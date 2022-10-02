«Зенит-Казань»: готовность номер один

«Динамо-Ак Барс» пока «в засаде»

Сегодня волейболисты «Зенит-Казань» сыграют на своей площадке с «Нефтяником» из Оренбурга, тем самым, стартуя в открытом чемпионате России. Завтра в Минске стартовый матч своего турнира проведут волейболистки «Динамо-Ак Барс». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о раскладах перед новым сезоном.

Новичок из недружественной Бельгии



Впервые за долгое время казанские волейболисты пропускают европейский сезон, в котором дебютировали еще в 2004 году, после победы в Кубке России. Победа в Спартакиаде сильнейших вряд ли стала большим утешением, но если эти соревнования получат статус традиционных, то со временем может стать легендарной. Как с уважением относятся знатоки спортивной истории к именам Джонни Вейсмюллера, Спиридона Луиса, Ульриха Сальхова и многих других чемпионов первых Олимпиад современности, чьи результаты по прошествии времени выглядят очень скромно. Но они были первыми, как и «Зенит-Казань» этим летом.

Казанский клуб провел презентацию новичков и очень удивил появлением бельгийца Сэма Дэру. Это, возможно, одна из самых главных сенсаций нынешнего межсезонья вообще во всех игровых видах спорта. «Одноклубники» Казани из питерского «Зенита» также подписали французского баскетболиста Томаса Эртеля, и этот переход сопровождался громом и молниями из федерации баскетбола трехцветных, хотя 33-летний Эртель, возможно, не остался бы с составе сборной до домашней Олимпиады. Что касается Дэру, то он даже важнее для своей национальной сборной, чем Эртель для Франции, но его переход прошел достаточно гладко. Парадокс!

Майка Кристенсон принимал участие в чемпионате мира, после чего вернулся в Казань, и это меньше всего должно удивлять. При всей антиамериканской риторике, при всем том, что Америка уже на протяжении несколько месяцев настоятельно советует своим гражданам уезжать из России (автор знает одного российского пенсионера, гражданина Америки, который получает подобные письма на протяжении последнего полугода), в Америке четко придерживаются правила: ничего личного, это просто бизнес. Лишнее доказательство тому — второе пришествие в Россию 35-летнего Мэттью Андерсона, экс-игрока «Зенита-Казань», который транзитом через чемпионат Китая перешел в питерский «Зенит».

Казанский клуб провел презентацию новичков и очень удивил появлением бельгийца Сэма Дэру. Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

И когда Европа позволила втянуть себя в антироссийскую истерию, легионеры из Северной Америки продолжают пополнять составы российских команд. Доходит даже до этнических украинцев, как Хантер Шинкарук, свежеиспеченный новичок хоккейного «Нефтехимика». Впрочем, у Шинкарука действительно может не быть никаких личных претензий к России, поскольку первые две волны эмиграции этнических украинцев в Канаду происходили из Австро-Венгрии, а затем Польши, где они на тот момент жили.

Пора вернуть эти победы себе

«Зенит-Казань», начинающий свой 23-й сезон, перестал быть сильнейшим в России, но руководство клуба отчетливо дало понять, что не собирается мириться с этой ситуацией. Коли нет международного сезона, необходимо выиграть все внутренние старты.

Неписанные правила предсезонного превью требуют краткого рассказа о конкурентах, но заниматься этим «прямо сейчас» не очень уместно. Один из бывших волейболистов Казани Никита Алексеев уже получил повестку в военкомат, и этот фактор тоже необходимо принимать во внимание, но понятно, что это практически невозможно. Во всяком случае, федерация волейбола России запросила у клубов списки игроков с данными военных билетов.

В сложившейся ситуации более-менее спокойно могут чувствовать себя только в ватерпольных клубах, поскольку ватерполисты должны быть призваны в военно-морской флот, в большинстве своем не задействованный в специальной военной операции. Поэтому вместо взгляда в смутное будущее сейчас в отношении «Зенита-Казань» хотелось бы заглянуть в недавнее славное прошлое, проведя в отношении казанского суперклуба параллели с другим знаменитым итальянским клубом «Трентино», благо команды родились в одном 2000-м году. Но только итальянцы вместе с игроками купили и право выступать на высшем уровне, приобретя его у «Равенны», а Казань сделала все шаги к вершине самостоятельно. И под всеми названиями нашего клуба «Динамо» (обладатель Кубка России и бронзовый призер чемпионата страны), «Динамо-ТТГ» (победитель Лиги чемпионов, чемпион и бронзовый призер России, обладатель Кубка страны), наконец, «Зенит-Казань», команда оставила незабываемый след в каждом из периодов своего существования.

Второй новичок нынешнего сезона Михаил Лабинский — это продукт стратегии развития «Зенита-Казань». Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Какие «пирамиды» надо строить

В образовании казанского клуба есть немалый вклад первого президента федерации волейбола России Валентина Жукова. В двухтысячных он «благословлял» нас на рождение команды, сам отнекиваясь от этого. Вот что он рассказывал автору этой статьи: Что и подтвердилось: в Казани набрали просто бешеный темп, продвинув в элиту сначала «Динамо-ТТГ», а затем и «Казаночку», построив спортивный дворец, отвечающий всем современным требованиям. ...(Но) Гораздо важнее, чтобы сильные команды формировались собственными воспитанниками. Своих надо воспитывать, больше, своих!»

И это пожелание волейбольного мэтра Казань также твердо выполняет, создав команду «Академия-Казань», куда поступают лучшие воспитанники местных школ и молодежной команды, созданной на базе училища олимпийского резерва. Второй новичок нынешнего сезона Михаил Лабинский — это продукт стратегии развития «Зенита-Казань». Уроженец Нижнего Новгорода практически всю сознательную жизнь провел в Казани, начиная с «Зенит-УОР», затем «Академии-Казань», сейчас «Зенит-Казань» — это путь, который ранее преодолевали его нынешние одноклубники Андрей Сурмачевский, Алексей Кононов, Илья Федоров. Вот за такие «пирамиды» надо голосовать двумя руками. Хотя новичка сосновоборского «Динамо» Фаннура Каюмова, родившегося и начинавшего свой волейбольный путь в Шемордане, упустили, тут не поспоришь.

Вообще, любопытное наблюдение, при всем том, что в Татарстане хорошо развит и волейбол, и хоккей, выстроены целые цепочки подготовки перспективных спортсменов, а Каюмовых мы упускаем раз за разом. Ранее был однофамилец Артур Каюмов, уехавший из Бугульмы в ярославский «Локомотив», а не в Казань, Нижнекамск или Альметьевск.

«Динамо-Ак Барс»: состоялись большие изменения

Мужской чемпионат России возвращает себе статус открытого, за счет того, что минский «Строитель» вернул Беларусь в турнир, где уже ранее стартовал солигорский «Шахтер», участник чемпионатов России 2012—2014 годов. Впрочем, и сам «Строитель» не новичок, у него за спиной сезон 2011—2012.

Что касается женщин, то уже первый соперник «Динамо-Ак Барс» — минская «Минчанка» — дает понять о статусе чемпионата. В остальном же женский российский волейбол прожил межсезонье совсем по другим принципам развития. Первое: мобилизация не внесет никаких изменений в составы, но зато летний период оставил ощущение, что «как Мамай прошел». Разбор состава одной только Казани, потерявшей шестерых, с пополнением из такого же количества новичков, включая легионерш, занял бы четверть общей площади статьи.

Фото dinamo-kazan.com

Но если останавливаться на тенденциях, то в глаза бросается большой исход российских волейболисток в зарубежные клубы, хотя наши спортсменки куда менее имениты, чем волейболисты, играющие в массе своей в домашнем чемпионате. Минимальное количество тех, кто приостановил карьеру — спортсменки скоро станут мамами. И практически полное отсутствие в составах легионерок из недружественных стран.

В том же волейболе есть пример финна Лаури Керминен, как и его соотечественника Туомаса Мяяття в хоккее с мячом, которых прессуют на родине, исключают из составов национальных сборных, но сумма прописью, комфортная обстановка, возможно, даже любовь к России (без всякой иронии) повлияли на то, что иностранные спортсмены остались в наших чемпионатах. В открытом чемпионате России по волейболу среди женщин, кроме сербок, никого из Европы не будет, из Америки представительницы Южной и Северной частей континента, но без американок. Со временем можно будет посмотреть — это общая тенденция для женских игровых видов спорта, в гандболе есть одна македонка, в баскетболе опубликованы пока еще не все составы. И это при том обстоятельстве, что в женском волейболе хорошие бюджеты, к примеру, там сильнейшие клубы в четыре (!) раза богаче, чем, к примеру, в мужском водном поло.

Серебро волейболисток «Динамо-Ак Барс» на Спартакиаде сильнейших в целом радует, но актуальный состав такой, что перед наставником Ришатом Гилязутдиновым снова стоит задача создания нового коллектива, как это было после ухода Екатерины Гамовой и Ко. И «прямо сейчас» именно он главная звезда команды, даже при наличии Королевой и вернувшейся в Казань доминиканки де ла Крус. Собственно, 35-летняя доминиканка и ее соотечественница Гайла Гонсалес, которая моложе ровно на десять лет, и должны стать главными забойщицами стартующего сезона. При этом не может не настораживать, что пирамида женского волейбола, работающая даже продуктивнее, чем у мужчин, готовит, а основная команда затем стабильно теряет лучших: Федоровцеву, Котикову, сейчас еще и Кадочкину.



Джаудат Абдуллин