«Гоша» против «Гриши»: создатель «любимой куклы Шойгу» обязал Артура Абдульзянова снять роботов с продажи

Создатель робота «Гоша» для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи выиграл процесс против казанского ПО «Зарница». Валерий Бубнов — московский разработчик тренажера, полюбившегося МЧС, ГИБДД и энергетикам, сумел убедить суд, что татарстанский производитель скопировал его изделие, предлагая к продаже своего робота для реанимации — «Гришу». «Это просто недобросовестная конкуренция», убежден основатель «Зарницы», депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов. Его оппонент считает также, но обвиняет в этом татарстанского предпринимателя и требует изъятия его продукции из оборота. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



«Гоша» вызвал «Гришу» на интеллектуальный бой



Московская компания «Гало» потребовала признать недобросовестной конкуренцией действия казанского ПО «Зарница» по изготовлению и продаже робота-тренажера «Гриша». Основатель «Гало» Валерий Бубнов убежден, что татарстанское предприятие скопировало его робота-тренажера «Гоша» для обучения оказания навыкам первой медицинской помощи.

Сходство, по его словам, можно проследить в названии: Гоша — Гриша, общем визуальном образе — в виде подростка мужского пола ростом 115—120 см «с искаженными анатомическими параметрами частей тела», элементах дизайна — «размещение световой индикации правильных и ошибочных действий под оболочкой (кожей)» и описании к роботу-тренажеру.

Фото: galo.ru

Бубнов потребовал запретить «Зарнице» выпускать и продавать роботы-тренажеры «Гриша» и все его модели, а также изъять их из оборота и удалить информацию о них с сайта.

В качестве третьих лиц суд привлек к делу Валерия и Наталью Бубновых. ПО «Зарница» запросило судебную экспертизу с целью определить фактические, технические, функциональные характеристики, копирование и степени смешения роботов-тренажеров «Гоша» и «Гриша», но ему было отказано.

Стороны представили на обозрение суда экземпляры спорных роботов.



«Практически полностью копирует внешний вид робота-тренажера»

Компания «Гало» была создана в 2008 году, она выпускает роботов-тренажеров (в моделях «Гоша», «Гоша-01», «Гоша-06»). Причем «Гоша» был создан Бубновым еще раньше — в 1992 году и в 2000-м разработчик получил за него международное признание — Золотую медаль XXVIII Международного Женевского салона изобретений.

Казанский робот-тренажер оказания первой помощи «Гриша» также выполнен в качестве модели подростка 10—12 или 6—8 лет, длина манекена 120 см. Режимы работы: состояние клинической смерти с включенной индикацией правильных действий, состояние клинической смерти с отключенной индикацией правильных действий для проведения экзаменов и соревнований, состояние комы, перелом костей голени, состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии.

Фото: zarnitza.ru

По мнению Бубнова, татарстанская фирма скопировала временные и числовые значения, такие как: 1 минута — продолжительность нахождения тренажера в «оживленном» состоянии после проведения реанимации; 30 секунд — время, отведенное для поворота на живот; 2 минуты — время для остановки кровотечения; 10 минут — время, отведенное для иммобилизации конечности, и 5 срабатываний датчика при некорректном обращении с поврежденной ногой.

— Вопреки установленному законодательством запрету при изготовлении и введении в оборот робота-тренажера «Гриша» ответчик недобросовестно до степени смешения имитировал и копировал индивидуализирующие элементы производимого ООО «ГАЛО» робота-тренажера «Гоша». Этот вывод прямо подтверждается достоверными и убедительными документальными доказательствами, — указал суд.

В 1997 году наименование и образ «Гоши» были введены в широкое употребление, он — персонаж учебного пособия «Основы медицинских знаний», М., «АСТ-ЛТД», авторы Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Кроме того, о роботе много писали, в материалах дела даже приводятся заголовки статей в федеральных СМИ: «О Гоше, готовом умереть за нас»; «Любимая кукла Сергея Шойгу»; «Георгий бедоносец» и другие.

Фото: gosha-01.ru

Суд также изучил доводы ПО «Зарница» об отсутствии признаков смешения в наименовании спорных роботов. И указал, что сходство названий товаров подлежит оценке не в лексическом или этимологическом смысле, а с правовой позиции индивидуализации каждого товара в восприятии потребителей, чтобы схожесть в звучании не приводила к смешению. Оценив роботов, суд пришел к выводу «об очевидном сходстве наименований «робот-тренажер «Гоша» и робот-тренажер «Гриша»:

— Указанные названия воспринимаются на слух практически идентично. Таким образом, арбитражный суд признает достоверно установленным, что названия «робот-тренажер «Гоша» и «робот-тренажер «Гриша» являются сходными до степени смешения, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции в действиях производителя робота-тренажера «Гриша».

Татарстанский арбитраж решил, что «Зарница» неправомерно имитировала в своем товаре и общий визуальный образ робота-тренажера «Гоша», ведь он был получен в результате случайности и указанные внешние элементы образа являются результатом творческой деятельности автора.

— Так, соотношение возраста 10—12 лет и роста 115—120 см не соответствует анатомическим параметрам детей 10—12 лет, средний рост которых, согласно данным ВОЗ, составляет около 140—150 см. Рост мальчика 10—12 лет в 120 см является серьезным отклонением от нормы, поскольку соответствует возрасту 6—7 лет. Тем самым арбитражный суд приходит к выводу о том, что рост робота-тренажера «Гоша» и образ подростка как таковой являются индивидуализирующими признаками товара, поскольку другие товары на рынке имеют отличные параметры, — указал суд.

Фото: galo.ru

Схожие тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи других производителей, например, «Максим», «Олег», «Антон», «Александр» «Роман», имеют рост 170—180 см и выполнены в виде манекенов мужчин, а не подростков.

Иными словами, в Казани был скопирован не просто внешний облик «Гоши», но и его «ненормальный» рост 120 см и искаженные пропорции тела. Причем в отдельных случаях компания «практически полностью копирует внешний вид робота-тренажера» указал суд. Это следует из информации фирмы на сайте, при описании товара в паспорте использовано отредактированное изображение «Гоши».

— Более того, в некоторых случаях ответчик использовал неотредактированное изображение робота-тренажера «Гоша», открыто вводя контрагентов в заблуждение, — указал Арбитражный суд РТ, — Тем самым указанная имитация внешнего вида товара свидетельствует о противоправности введения в оборот робота-тренажера «Гриша».

Кроме того, все названия режимов работы тренажера и их последовательность также полностью скопированы, говорится в материалах дела.

Арбитраж указал, что ответчик не представил доказательства наличия у него права на использование объектов авторского права В.Г. Бубнова ПО «Зарница» с 2019 года по настоящее время при предложении своего товара к продаже на своем сайте https://ntcreshenie.ru использует название робот-тренажер «Гриша», а также описание товара, производное от описания робота-тренажера «Гоша», отметил суд. Доказательства самостоятельного создания спорных изображений и их иного происхождения, чем в результате редактирования фотографии робота-тренажера «Гоша», «Зарница» на процессе представила.

Фото: realnoevremya.ru

В итоге суд признал недобросовестной конкуренцией выпуск и продажу робота «Гриша». Запретил «Зарнице» производить и предлагать тренажер к продаже и обязал удалить с сайта информацию о нем. А также в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу изъять из оборота все модели робота-тренажера «Гриша». В случае нарушения запрета взыскать в пользу «Гало» судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый случай нарушения, а в случае неисполнения требований в срок — еще 1000 рублей за каждый день просрочки.

Абдульзянов: «Мы даже не видели тот манекен, просто стул может изобрести каждый»

«Реальное время» связалось с производителями «Гоши» и «Гриши» по вопросу спора в арбитраже. Основатель ПО «Зарница», депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов указал, что компания начала выпускать роботы-тренажеры, даже не предполагая о московском конкуренте:

— Это манекены-тренажеры для обучения оказанию первой медицинской помощи, по сердечно-легочной реанимации. Простые тренажеры, которые есть практически в каждой школе по предмету — основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), которому обучают школьников. Поэтому тот механизм, который был применен — самый обычный и простой. Это все равно, что думать о том, что кто-то может запатентовать стул или сидушку. По большому счету не было нарушения. У них не было права претензии нам предъявлять. Потому что патентные документы, которые они представили, все «кривые», не имеющие к ним отношения.

По словам татарстанского предпринимателя, московская компания неправомерно развернула борьбу. При этом на предприятии «Зарница» роботов производят из других комплектующих, собственного производства:



— Это просто конкурентная борьба, я считаю, — недобросовестная конкуренция. То, что они везут, пытаются делать, привозят часть комплектующих из Китая. А мы делаем здесь у себя на производстве, все на станках, на оборудовании российского производства. Ладно бы авторское право, но это не какая-то полезная модель — обычная пружина, способная сгибаться и разгибаться — грудина тренажера. Поэтому наша позиция была таким образом и выстроена, мы сказали, что ничего не нарушали. Мы даже не видели вообще тот манекен, просто стул может изобрести каждый. Получилось так, что нужно было сидеть, и мы его изобрели. Мы даже его не патентовали, думали это все равно, что патентовать шкаф, дверцу — такие вещи.

На вопрос — будет ли «Зарница» оспаривать решение суда, Абдульзянов отметил, что изучением этого вопроса займутся юристы компании. «Нам нужно ознакомиться более детально с решением суда, этим сейчас занимается наш юридический отдел. Это же решение не вынесено против нас, что мы должны менять технологии. Поэтому проанализируем и будем решать».

— Это же отличается, когда есть производственная компания, и когда есть посредническая. Это же совсем разные вещи, я считаю, что здесь давление на производство идет. Потому что рынок достаточно большой, и в России манекены практически никто не производит кроме нас, — заключил бизнесмен.

Фото: zarnitza.ru

Бубнов: «Ребята, сделайте лучше или также и выигрывайте!»

Создатель «Гоши» рассказал, как еще в начале 90-х сотворил робота. Причем создавал он этот тренажер изначально для школьников, начиная с четвертого класса.

Валерий Бубнов отметил несколько индивидуальных признаков «Гоши», отличающих его от других подобных товаров. Во-первых, его лицо. Классические манекены по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи при реанимации создавали, взяв за основу слепок с трупа известной утопленницы Анны, погибшей во время событий Парижской коммуны. Руководствовались логикой — чтобы человек подошел спасать, он должен привыкнуть к образу умершего и не испугаться. Иначе просто не подойдет.

— В этом была моя задача, чтобы ребенок не испугался, чтобы он подошел. Поэтому изначально это был образ куклы — миловидного подростка с зелеными глазами, достаточно симпатичного, и он вызывал мотивацию сострадания и желания помочь оживить. Поэтому многие сказали, что это эволюция в образе тренажеров, — рассказал Бубнов.

Фото: galo.ru

Поэтому изобретение московского специалиста, по его словам, это просто кукла, в которую можно поиграть. Отличал «Гошу» и материал, а также его «уникальный» рост:

— Я вылепил «Гошу» из пластилина, который сварил сам. Он был такого грязно коричневого цвета. А было жарко, и он начал плавиться. Пока я лепил сверху — низ проваливался и наоборот. Поэтому «Гоша» получился уродцем из-за того, что он ассиметричен и немного приплюснут. И так получилось, что я лепил его на своем кухонном столе длиной 120 см. Это рост ребенка лет пяти, а реанимация в школах изучалась с восьмого класса. У «Гоши» голова как моя, шея и грудная клетка как мои — взрослого человека, а живот, руки, ноги — все резко сокращено. Поэтому лежа он смотрится нормально, но, если его поставить вертикально — руки значительно ниже колен, у него дебильный вид, он уродец, сверхуродливый карлик. Но это было продиктовано размером моего кухонного стола.

В-третьих, создатель робота решил избавиться от компьютера к тренажеру. Одна из его курсанток при помощи лазерной указки обнаружила, что кожа пропускает свет. Поэтому автор «Гоши» сделал подсветку через пластизоль, чтобы не было внешнего монитора, и чтобы все повреждения, которые происходят с роботом, тут же проецировались на его грудной клетке или на ноге, в случае перелома.

— Это жуткий уродец с руками ниже колен и такими пропорциями, что только для Кунсткамеры в Петербурге. Но про робота много писали, вышло около 2 тысяч публикаций, что это «любимая кукла Шойгу» и так далее. Даже в передаче «Лучше всех» на Первом девочка детсадовского возраста «оживила» нашего «Гошу». Поэтому «Гоша» — уродец, но симпатичный. И с ростом его популярности пошли подделки. Причем оправдывали как угодно — что это норматив ребенка возрастной. Какой там норматив? Как можно сочетать грудную клетку взрослого и ножки карлика?!

Фото: galo.ru

«Уродцы», по словам Бубнова, начали плодиться и множиться, причем очень плохого качества. «Их собирали на коленках, быстро-быстро, чтобы только было. Они даже не доезжали работоспособными до пользователя. И это меня стало возмущать». Многие производители даже называли свои подделки также — «Гошей», что стало нарицательным именем.

Валерий Бубнов рассказал, как создал новый вид спорта «лайфрестлинг» — методика массового обучения реанимации. С 1996 года он старший судья этапа первой помощи у спасателей МЧС. «Гоша» был сделан еще и для лайфрестлинга — обучение через спорт. «По сути дела, были созданы бренд, система обучения, учебники, в том числе школьный федеральный, и поэтому стали впихивать под наши разработки все, что угодно, и называли это «Гоша», «Тоша» и так далее». Говоря о споре с «Зарницей», Бубнов отметил:

— Это называется захребетник, а в медицине — паразит. Они использовали все наши наработки 20-летней давности в прессе, учебниках и так далее и, по сути, сели нам на шею уже на все готовое. Ребята, ну сами изобретите вид спорта, сами создайте свои учебники, сами разработайте свои программы и — ради бога, кто мешает.

При этом производители спорных роботов стали выигрывать дела в ФАС — споры по конкуренции. «Как только мы где-то участвуем в тендерах, они пишут, что у нас опций больше, чем у подделок, и раз у нас это лучше, то мы ограничиваем конкуренцию, потому что у них это хуже. Получается, транспортное средство — это то же, что и тележка для дачи, и мерседес. Убираем мерседес и оставим только тележку, потому что у нее нет столько функций сколько у мерседеса. И они выигрывают эти дела, потому что мы ограничиваем их конкуренцию. Ребята, ну так сделайте же лучше или также и выигрывайте! Я же не против».