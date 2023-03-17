Большая стройка: новые ТЦ в Советском районе, перевооружение КАЗа и завод на Крутовской

Обзор капитального строительства в Казани от «Реального времени»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Казанском авиационном заводе им. Горбунова, где уже несколько лет идет модернизация, проведут реконструкцию заготовительно-штамповочного производства. Собственник пострадавшего от пожара Казанского завода малотоннажной химии строит на территории предприятия новое производственное здание. В Советском районе скоро появятся 2- и 9-этажные многофункциональные торговые центры от АБД, а преемник YIT, питерский «Эталон», приступает ко второму этапу освоения квартала на ул. Павлюхина. Подробнее — в обзоре «Реального времени» по объектам капитального строительства в столице республики.



Девятиэтажный ТЦ с паркингом и 2,4 млрд в бывшую стройку YIT



В «Светлой долине» приступили к строительству 9-этажного многофункционального торгово-административного центра с наземной многоуровневой парковкой микрорайона М-1. Объем инвестиций в комплекс на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Александра Курынова оценивается в 616 млн рублей.

Эскизный проект 9-этажного многофункционального ТЦ

Здание общей площадью почти 15 тыс. кв. м (из них коммерческие помещения — 1 186 кв. м) на 448 машино-мест обещают сдать в третьем квартале 2024 г. Пока застройщик из структур ГК «Ак Барс Дом» на начальном этапе строительства, на участке провели забивку свай.

Фото: наш.дом.рф

Еще один многофункциональный торговый центр АБД начинает строить на проспекте Победы в жилом районе «Седьмое небо». Проект этого двухэтажного здания торговли и делового управления общей площадью 900 кв. м выиграл в конкурсе «Казаныш» в номинации «лучшее офисное здание».

Эскизный проект ТЦ, предоставлено застройщиком

Выкупивший бизнес финского YIT питерский девелопер «Эталон» также готовит площадку под 2-й этап строительства ЖК «Сюита» на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина. Федеральный застройщик намерен вложить в 8-этажный жилой комплекс напротив Татфилармонии в центре Казани 2,4 млрд рублей.

Фото realnoevremya.ru

ЖК общей площадью 23,3 тыс. кв. м, из которых 5,3 тысячи — нежилые помещения, и подземной автостоянкой на 156 машиномест должны сдать в третьем квартале 2026 года. Сейчас строительная техника расчищает участок.

Фото realnoevremya.ru

Татарстанский предприниматель Марсель Рафилевич Салихов строит торговый объект на Сухой реке в Авиастроительном районе. Судя по всему, это будет небольшой поселковый магазин на ул. Песочной, 46. Салихова знают как основателя казанской компании «Брайт Сити», продавшей землю на ул. Завойского компании «СМУ-88» под проект ЖК «Малиновка». Сегодня в собственности у бизнесмена крупная компания — торговый дом «Экопродукт плюс» с годовым оборотом в треть миллиарда рублей. Компания специализируется на столярных и плотничных работах и показала чистую прибыль в 19,8 млн при выручке 373,3 млн рублей в 2021 году. Предприятие работает на рынке 6 лет, здесь трудится 15 человек. До июля 2021 года Салихов руководил стройфирмой «СЗ «Атом», а недавно зарегистрировал в Сабинском районе консалтинговую фирму — ООО «М-Капитал».

Последний дом в Art City и ЖК от московского девелопера

В Art City готовятся к возведению жилого дома №16 с подземной автостоянкой (II очередь, XIII этап) по ул. Ершова. Всего в комплексе заявлено столько же (16) 20-этажных домов на 4 736 квартир. Микрорайон рассчитан на 8 385 жителей. Документы по 16-му дому пока не опубликованы, но у 13-го, который сейчас достраивают также вдоль ул. Ершова, схожие параметры. Его строительство обошлось СК «Унистрой» в 895,6 млн рублей.

Специализированный застройщик «Ода регион плюс» начинает строить ЖК Gorky Point — многоквартирный 10-этажный дом и детсад на 65 мест на ул. Р. Зорге. Казанскую фирму учредила московская девелоперская компания «Ода премиум» Антона Шишова, построившая в Первопрестольной жилой комплекс «Зеленоград-сити» и приступающая к возведению новостроек во 2-м микрорайоне Зеленограда.

Эскизный проект ЖК

У Шишова есть еще более прибыльная строительная компания «Альтстрой», показавшая выручку в 3,5 млрд и чистую прибыль 156,9 млн рублей в 2021 году. Она занимается реновацией 19-го микрорайона в Зеленоградском округе Москвы. Вторым соучредителем казанской «дочки» застройщика выступает татарстанский предприниматель Рамиль Гафаров, владеющий несколькими компаниями в Казани. Наиболее крупная из них, ООО «Волгаинпром» с оборотом в 200 млн рублей, занимается неспециализированной оптовой торговлей. Правда, доли обоих собственников СЗ «Ода регион плюс» заложены в Сбербанке.



Ход строительства ЖК, февраль 2023 г. Фото: наш.дом.рф

АБД получил разрешение на стройку еще одного дома в «Светлой долине» — №1-3 корпус 1 микрорайона М-1. Стоимость 26-этажной жилой башни оценена в 2,048 млрд рублей. Общая площадь жилья — 19,2 тыс. кв. м, нежилых помещений — 1,46 тыс. кв. метров.

Компания «СМУ-88» приступает к строительству КНС в ЖК «Свобода» на ул. Козина, 18г. Срок сдачи самого дома — четвертый квартал года.

Ход строительства ЖК, февраль 2023 г. Фото: наш.дом.рф

ТСИ дали добро на стройку 3-го дома в ЖК «Династия» по ул. М. Миля. Документы по нему пока не опубликованы, но, скорее всего, он будет таким же 16-этажным, как первые два. Всего в комплексе будет 10 домов почти на 2 тысячи квартир.



Новые владельцы «Евразии», реконструкция на КАЗе и стройка на КЗМХ

В Кировском районе застройщик ЖК «Евразия» возводит четырехэтажный паркинг с торговыми и административными помещениями. СЗ «АМГ» взялся достраивать жилкомплекс на ул. Краснококшайской после того, как на долгострой обратила внимание татарстанская прокуратура. Начинал строить «Евразию» близкий к «Спурту» девелопер «Импэк», который успел сдать один из корпусов ЖК, а потом обанкротился в год краха татарстанских банков. Новый застройщик сдал еще несколько домов «Евразии», а теперь возводит паркинг.

СЗ «АМГ» взялся достраивать ЖК, после того, как на долгострой обратила внимание прокуратура. Фото: декабрь 2021 г., наш.дом.рф

Компания с чистой прибылью в 26,4 млн и чистыми активами на 48,9 млн рублей (по состоянию на 2021 год) принадлежит Александру Телегину (84,62%) и Елене Белотеловой (15,38%). У Телегина ранее были две фирмы по производству кровельных работ «Казаньгенстрой» и «Стройиндустрия» — на сегодня обе ликвидированы по решению ФНС. Белотелова также является совладелицей (20%) еще одной стройфирмы — ООО «СЗ «Экострой» и фирмы по обработке отходов и лома драгоценных металлов ООО «НЭТ».

Татарстанский бизнесмен Ринат Арсланов, владелец пострадавшего от пожара весной 2021 года Казанского завода малотоннажной химии на ул. Крутовской, 26 строит на территории своего предприятия новое производственное здание.

Пожар на Казанском заводе малотоннажной химии, 2021 г. Фото: evening-kazan.ru

Общая площадь участка, где началось строительство, 6,3 тыс. кв. м, кадастровая стоимость земли — 29,8 млн рублей. Завод действует на рынке химической продукции с 2000 года, среди клиентов — КАМАЗ, аэропорты Внуково и Домодедово, Мурманский «Химпласт», Реутовский протезный завод, «Сурэл».

ПАО «Туполев» получил разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение заготовительно-штамповочного производства на Казанском авиазаводе им. Горбунова.

Фото: rais.tatarstan.ru

Обновлять производственные мощности предприятия начали еще 7 лет назад и должны были завершить модернизацию к 2020 году, но все запланированное выполнить не успели — на КАЗе продолжается реконструкция.

В канун Нового года предприятие посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, он осмотрел обновленные после ремонта офисы и пищеблок. На базе Казанского авиазавода приступают к масштабному производству самолетов Ту-214, в планах сдать 70 машин к 2030 году.