати, с большим удовольствием выходят на совместные тренировки — в Федерации есть амбассадор спорта и здорового образа жизни — Фанис Нурмухаметов из компании «Гермес». Он и проводит тренировки каждую неделю, и готовит участников к Всероссийскому забегу застройщиков ИЖС. К этой работе с удовольствием присоединяются участники Федерации. Таким образом они работают над развитием собственной личности.
— Потому что все это — про осознанность, про восприятие мира, про экологичные ценности. Все, что мы делаем, — это вклад в личностный рост каждого участника, — объясняет Рамиль Усманов. — Поначалу хорошо прослеживалась логика конкуренции, наши участники задумывались над тем, а зачем вообще нужно делиться с конкурентами своими лучшими наработками. Но после нескольких встреч оказалось, что выгоднее быть открытым, а взамен получать новые идеи и знания. Возможность обмена информацией дает сильный эффект личностного роста. Мы очень часто говорим о росте бизнеса. Но рост бизнеса невозможен без роста личности. Надо учиться принимать знания и управлять эмоциями, потому что мы нередко видим, как рост бизнеса приводит к дисгармонии личности. Я сам через это проходил. Федерация — тот помощник, который помогает не забывать об этом. И говорит, что ты не один!
И еще одна важная область деятельности Федерации — благотворительность. Ведь бескорыстная помощь другим — это тоже развитие личности. Члены Федерации строят дома для погорельцев (уже закончено возведение дома в Арске, в этом году семья погорельцев с помощью Федерации строится в Аракчино). С самого основания объединение помогает реабилитационному центру «Апрель», в котором проходят реабилитацию дети с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата и их родители (которым очень нужны психологическое сопровождение и поддержка). Члены Федерации помогают малоимущим семьям — передают средства на вещи и мебель. В этом году добавилась материальная помощь беженцам, которые зачастую не имеют с собой ни одежды, ни личных вещей — бежали в чем есть.
— Да, мы участвуем в благотворительности от лица Федерации. Но мы можем этого делать больше! — напомнил собравшимся на съезде Фаиль Ахматханов.
Итак, Федерация ИЖС развивается. Всего лишь за два года из собрания четверки единомышленников она выросла в организацию федерального уровня, в которой работают на общее благо более 200 компаний из отрасли малоэтажного строительства. Скоро мы увидим, как пройдет автопробег под предводительством легендарного хоккиста, услышим о новых идеях. Особенно отрадно осознавать, что вся эта работа — результат проактивной деятельности казанских предпринимателей.
— Мы как сторонники качественного строительства, наглядевшись на то, как строят под продажу какие-то отдельные компании, хотим повысить качество малоэтажного строительства. Эту нашу миссию сложно монетизировать, но нам этого и не надо. Главное наше желание — чтобы люди в России жили в качественных домах! — улыбается Андрей Алексеев.
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