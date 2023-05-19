Как поссорились совладельцы дома Фукса: экс-полузащитник «Рубина» вызвал партнера в суд

Самому памятнику вновь потребовался ремонт — урон нанесли дефекты ливневого стока и некачественная гидроизоляция фасада

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», совладельцы исторического особняка в центре города — дома профессора Фукса — переживают внутрикорпоративный конфликт. Памятником владеет ООО «Казанское подворье». Один из его учредителей, инвестор, бывший полузащитник «Рубина», а сейчас игрок «Торпедо» Александр Рязанцев через суд затребовал у партнера и второго собственника, Сергея Валеева, рабочую документацию фирмы — копии договоров аренды, займов с кредиторами, бухгалтерскую отчетность более чем за 10 лет. При этом зданию, приспособленному под торговлю и офисы, которое бизнесмены пытались продать еще 3 года назад, сегодня вновь нужен ремонт.

Дом Фукса снова требует ремонта

Казанцы обратили внимание на разрушающуюся облицовку знаменитого дома Фукса — памятника архитектуры регионального значения. Здание было возведено по проекту архитектора Александра Песке для профессора и ректора Казанского императорского университета в начале XIX века, и в свое время оно считалось одним из центров культурной жизни Казани и даже провинциальной России.

— Разрушение фасада карниза объекта культурного наследия — дома профессора Карла Фукса. Необходимо привести в нормативное состояние, — сообщили неравнодушные граждане в «Народный контроль».

Комитет РТ по охране ОКН сообщил, что, согласно закону, поддержание объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, включая расходы на его содержание и принятие безотлагательных мер по предотвращению дальнейшего разрушения — обязанность собственника.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в ведомстве Ивана Гущина добавили, что годом ранее уже обращались к владельцу памятника из-за несоблюдения требований сохранности ОКН: «На сегодняшний день собственник заинтересован в проведении ремонтных работ на фасаде объекта культурного наследия и проинформирован о необходимости разработки научно-проектной документации. Так, Комитетом в адрес правообладателя выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».

Владельцем дома Фукса выступает ООО «Казанское подворье». Совладельцами компании являются ее директор — казанский предприниматель Сергей Валеев, и известный российский футболист, бывший полузащитник ФК «Рубин» и автор знаменитого гола «Барселоне» Александр Рязанцев — сейчас он выступает за «Торпедо».

Один из совладельцев компании — бывший полузащитник ФК «Рубин» и автор знаменитого гола «Барселоне» Александр Рязанцев. Сейчас он выступает за «Торпедо». Фото: torpedo.ru

Спортсмен, 7 лет игравший в Казани, имел в нашем городе несколько бизнесов: кроме арендного вел и пивной. Что касается исторического особняка на Московской, 58, партнеры выкупили его на аукционе в 2011 году за 3,7 млн рублей. Начался длительный процесс восстановления объекта культурного наследия — на реставрацию дома Фукса ушло почти 8 лет и, по словам инвесторов, около 100 млн рублей.



В 2019 году были вложены дополнительные средства во внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей, рассказывал нашему изданию Сергей Валеев. После чего реконструированный особняк приспособили под торгово-офисный центр.

В 2019 году реконструированный особняк приспособили под торгово-офисный центр. Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Виноваты ливневка и некачественная гидроизоляция



В этот раз памятнику вновь потребовался ремонт по причине некоторых строительных дефектов, рассказал нашему изданию Сергей Валеев. По его словам, фирма еще в феврале обратилась в Комитет РТ по охране ОКН с просьбой выдать разрешение для обновления фасада здания.

— Это была наша инициатива, потому что мы несем ответственность за состояние этого архитектурного памятника Казани. Разрешение нам дали, после чего мы обратились в подрядную организацию, которая в свою очередь выставила нам коммерческие предложения. Однако перед тем, как подрядчик зайдет на объект, предстоит долгий путь. Сначала особняк должен пройти экспертизу состояния, потом надо выполнить проект реконструкции, затем он должен получить одобрение государственной историко-культурной экспертизы, после чего попасть в Комитет по охране ОКН, где его должны согласовать. Только потом можно говорить о каких-то конкретных сроках. Но у меня есть большое желание провести все восстановительные работы в этом году, — заверил предприниматель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Никаких критических разрушений у старинного здания нет, отметил он в беседе с корреспондентом нашего издания: «Из-за нарушения работы ливневки стала разрушаться нижняя часть цоколя, это буквально 20—30 сантиметров, но внутрь здания вода не попадает, конструктив фундамента не нарушен. И еще неправильно ранее была выполнена гидроизоляция балкона над одним из входов — но здесь требуется чисто косметический ремонт, обновление фасада».

Бизнесмен подчеркнул, что содержание объекта культурного наследия, который постоянно находится в зоне внимания, — дело непростое и довольно затратное. Сегодня идет работа по оформлению проектной документации — по предварительным подсчетам ее разработка обойдется почти в 2,5 млн рублей. Вопрос по подрядчику тоже окончательно не решен, добавил Валеев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свои административно-торговые функции дом Фукса сохранил. «Сегодня здание заполнено арендаторами практически полностью. Речи о его продаже также не идет», — сообщил «Реальному времени» генеральный директор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров (в феврале 2019 года здание было в продаже за 120 млн рублей). На первом этаже располагаются заведения общепита, на втором — фотостудия, несколько танцевальных школ, модельное агентство и другие организации.

Над первоначальным проектом реконструкции исторического здания работала известный казанский архитектор-реставратор Ирина Аксенова. По ее словам, нынешнее состояние углового балкона дома Фукса — обычное явление:

— Это уже не первый в Казани объект культурного наследия с той же проблемой. Балконы, как выступающий элемент, наиболее подвержены воздействию осадков, особенно после зимы. И чтобы эти осадки не играли такой разрушительной роли, необходимо периодически делать ремонт. Для этого нужно сделать грамотный водоотвод и надежную гидроизоляцию. Поскольку дом Фукса мы сделали уже давно, то сейчас пришло время для небольшого текущего ремонта — это, как у человека, для поддержания здоровья.

Она отметила, что при проведении такого текущего ремонта не потребуется того объема документации, как при масштабной реконструкции ОКН — процедура намного проще. В случае с профессорским особняком, той подрядной лицензированной организации, что будет привлечена к работам, необходимо будет использовать высококачественные материалы и ответственно подойти к устранению дефектов.

Корпоративный спор владельцев дома

Тем временем не все гладко в отношениях учредителей ООО «Казанское подворье». Как стало известно изданию, Александр Рязанцев через суд затребовал передать ему заверенные копии документов фирмы: договор аренды, заключенный с ИП Валеевым С.К., договоры займов, заключенных с ним же и иными кредиторами, а также бухгалтерскую отчетность общества, начиная с 2012 года и по последнюю отчетную дату, сведения обо всех открытых счетах и выписки из банка, подтверждающие получение заемных денежных средств.

Суд полностью удовлетворил эти требования и обязал фирму передать Рязанцеву испрашиваемые копии документов в течение трех дней с момента вступления судебного решения в силу.

Иск к организации подал один из ее учредителей — бывший игрок ФК «Рубин», а сегодня полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев. Фото: torpedo.ru

Несогласная с решением фирма «Казанское подворье» (судя по всему, ее руководитель) подала апелляционную жалобу. В ходе заседания представитель компании отметил, что после проведенного в апреле 2022 года общего собрания общества, его участникам был предоставлен отчет единоличного органа о деятельности и финансовых результатах общества за год с приложением документов, в том числе истребуемых истцом. Таким образом, представителю А.А.Рязанцева были переданы все документы, указанные в запросе. С учетом указанного ответчик полагал, что исполнил обязанность по передаче документов. Кроме того, указал, что штатная численность ООО «Казанское подворье» состоит из одного человека — генерального директора Сергея Валеева, а «повторное представление запрашиваемых документов по прошествии трех месяцев повлекло бы значительную финансовую и трудовую нагрузку».

Однако, как отметил суд первой инстанции, а затем и апелляционной, запрошенные истцом документы фактически ему не были предоставлены. «По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит», — говорится в определении. Также суд указал, что документальных доказательств в подтверждение заявленного довода, ответчиком в суд не представлено. В итоге в удовлетворении жалобы было отказано.

В ответ на просьбу прокомментировать спор с партнером Валеев отметил, что Александр Рязанцев уже несколько лет не участвует в делах ООО «Казанское подворье», поскольку проживает в Москве:

— Дело в том, что я за нашу совместную компанию «Казанское подворье» закрыл большой кредит, который мы брали на реставрацию дома Фукса. Но мой бизнес-партнер высказал нежелание рассчитываться по этому долгу. Потом началась передача документов, и он как-то уже заочно пошел по этому вопросу. Недавно было проведено годовое собрание общества, и все испрашиваемые через суд документы Рязанцеву предоставили, все у него есть, он в курсе всех дел. Это его право по закону, как совладельца компании. Он просто решил избрать путь не поставить вопрос на собрании учредителей, а пойти через арбитраж. В этом нет ничего такого. Вопрос уже решен.

В апреле этого года декабрьское решение арбитражного суда Казани устояло в апелляции. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» попыталось связаться со вторым совладельцем «Казанского подворья», чтобы узнать его позицию в рамках спора. Дозвониться до футболиста не удалось, однако редакция готова предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Казанское подворье» было зарегистрировано в 2016 году. Правопредшественницей была одноименная компания в статусе ЗАО, созданная в 2007 году. Основным видом деятельности компании является «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», плюс еще пять дополнительных видов. Рязанцев и Валеев выступают учредителями фирмы в равных долях. По итогам 2022 года выручка компании выросла до 1,8 млн рублей, чистая прибыль — до 1,5 млн рублей.

Рязанцев до 2020 года руководил ликвидированным ООО «ВСК-Холдинг», а сегодня, помимо «Казанского подворья», владеет еще и ООО «Фэирплэй», зарегистрированного в г. Солнечногорске Московской области. Валеев, в свою очередь, является совладельцем казанского ООО «Дублин».