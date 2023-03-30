Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Собираются строить крематорий! Это портит порядок и воспитание»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 22

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем, большая часть которых касается состояния дорог, а также благоустройства. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Да по таким дорогам и без зарядки, как после зарядки!»

Необычный пост сегодня выложил Рустам Минниханов — вместо привычной фотографии вида на площадь Свободы в Казани он опубликовал видео зарядки снежного барса и поинтересовался, делают ли ее татарстанцы. В ответ житель Набережных Челнов сообщил о несделанном ямочном ремонте в поселке Сидоровка. По его словам, «по таким дорогам и без зарядки, как после зарядки»:

— Есть район в Набережных Челнах, называется Сидоровка! Никто не хочет даже аварийный ямочный ремонт делать, кто по обочине, кто как так ездит. Каждый раз обещания или же просто пишут, что в настоящий момент там проводится ремонт, но при этом никакой работы! Ни извинений за то, что соврали, и никакой ответственности! А по поводу зарядки, да по таким дорогам и без зарядки, как после зарядки! Просто крик души!

Фото: соцсети

Также жители обращают внимание на работу портала «Открытая Казань»:

— За сайтом «Открытая Казань» в вашем городе кто-то следит? У людей заявка висит с февраля — очистить от льда пешеходные дорожки. Заявку до 13 апреля отложили, как думаете, 13 апреля лед будет? И так с февраля откладывали до апреля! Или сайт просто для отчетности?

А еще выступили против строительства крематория, которое профинансирует компания из Санкт-Петербурга:

— Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич. Что это такое! Собираются строить крематорий! Очень и очень плохо тревожить покой умерших. Категорически против! Пожалуйста, не позволяйте этого делать. Это портит и порядок, и воспитание.

«Какие тут были использованы материалы низшего качества, что не выдержали и двух лет?!»

Острой остается тема благоустройства. Например, в Зеленодольске жалуются на отсутствие скамеек:

— Очень радует, что занялись благоустройством города. Хочется, чтобы обратили наконец внимание и на нашу просьбу. Писала я об этом неоднократно на разных городских сайтах, пока без толку. А надо-то всего лишь поставить парочку скамеек на тротуаре по нечетной стороне ул. Комсомольской, от рынка до ул. Северной, ну хотя бы до Тургенева. Именно здесь ходят жители наших домов с рынка. В основном это люди пожилого возраста, пенсионеры и инвалиды, которым очень тяжело дойти без отдыха с тяжелыми сумками до дома. Зимой появилась одна скамейка на этой дороге, но она расположена на ул. Гоголя, и до нее надо свернуть метров 10, чтобы отдохнуть. Это не совсем то, что надо. Мы очень просим выполнить нашу просьбу, за эти две скамейки наши старики будут очень вам благодарны!

В Альметьевске — на испорченный тротуар:

— Здравствуйте всем! Все посмотрели видео? Это итоги работы по благоустройству двора по президентской программе за 2021 год, пр. Строителей, 43. Стыд и позор! Кто за это будет отвечать? Какие тут были использованы материалы низшего качества, что не выдержали и двух лет?! А до этого у нас асфальт и бордюры простояли 15 лет и ни одной царапины! Я была в администрации, зарегистрировала обращение жителей со всеми подписями к главе города [Тимуру] Нагуманову. От ответа будут зависеть наши дальнейшие действия. Тут есть о чем подумать!

В администрации города подтвердили, что имеются повреждения асфальтового покрытия, а вот луж уже нет — «в период активного таяния снега во всех дворах допускается подобная ситуация».

Также горожане сообщили о проблеме с водопроводом:

— Наша извечная проблема с водопроводом на ул. Загородной. На протяжении как минимум 5 лет проблема на определенном участке трубы. В месяц может даже доходить до 3—4 раз, что лопается труба, ставят то хомут, то «чопик». С вечера в доме 23 в подвал пошла вода. Утром за свой счет хозяин дома откопал, течет на месте очередного «ремонта» «Водоканала», где хомут. Приехал Токранов, посмотрел, сказал, что это не водоканальская труба. Хозяин свою трубу заменил, вода как текла, так и течет. Куда нам бежать?! К кому обращаться?! Только не отправляйте нас в водоканал. Повлияйте на них уже как-нибудь... Вторые сутки без воды уже... Диспетчер разговаривать не умеет! Трубку бросила, даже не дослушав. При повторном звонке сказала, что она ничего не может ответить!

«Это тоже Казань... Только та Казань, про которую забывают всегда, что зимой, что весной»

В одной из главных тем является уборка улиц и вывоз мусора.

— Простите, а где чистят — в центре города, наверное? К остановке «Ноксинская» есть тротуар (после остановки пос. Нагорный в сторону Компрессорного завода) — это тоже Казань... Только та Казань, про которую забывают всегда, что зимой, что весной... Грязи столько, что пройти невозможно. А если в этой жиже не удержаться, то и на проезжую часть можно вывалиться. И это единственный тротуар к остановке...

— Параллельно с помывкой пусть дворники сразу отмечают места, где вынос грязи с газонов недалекими автомобилистами происходит. Как минимум на квартале огромное количество мест, где одно-два авто размазывают грязь по всему тротуару. Нужна установка столбиков, полусфер и повышенное внимание ГИБДД. Количество кейсов очень большое, проблема системная, единичными заявками в НК («Народный контроль», — прим. ред.) не обойтись. Один из вариантов — социальная реклама и против мусора, и против свинского поведения на авто.

— Тротуары, которые зимой только посыпали песком и не убирали систематически от снега, теперь все в пыли и грязи. Сегодня в ветреную погоду как по пустыне прошлись, песок летит в глаза. По тротуарам Глушко — Бигичева такая картина. Просьба решить проблему с такой грязью. И можно к лету предотвратить большую запыленность города, рассадив на открытом грунте газоны.

— Хотелось бы, что скорее убрали мусор с дорог и тротуаров, возле многих магазинов, на остановках валяются окурки, билеты и другой мусор. И в целом нужен системный подход к борьбе с мусором:

обширная просветительская программа среди школьников и в целом населения о недопустимости выброса мусора в неположенные места;

увеличение штрафов для граждан за выброшенный в неположенное место мусор, создания службы, ответственной за привлечение нарушителей к ответственности, для чего нужно увеличить число камер;

замена регоператора по обороту с ТКО.



И не совсем понимаю: сейчас вы осуществляете проверку владельцев зданий на предмет того, как они убирают мусор?

— Можно еще увеличить количество урн, чтобы можно было выкинуть мусор, а не нести его в поисках урны, и чтобы за теми, которые уже есть, смотрели, а то мусор из них вываливается и никто не освобождает их.

