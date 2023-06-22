«Мы хотим строить лучше»

Федерация ИЖС, задуманная в Казани, за два года с 4 участников выросла до 200. В планах — в корне изменить подход к малоэтажному строительству в России

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

Строительная отрасль — одна из самых противоречивых. Ее называют локомотивом российской экономики, так как от темпов ее развития и инвестиционной привлекательности зависит экономика городов, регионов и страны в целом. Однако качество построенного оставляет желать лучшего. Они объединились, чтобы в корне исправить ситуацию. Четверо смелых и заряженных одной идей два года назад придумали Федерацию ИЖС. Сегодня она включает в себя около 200 представителей рынка индивидуального строительства со всей России. С 9 по 13 июля пройдет Всероссийский автопробег Федерации ИЖС-2023. Зачем все это нужно? Чего хотят добиться создатели Федерации и зачем в нее вливаются все новые и новые участники? Раcсказывает «Реальное время».

«Мы действительно несем пользу застройщикам»



— На первый съезд мы зарегистрировали 12 участников, сегодня же не всегда зал может вместить всех желающих присутствовать. Мы проводим ежемесячные съезды (на днях прошел уже тридцать первый!) и многочисленные нетворкинги, где вырабатываются единые стандарты работы для отрасли, вырабатываются законотворческие инициативы, — рассказывает Максим Григорьев, руководитель ООО СК «Техно-Ремонт», вице-президент Федерации.

Федерация ИЖС — сообщество деятельное и активное. В нем более 200 участников — это компании со всей России, которые представляют разные аспекты индивидуального жилого строительства: застройщики и девелоперы, поставщики стройматериалов, риелторские компании, владельцы земельных участков и другие. Регулярно проводятся съезды Федерации — участники собираются в Казани или Москве. В это время происходит активный нетворкинг, сюда приглашаются представители профильных организаций и банков, бизнес-тренеры и предприниматели из смежных сфер. Прямо сейчас в разработке находится законодательная инициатива о принятии единых стандартов в сфере малоэтажного строительства. В общем, работа кипит полным ходом. И сегодня, присутствуя на съездах Федерации, даже не верится, что всего лишь два года назад в ней состояли… 12 участников! А началось все с четверых казанских предпринимателей.

На первый съезд Федерации ИЖС зарегистрировались 12 участников. Фото предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

На первый съезд мы зарегистрировали 12 участников, сегодня же не всегда зал может вместить всех желающих присутствовать

Максим Григорьев — один из главных генераторов идей в объединении. В частности, автопробег ИЖС придумал именно он.

— Два года назад нам с друзьями пришла в голову идея: нужно создать свой союз — Ассоциацию застройщиков ИЖС Татарстана. К тому времени мы уже почувствовали, что готовы делиться компетенциями, опытом. Рассказали об этом ближайшим знакомым из отрасли, и на первом собрании собрались 12 представителей малоэтажного строительства: застройщики, поставщики стройматериалов и один представитель завода. За первый год нас было уже 100, а теперь — уже более 200. Прошу обратить внимание на то, что мы нигде не рекламируемся, никого агрессивно не зовем куда-то вступить и что-то делать. Работает чисто кумулятивный эффект, наши благие начинания — ведь мы действительно несем пользу застройщикам, — рассказывает Максим.

В Федерации состоят компании разного уровня: есть стартапы, а есть и крупные игроки рынка с выходом на федеральный уровень. А значит, приезжая на собрания, владелец небольшого бизнеса может напрямую поговорить с более «крупным» коллегой, попросить поделиться опытом, внедрить в работу его советы. Как рассказывают представители Федерации, в этом состоит один из глобальных смыслов существования объединения: площадка для нетворкинга, где все друг другу одновременно и конкуренты, и помощники.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

«Хотим создать свои стандарты»

Но главная миссия, заявленная Федерацией, — улучшить качество домостроения в России.

— Мы хотим сделать так, чтобы дома оставались еще много лет, когда нас уже не будет. Хотим оставить после себя наследие, — объясняет Максим Григорьев.

Для этого организация старается внедрить стандартизацию — и документооборота по сделке, и, собственно, самого процесса малоэтажного строительства. Ведь сегодня на российском рынке ИЖС отсутствуют даже единые утвержденные формы договора, сметы, проектной документации на дом. И если Госдума примет стандарты, предложенные Федерацией ИЖС, то все это, наконец, будет упорядочено, и все стороны процесса (заказчик, подрядчик, застройщик и риелтор) будут работать по взаимно понятной и четкой схеме.

На сайте Федерации ИЖС скоро появится раздел, в котором можно скачать бланки этих важных документов, составленные в рекомендованной форме. Там будет объясняться, как правильно заключать договоры с заказчиком и с подрядными организациями. Полезным будет этот раздел и для покупателя дома: здесь он получит от практиков рынка советы по процессу проведения оплаты, узнает, как должна выглядеть смета на строительство, на какие юридические и технические моменты нужно обратить особое внимание, по каким критериям и факторам нужно проверять строительную компанию. Ведь клиент платит за дом немалые деньги — не хотелось бы получить в обмен на них некачественный продукт.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

— Мы хотим создать свои стандарты и начать регулировать эту отрасль, — говорит Максим Григорьев. — Потому что никто раньше не занимался стандартизацией малоэтажного строительства. Мы хотим этим заняться — и надеемся, регламенты эти приведут к глобальному улучшению качества малоэтажного строительства!

Прямо сейчас разрабатывается сайт, на котором будет в удобно каталогизированной форме выложен полный банк технической документации, касающейся ИЖС, — законы, СНиПы, ГОСТы, СП, технические регламенты, разъяснения и рекомендации. Параллельно с этим внутри Федерации создается Университет ИЖС — база знаний для застройщиков и их сотрудников. Он как раз и будет привязан к регламентам, к нормативной документации, к порядку образования и формирования всего строительного процесса.

И когда все это будет отрегулировано и оцифровано — перед участниками рынка ИЖС (и продавцами, и покупателями) предстанет целая экосистема, цифровое комьюнити. Но цифровой активностью дело не ограничивается.

Офлайн-мероприятия — это не только уже прошедшие тридцать один съезд участников Федерации (вдумайтесь в эту цифру — тридцать один за два года!). Это и еженедельные спортивные тренировки в Казани. И автопробег застройщиков ИЖС — в этом году он пройдет уже во второй раз и, скорее всего, станет доброй традицией. В планах — Всероссийский забег застройщиков.

— Мы хотим изменить стереотип о застройщике. Теперь это семьянин, образованный, начитанный владелец компании с широким кругозором. Он спортивный, активный, ведет здоровый образ жизни и постоянно хочет узнавать новое! — заключает Максим Григорьев.

А еще планируется организовать большой мастермайнд, в котором поучаствуют тысячи представителей строительного и околостроительного бизнеса — в общем, планы более чем грандиозные.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

Участие в Федерации ИЖС станет знаком качества

Андрей Алексеев, руководитель проектно-строительной компании КСТ, в Федерации отвечает за сектор стандартизации, за разработку регламентной базы, за сбор нормативных документов на едином ресурсе. А еще разрабатывает стандарты документооборота и организует технический надзор. В свое время он влился в объединение с одним из первых потоков: к тому моменту у него была крупная строительная компания, и он своими знаниями и компетенциями помогает участникам Федерации ИЖС развиваться.

— Объединение несет пользу всем, — рассказывает Андрей Алексеев. — Кроме полезной информации, участники Федерации получают постоянный обмен опытом и, конечно, полезные контакты. За период моего участия в объединении у меня появились новые поставщики материалов. А еще представители строительных компаний из нашей Федерации помогли мне с наименьшими затратами — психологическими и временными — зайти в московский регион. Сейчас в Москве мы работаем уже больше года, и за это время построили 45 объектов. Не было бы нашего партнерского комьюнити — это было бы и сложнее, и дольше.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

Кроме полезной информации, участники Федерации получают постоянный обмен опытом и, конечно, полезные контакты

Уже начался процесс аккредитации строительных компаний внутри Федерации. За этот процесс отвечает Фаиль Ахматханов, директор СК «ЭкоСтройГарант» и вице-президент Федерации ИЖС. Он рассказывает, что аккредитация проводится по критериям, которые подтверждают: застройщик возводит качественный продукт.

— Проверяется вся документация, мы выезжаем на место строительства и смотрим, как ведется процесс, — объясняет вице-президент Федерации. — Мы составили подробный перечень критериев, которым должен соответствовать застройщик. На данный момент мы аккредитовали четыре компании. Процесс продолжается. И в дальнейшем значок об аккредитации в Федерации ИЖС будет знаком качества.

Но знаком качества застройщика будет и само членство в организации. Ведь участники принимаются в Федерацию по итогам собеседования. За последнее время было отказано 5 застройщикам, которые не отвечали высоким требованиям стандартов строительства. А членство недобросовестных участников в организации прекращается в одностороннем порядке.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

На данный момент мы аккредитовали четыре компании. Процесс продолжается. И в дальнейшем значок об аккредитации в Федерации ИЖС будет знаком качества

Автопробег: «Это не увеселительная поездка, площадка для серьезной работы»

С 9 по 13 июля участники Федерации ИЖС поучаствуют в автопробеге. Он начнется в Уфе, затем бизнесмены поедут в Самару, оттуда в Казань, в Нижний Новгород, в Доброград — и завершится этот вояж в Москве, на выставке OPEN VILLAGE. В каждом городе застройщики будут заезжать в коттеджные поселки, представленные участниками Федерации. Их собственники презентуют свои проекты и расскажут об особенностях каждого такого комплекса — аспекты строительства, благоустройства, концепции, генплана, управляющей компании, процесса продаж и т. д. Амбассадор Всероссийского автопробега Федерации ИЖС — единственный 5-кратный чемпион Кубка Гагарина, 3-кратный чемпион мира в составе сборной России Данис Зарипов.

Первый автопробег Федерации ИЖС прошел в 2022 году. Фото предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

50 компаний-участников автопробега представляют всю Россию, от Тюмени до Калининграда. Те, кто будут участвовать в автопробеге на собственном автомобиле, оформят его в фирменном стиле. Те, кто не поедут за рулем, окажутся в машине рядом со своими коллегами — и этим в том числе ценна сама идея автопробега. Участники, которые едут вместе, всегда находятся в диалоге и обмене информацией, они налаживают связь и обмениваются опытом, пока находятся в пути.

— В каком-то смысле мне это напоминает смену в пионерском лагере, потому что эмоции в конце очень схожие, — рассказывает Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС. — Но это не увеселительная поездка, а площадка для серьезной работы. Основная его цель, кроме нетворкинга, — увеличить насмотренность и экспертность участников. Наша цель — в том, чтобы застройщики развивались, чтобы они видели конечной целью не продажу дома, а семью, которая в этом доме будет счастливо жить. Чтобы ожидание и реальность совпадали по картинке и по ощущениям. Ведь сейчас в России в большом количестве коттеджных поселков качество жизни не устраивает людей: проблемы с канализацией, с водой, с дорогами и электричеством. Спектр этих вопросов действительно очень большой. Наша задача — подсветить весь этот спектр и найти, подсмотреть друг у друга способы решения этих вопросов. И что самое главное — это не теория, не рассказ от человека, начитавшегося книжек. Все это — живой, осязаемый опыт предпринимателей, которые на собственном примере показывают, как нужно строить. В свою очередь, посетители ЖК могут подсказать какие-то свои идеи, обратить внимание на то, на что сам застройщик еще не обратил. В этой синергии и есть смысл создания и существования Федерации. Взаимообучение, нетворкинг, привлечение квалифицированных спикеров дает нам всем вместе возможность расти.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru

Наша цель — в том, чтобы застройщики развивались, чтобы они видели конечной целью не продажу дома, а семью, которая в этом доме будет счастливо жить. Чтобы ожидание и реальность совпадали по картинке и по ощущениям

«Все это — про развитие личности»

Участие в Федерации ее президент сравнивает с членством в федерации спортивной. Суть примерно та же: да, между участниками есть конкуренция. Каждый хочет быть первым и лучшим. Но все тренируются на одной базе, помогают друг другу, участвуют в одной и той же олимпиаде. Не случайно для объединения было выбрано именно такое именование — не ассоциация, не общество, не трест — а именно Федерация. Все как в настоящем спорте.

Участники, кстати, с большим удовольствием выходят на совместные тренировки — в Федерации есть амбассадор спорта и здорового образа жизни — Фанис Нурмухаметов из компании «Гермес». Он и проводит тренировки каждую неделю, и готовит участников к Всероссийскому забегу застройщиков ИЖС. К этой работе с удовольствием присоединяются участники Федерации. Таким образом они работают над развитием собственной личности.

— Потому что все это — про осознанность, про восприятие мира, про экологичные ценности. Все, что мы делаем, — это вклад в личностный рост каждого участника, — объясняет Рамиль Усманов. — Поначалу хорошо прослеживалась логика конкуренции, наши участники задумывались над тем, а зачем вообще нужно делиться с конкурентами своими лучшими наработками. Но после нескольких встреч оказалось, что выгоднее быть открытым, а взамен получать новые идеи и знания. Возможность обмена информацией дает сильный эффект личностного роста. Мы очень часто говорим о росте бизнеса. Но рост бизнеса невозможен без роста личности. Надо учиться принимать знания и управлять эмоциями, потому что мы нередко видим, как рост бизнеса приводит к дисгармонии личности. Я сам через это проходил. Федерация — тот помощник, который помогает не забывать об этом. И говорит, что ты не один!

И еще одна важная область деятельности Федерации — благотворительность. Ведь бескорыстная помощь другим — это тоже развитие личности. Члены Федерации строят дома для погорельцев (уже закончено возведение дома в Арске, в этом году семья погорельцев с помощью Федерации строится в Аракчино). С самого основания объединение помогает реабилитационному центру «Апрель», в котором проходят реабилитацию дети с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата и их родители (которым очень нужны психологическое сопровождение и поддержка). Члены Федерации помогают малоимущим семьям — передают средства на вещи и мебель. В этом году добавилась материальная помощь беженцам, которые зачастую не имеют с собой ни одежды, ни личных вещей — бежали в чем есть.

— Да, мы участвуем в благотворительности от лица Федерации. Но мы можем этого делать больше! — напомнил собравшимся на съезде Фаиль Ахматханов.

Итак, Федерация ИЖС развивается. Всего лишь за два года из собрания четверки единомышленников она выросла в организацию федерального уровня, в которой работают на общее благо более 200 компаний из отрасли малоэтажного строительства. Скоро мы увидим, как пройдет автопробег под предводительством легендарного хоккиста, услышим о новых идеях. Особенно отрадно осознавать, что вся эта работа — результат проактивной деятельности казанских предпринимателей.

Фото: предоставлено Федерацией ИЖС для realnoevremya.ru. Реклама. АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства»

— Мы как сторонники качественного строительства, наглядевшись на то, как строят под продажу какие-то отдельные компании, хотим повысить качество малоэтажного строительства. Эту нашу миссию сложно монетизировать, но нам этого и не надо. Главное наше желание — чтобы люди в России жили в качественных домах! — улыбается Андрей Алексеев.