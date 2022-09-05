Медресе «Мухаммадия» решает вопросы с пожарной безопасностью

Студенткам обещали до 12 сентября сдать новые здания медресе, а пока перевели на онлайн

Фото: Жилая комната медресе. Предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Новый административный корпус и общежитие медресе «Мухаммадия» пока не готовы принять учащихся, хоть их осмотрели высокие лица во главе с Миннихановым и Шаймиевым. Проблемы с введением зданий в эксплуатацию должны решить до 12 сентября. Вслед за почетными гостями изучать особенности этих объектов отправился корреспондент «Реального времени».

Подарок к 140-летию

30 августа новые объекты осматривал десант чиновников во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Одним из гидов был Рустам хазрат Хайруллин, который стал заместителем директора медресе в начале августа, он отвечает за административно-хозяйственную часть. Его приход в «Мухаммадию» не обошелся без скандала, поскольку появились слухи, что он заменит одного из самых уважаемых преподавателей и проректоров — Зульфата хазрата Габдуллина. В результате количество замов у Камиля хазрата Самигуллина (он и муфтий, и директор) увеличилось.

Когда здания будут введены в эксплуатацию, вместе с Галеевской мечетью, муфтиятом, старыми зданиями «Мухаммадии», они станут единым территориальным комплексом «Резиденция Духовного управления мусульман РТ». Их строили с мая 2021 года. Трехэтажное студенческое общежитие площадью 2 174,45 кв. метра соединено с новым зданием медресе (площадь — 2 798,6 «квадрата»). А вот со старым — пока нет, их разъединяет гипсокартонная стена, которую тут же уберут, когда объект примут. Раньше студенты жили в историческом здании. Все это — подарок к 140-летию медресе, которое должны отметить в конце этого года.

Камиль хазрат Самигуллин и Рустам Минниханов. Фото пресс-службы президента РТ

На первый курс на отделение шариата поступило 32 юноши и 37 девушек, на отделение заучивания Корана — 12 юношей и семь девушек. Несмотря на то, что на сайте ДУМ РТ написано, что «занятия проходят в новых учебных классах, в современных, комфортных условиях», в аккаунтах соцсетей появилась другая информация (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.): «Уважаемые студенты! В связи с тем что женское общежитие пока не готово для эксплуатации учеба первого и второго курса девушек будет проходить в Онлайн режиме (до 12.09.). Все остальные курсы будут обучаться в обычном режиме в Медресе. 01.09 в 10.00. состоится мероприятие посвященное Дню знаний. Просим не опаздывать».

Словом, происходит очередная гонка — важные объекты показывают ко Дню республики, как это было с Национальной библиотекой РТ, новым ИТ-парком, а вот полноценно открываются они позже.

Переход из нового здания медресе в новое общежитие. Фото Радифа Кашапова

114 мальчиков и 140 девушек

Рустам хазрат также является имам-хатыбом мечети «Гаилә» и популярным блогером — к примеру, в «Инстаграме» (официально внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора) у него 171 тысяча подписчиков. Мы заходим в здание после окончания учебы, со двора. Официально же надо будет входить через арку. Раньше за ней начиналась странная смесь из кирпича и стекла. Теперь — новое здание.

В начале, после турникета, будет гардероб и книжный магазин, где приезжающие в Казань мамы могут пообщаться с детьми. Сейчас в медресе учатся 114 мальчиков и 140 девушек, на вечернем — 554 шакирда, это еще до 1 сентября. Сейчас учеба проходит в старом здании, учатся парни. Девушки получают образование онлайн. Кто-то уехал домой, других расселили, на улице никто не остался, уверяет хазрат.

Полы застелены коврами и пленкой. Мы идем дальше: кухня, комната для омовений, классы, столовая на 50 человек (пока к плитам не подведено электричество). А раньше, говорят, ели на улице.

Есть здесь и туалет для маломобильных групп учащихся, хотя студентов с инклюзией на очном нет. На заочке — есть. Хазрат показывает молодежный отдел, юридический, добавляя:

— Будущим имамам это нужно. Я, как молодой имам, приезжаю в деревню и получаю вопросы: что такое налогообложение, юриспруденция; счета арестованы, что делать? Компьютеры уже стоят. Можно заходить — но бумаги…

Один из новых классов. Фото Радифа Кашапова

Смычка медресе и муфтията

Идем быстро, так что сначала не понимаешь, где находишься. В какой-то момент Хайруллин замечает: вот здесь должна была быть перегородка, которая отделяла территорию медресе от муфтията, но ее убрали пожарные.

После конференц-зала на 118 человек, где проходило 1 сентября (получается, шакирды здание новое увидели), хазрат показывает переход, который упирается в стену из гипсокартона. Он ведет в старое здание, стены уберут после госприемки. Зато уже сейчас через третий этаж можно попасть в общежитие.

Здесь есть не только жилые комнаты на несколько человек, но и комнаты для приема пищи и для стирки. Всего — на 54 человека, но сейчас ставят еще 25 кроватей. В душевой хазрат иронично замечает, что мы видим здесь «тропический душ», он себе хотел такой домой купить, а он стоит 18 тысяч. Есть отдельные комнаты для инвалидов — на каждом из трех этажей. В подвале — спортзал.

— Это частная территория, — показывает Хайруллин из окна в сторону огромного заставленного машинами и постройками пространства между Галиаскара Камала и Тукая, в советское время здесь был стадион «Спартак». — Говорят, что это была земля медресе, аж до Султановской мечети. Хотели бы здесь сделать спортплощадку.

Также в общежитии есть медпункт с изолятором. Врача будут искать, он будет обслуживать более 1 000 шакирдов, среди которых есть и бабушки.

— Все закончено. Единственная проблема — пожарная безопасность, — объясняет Хайруллин. — Должно было сработать дымоудаление, лифт должен был открываться, сигнал должен был пойти... Это не сработало. Госприемка сказала: «Можешь проклинать, но я не могу подписать — дети...»

— Изначально это должно было быть мужское общежитие, — продолжает хазрат. — Ребята живут на Краснококшайской. Там казарменная система, нет шикарных условий. Муфтии-хазраты решили уступить дамам.

— Но в будущем у нас есть планы по зданию медресе «Музафария» на улице Сары Садыковой, — добавляет руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова.

— Когда ее обновят, ребята сюда заедут. Я им сегодня сказал, они прямо обрадовались, — говорит Хайруллин.



После чего мы заходим в старое здание. В классах парты стоят тесно, Закирова сообщает, что на вечернем, где они учатся, за каждой сидят по три человека.