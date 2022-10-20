Хоккейный клуб «Нефтехимик» и СИБУР провели для школьников «Уроки хоккея КХЛ»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Интересно и полезно. Более 280 учеников 36-й школы стали участниками «Урока хоккея КХЛ», который для них совместно провели хоккейный клуб «Нефтехимик» и нижнекамское предприятие СИБУРа. Подобный проект в Нижнекамске проходит впервые. Его инициаторами выступили Континентальная хоккейная лига, Министерство просвещения РФ, клубы Лиги и региональные власти.

«Задача — добиться изменения отношения школьников ко всему, что их окружает»

Хоккейный клуб приготовил для мальчишек и девчонок много разных сюрпризов. Одним из них стала встреча ребят с защитником команды «Нефтехимик» Михаилом Сидоровым. Молодой человек рассказал о себе, ответил на интересующие школьников вопросы, а также принял участие в викторине на знание экипировки профессионального хоккеиста.





Большой восторг у ребят вызвало выступление группы поддержки клуба, а также участие в уроке талисмана «Нефтехимика» — Волка, с которым участники сделали памятные фото. Кроме этого, школьникам продемонстрировали видео, которое знакомит ребят с правилами игры в хоккей, рассказывает об атмосфере хоккейного матча, с тем, что его окружает. В рамках урока каждый из школьников получил «Азбуку хоккея», выпущенную КХЛ, а также приглашение на ближайшую игру.





Представитель Управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима» Ландыш Халикова рассказала ребятам о полезных экологических привычках, которые можно применять в жизни и спорте.



— Наша задача — добиться изменения отношения школьников ко всему, что их окружает. Чтобы бережное отношение к природе вошло у них в привычку. Поэтому эти знания важно интегрировать и доносить до молодого поколения через привычную им среду — образовательный процесс, занятия спортом, — уверена ведущий инженер Управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима» Ландыш Халикова.



«Пластик лучше отнести на переработку»

Нижнекамское предприятие СИБУРа регулярно проводит занятия на тему экологии в городских школах и развивает экологические инициативы в спортивной среде. Благодаря экоурокам больше ребят узнают о принципах ответственного потребления и учатся внедрять их в свою жизнь.



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Так, например, школьникам рассказали, что, закрывая кран при чистке зубов, можно сэкономить до 15 тысяч литров воды в год, а это сродни объему 4-метрового бассейна. Участники также узнали о том, какую роль в сохранении ресурсов планеты играет сортировка и переработка отходов. А некоторые из школьников уже и сами практикуют раздельный сбор.



Карим Бадертдинов, ученик 3 класса 36-й школы:



— Пластик не нужно выбрасывать в мусор, а лучше отнести на переработку. У нас в школе есть специальный аппарат для приема пластиковых бутылок. Я им пользуюсь.



В Нижнекамске «Уроки хоккея КХЛ» запланированы еще в 38-й школе.

