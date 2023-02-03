Казанский депутат намерена отсудить бренд «Казанский кучтэнэч» у конкурента

Права на знак, под которым работает фирма «Вкусная еда» Мадины Сабиржан, оформил другой бизнесмен

Фото: скриншот видео youtube-канала бизнес-клуба «Деловые женщины Татарстана»

Бренд «Казанский кучтэнэч» стал предметом спора двух казанских компаний. Депутат Казгордумы, основательница одноименного проекта и владелица «Вкусной еды» Мадина Сабиржан несколько лет реализует национальные съедобные сувениры под этим товарным знаком. Работающий под тем же брендом казанский поставщик мясных деликатесов, основатель фирмы «Негоциант» Алексей Чугунов отметает претензии предпринимательницы, которая намерена с ним судиться. Мнения сторон этого корпоративного конфликта выслушало «Реальное время».



«Будем вынуждены решать вопрос в судебном порядке»



Основательница кафе татарской кухни и проекта «Казанский кучтэнэч», владелица ООО «Вкусная еда» Мадина Сабиржан намерена подать в суд на использующего этот бренд конкурента. Казанская компания «Негоциант» тоже ориентируется на туристов и предлагает гостям города приобрести в качестве гостинцев мясные деликатесы под маркой «Казанский кучтәнәч».

У Мадины Сабиржан в центре города есть лавка под одноименной вывеской, где реализуются национальные съедобные сувениры. В основном это сладости, но есть и мясная продукция, например, колбасы из конины — казылык. Узнав о конкуренте, казанский депутат и владелица торговой точки решила «договориться по-хорошему», но не вышло.

— Так как компания неоднократно нарушала наши авторские права и договориться не удалось, мы будем вынуждены решать этот вопрос в судебном порядке, — рассказала предпринимательница «Реальному времени». — Они скопировали наш бренд, даже дизайн. У нас этот товарный знак с 2016 года. Не знаю, в чем их цель, но они не могут работать под этим брендом и продавать съедобную продукцию. Потому что наш знак распространяется на товары всех этих классов. Вот если бы они мягкие игрушки выпускали, еще другое дело. Но они тоже предлагают съедобные сувениры. Я пыталась решить вопрос по-хорошему, но это оказалось бесполезно. Будем судиться.

Лавку съедобных сувениров Мадина Сабиржан открыла в 2016 году, а через год зарегистрировала права на товарный знак «КАЗАНСКИЙ КУЧТЭНЭЧ FROM KAZAN КУЧТЭНЭЧ КУЧТАНАЧ КУЧТЕНЕЧ КУЧТАНАЧ CAZAN» сроком действия до 2026 года.



«Негоциант» зарегистрировал знак «КАЗАНСКИЙ КУЧТАНАЧ FROM KAZAN» в 2019 году сроком действия до 2028 года.

«Ни она не автор, ни я. Это народное слово»

В конкурирующей компании «Реальному времени» подтвердили, что получали претензионное письмо от фирмы Сабиржан. Однако никаких нарушений в использовании бренда нет, уверяет основатель «Негоцианта» Алексей Чугунов.

— Ни я, ни Сабиржан не являемся авторами этого выражения. Ни она не может сказать, что придумала слово «күчтәнәч» («гостинец» в переводе с татарского языка, — прим. ред.), ни я, это народное слово. Мы просто в свое время зарегистрировали это наименование. У нас с ней абсолютно не пересекаются коды использования. Мы к Сабиржан претензий не имеем, даже более того — поставляли им продукцию.

В доказательство бизнесмен предъявил скрины документов, подтверждающих договорные отношения с Сабиржан. У Чугунова есть одноименный домен kuchtenech.com, где он предлагает приобрести мясные деликатесы. Предприниматель заявил, что ему неясны мотивы решения владелицы «Вкусной еды»: «Мы ее знак не используем». Опроверг он и претензии о реализации съедобных сувениров:

— Мы не продаем съедобную продукцию — мы маркируем подарки. У нас используемый код — маркировка подарков.



У Чугунова есть одноименный домен kuchtenech.com, где он предлагает приобрести мясные деликатесы.

На странице во «ВКонтакте» сообщается, что компания с 2018 года создает оригинальные авторские татарские народные подарки.



«Мы, по идее, могли ей запретить ставить вывеску»

Бизнесмен также заявил, что товарный знак у него зарегистрирован по кодам коммерческой деятельности и вывесок: «Мы, по идее, могли ей запретить, например, ставить вывеску «Кучтанач» или этикетки. Но мы же этого не делаем. У нас к ней нет никаких претензий».

Вывеска в лавке съедобных национальных сувениров. Фото: vk.com/kychtenech_kzn

— Сабиржан в свое время обращалась к нам с претензионным письмом через юридическую компанию. И на это письмо ей был направлен развернутый ответ. Роспатент не дал бы нам зарегистрировать код, который уже кем-то зарегистрирован. Так что наша компания владеет своим одноименным знаком, владеет в своих кодах и использует в своих кодах, а не в чужих. Ни к кому не имеем претензий. К г-же Сабиржан относимся с уважением, ни в чем не обвиняем. Хотим, чтобы и другие сменили воинственное настроение на нашу общую цель, а это развитие туристического рынка Татарстана, — заключил Чугунов.

Сама Мадина Сабиржан еще в 2017 году объясняла, почему выбрала для своего бизнес-проекта название «Казанский кучтэнэч». По ее словам, изначально рассматривали несколько вариантов. Наименование должно было содержать слово «казанский» для связи с городом, а по поводу «кучтэнэч» шел спор, поскольку слово не все понимают. Однако идеологи проекта все же остановили свой выбор на нем, понадеявшись, что люди привыкнут, что казанский кучтэнэч — это гостинец из Казани и Татарстана.

Лавку съедобных сувениров Мадина Сабиржан открыла в 2016 году, а через год зарегистрировала права на товарный знак «Казанский кучтэнэч». Фото: vk.com/kychtenech_kzn

Спор с основателем ресторана «Приют Холостяка»

Между тем у казанского «Негоцианта» это не первый спор по интеллектуальной собственности. В картотеке татарстанского арбитража есть дело по иску компании к основателю известного казанского ресторана «Приют Холостяка» Сергею Тулисову и связанным с ним фирмам.

Историческое здание на ул. Чернышевского, 27 в Казани Тулисов приобрел во второй половине нулевых и вскоре открыл здесь ресторан. Популярное в городе заведение общепита работает уже более 15 лет, однако в 2019 году «Негоциант» попытался оспорить лицензионные договоры между Тулисовым и фирмами «Приют Холостяка» (ООО «Зарур») и «Сингл». Истец утверждал, что в 2018 году зарегистрировал право на товарный знак «Приют Холостяка» в виде текстового обозначения и логотипа в виде зонтиков укропа, обрамленных квадратной рамкой.

Сергей Тулисов обратился в Палату по патентным спорам ФИПС с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному за «Негоциантом».

Сергей Тулисов обратился в Палату по патентным спорам ФИПС с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному за «Негоциантом». Фото: park.kzn.ru

При рассмотрении возражений в Роспатенте заявили, что в Казани существует ресторан «Приют Холостяка», открывшийся более чем за 10 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Паспорт на одноименную рекламную вывеску был согласован МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» фирме «Сейлз» еще в мае 2017 года.



— Как следствие, заявка на размещение средств наружной информации подавалась не позднее апреля 2017 г. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, истец — ООО «Негоциант», зарегистрирован 15.05.2017 г. (л.д. 30), а право на товарный знак «Приют Холостяка» и логотип в виде зонтиков укропа зарегистрировано за ООО «Негоциант 27.12.2018 г. Таким образом, с учетом изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что спорным обозначением ответчик пользовался еще до образования ООО «Негоциант», что подтверждают документы и доказательства, представленные в материалы дела, — указал суд.

Поскольку было установлено, что ответчик пользовался спорным товарным знаком еще до образования ООО «Негоциант», в иске компании отказали. Апелляция и кассация оставили решение суда первой инстанции в силе.

В Казани ресторан «Приют Холостяка» был открыт более, чем за 10 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Фото: tripadvisor.ru

Что касается перспектив судебного спора между Мадиной Сабиржан и бенефициара «Негоцианта», юристы отмечают, что выиграть дело будет непросто.



— Суд по интеллектуальным правам будет оценивать все, а именно доказательства использования знака каждой из компаний: где и когда, видео, фото, заказы в печать, соцсети, — перечислил глава компании «Татюринформ» Марат Камалов. — Дальше будут сравнивать сами знаки — их графическое, текстовое изображение, они по-разному могут восприниматься. Нужно не просто оспаривать классы МКТУ, но и доказывать, что то, чем они пользуются, нарушает твои права. То есть нужно зафиксировать, что, хотя они и позиционируют это как подарки, на самом деле — это съедобная продукция. Важно и то, кто раньше подал заявку на регистрацию знака, и кто раньше его использовал.

Так как само слово «кучтәнәч» нерусское и для российского обывателя лишено смысловой нагрузки, вполне возможно, что русскоязычные эксперты при регистрации знака могли его пропустить, продолжил мысль юрист. Если владелица «Вкусной еды» намерена судиться за бренд, без помощи юристов, специализирующихся на патентном праве с большим опытом работы, здесь не обойтись.

— Это массовый вид бизнеса, когда компания паразитирует на брендах и за определенные деньги предлагает настоящим владельцам откупиться. Если выиграют — запретят использовать. С «Приютом Холостяка» я подробно знаю ситуацию, потому что участвовал с их стороны. Это вид бизнеса — регистрировать такие знаки. И этот случай тоже будет доказательством недобросовестного поведения, что компания регистрирует знаки и фактически злоупотребляет правами, пытаясь получить из этого коммерческую выгоду. Есть такой термин эстоппель* в праве: если ты себя недобросовестно вел, регистрировал права, а потом у тебя их отбирают, и это твой принцип, то ты утрачиваешь право на возражения. Противоречивое поведение здесь в том, что компания массово регистрирует известные локальные бренды и потом предъявляет запрет на их использование, — добавил Марат Камалов.

Кроме знака «Казанский кучтәнәч» за «Негоциантом» числятся еще несколько хорошо узнаваемых в татарстанской столице брендов:



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КАЗАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ до 16.04.2028

КОТ КАЗАНСКИЙ FROM KAZAN до 07.03.2028

Однако большинство из них связаны с другими предпринимателями. Например, основателями «Казанского подворья» считают известных рестораторов Гузель Валееву и покойного Фархата Ибраева. Последнего знали и как создателя таких известных заведений в Казани, как ресторан грузинской кухни «Пиросмани», клуб «Веселый Роджер» и винный погреб «Золотая гроздь».



Василя Ширшова