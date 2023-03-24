Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Асфальт — это, конечно, только в мечтах, но хотя бы щебенку отсыпать можно?»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 18

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«К нам даже мусоровоз не заезжает, потому что не выедет отсюда»

Так, жители Альметьевского района жалуются на «грязевые» дороги:

— Добрый день! Хочется узнать — в этом году есть в планах сделать что-нибудь с дорогой в Урсале на улице Полевой? Про асфальт — это, конечно, только в мечтах, но хотя бы щебенку отсыпать можно? Ужасная грязь, на машине-то тяжело проехать, пешком вообще невозможно.

Фото: соцсети

— Урсала, улица Заречная (дорога до дома 52в). Часть дороги отсыпана гравием, часть — просто грязь. Машины постоянно застревают. Пешком невозможно даже в магазин сходить. Детей не можем отпускать погулять. На карте дороги нет, следовательно, сложно вызвать скорую помощь или такси. Часть дороги освещена, часть — нет. Хотя электричество есть, столбы стоят. Мостик, по которому мы проезжаем, вот-вот рухнет. Он уже провалился по сравнению с прошлым годом. И машины зимой или в слякоть свозит в речку. Дорогу зимой не чистили ни разу. Помогите, пожалуйста, решить эти проблемы.

— Прошу оказать содействие в организации дороги на станции Калейкино, улица Набережная. Дом стоит уже больше 5 лет. Еще дома строятся, жителей все больше, а дороги нет. К нам даже мусоровоз не заезжает, потому что не выедет отсюда, а контейнеры убрали. Зато в квитанции об уборке мусора всегда оплата есть. В планах администрации нашей дороги нет.

Фото: соцсети

О плохих дорогах и нечищеных тротуарах сообщают жители Бугульмы:

— А улицу Ленина от роддома до Добростроя нет в планах сделать? Минное поле.



— Еще неплохо было бы по улице Джалиля от Ленина до Ворошилова тротуары сделать. Там они еще со времен [Никиты] Хрущева



— Дороги — дорогами, а всю эту грязь, раскиданную зимой, когда планируют убирать? Ходишь по городу по щиколотку в грязи, ливневки забиваются от глиняной смеси, плюс все это дерьмо сливается в реку Бугульминку, которая уже скоро станет мертвая. Почему нельзя просто убирать снег зимой с тротуаров?

«Детей кидают, как мячики, из сада в сад»

В Казани люди обращаются к властям по поводу закрытия детских садов на ремонт, из-за чего дети вынуждены «мигрировать». В частности, это касается детсада №260, о котором «Реальное время» уже писало:

— Здравствуйте! А что с 260-м садиком? Когда его откроют? После резкого закрытия 190-го обещали, что через месяц откроется 260-й. Нас временно перевели в другой. Прошло два месяца. Тишина. Вдруг в пятницу говорят, забирайте вещи, с понедельника идете в 260-й. Однако в субботу извинились и сказали, что ничего не известно насчет 260-го. Для ребенка это стресс и подвешенное состояние. Во временном садике направили в группу не по нашему возрасту, ни кружков, ни логопеда. Воспитатели, не сказать, что относятся холодно, но явно отдают приоритет своим «старым» подопечным. Что с 260-м садиком? Почему администрация не сдерживает свои обещания? В РОНО информацию не дают, администрация Приволжского/Вахитовского района вообще просто проигнорировала наши вопросы.

Фото: yandex.ru

— Тоже интересует очень этот вопрос, мы уже засиделись дома, сады, которые предлагают, очень далеко от нас. Двое детей сходят с ума!!! Очень просим ускорить открытие 260-го сада.



— И как так получается, что закрывают на ремонт сразу два садика? Куча детей раскиданы по ближайшим садам, многие дети попали в группу не по возрасту, количество детей в группе явно превышает количество по СанПиНу. 190-й садик в 2021-м закрыли на перекрытие крыши, а в феврале 2023-го снова признали аварийным. Видимо,плохо починили… Детей кидают, как мячики, из сада в сад. 260-й садик должны были открыть после ремонта еще в октябре 2022 года, но до сих пор не открыли, на полгода сроки просрочены.

«Полдня гремит, собака забилась в щель, в какую кошка не пролезет»

Значительная часть обращений касаются «грохота», который слышен в разных районах Казани:

— Что за грохот, похожий на взрывы, слышно в районе Горок? Нет ответа. Полдня гремит, собака забилась в щель, в какую кошка не пролезет, пол вздрагивает, а в ответ — тишина.

В ответ мэрия сообщила, что, «вероятнее всего, на танковом полигоне проходят учения — звуки могут доноситься оттуда. Учреждения Минобороны не подведомственны городу, поэтому, к сожалению, у города не всегда есть информация о мероприятиях, которые проводят представители министерства».

— В Московском районе тоже сегодня грохот.

В мэрии заявили следующее: «Как сообщают в районной администрации, по информации Казанского порохового завода, сегодня там с 9.00 до 17.00 проводятся испытания. Завод проводит испытания на своей закрытой территории. Понимаем, что это может вызывать неудобства, со своей стороны замечания передали».

Однако жителей ответ про «вероятнее всего» не устроил:

— Я хочу услышать следующее: «Представителям порохового завода выдано предписание публиковать каждый раз информацию об испытаниях пороха на их полигоне на сайте порохового завода за день до испытаний, а не раз в полгода. Жителей Казани просим актуальную информацию о испытаниях смотреть на сайте порохового завода [тут адрес сайта]. В случае, если звуки взрывов не будут совпадать по времени с графиком испытания пороховых зарядов на пороховом заводе — просим сообщать о звуках взрывов в МЧС».

