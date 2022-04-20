День в истории: смычка города и деревни, приближение кометы Галлея и память о «Колумбайне»

Чем примечательна дата 20 апреля?

Фото: Мулланур Вахитов (в центре). Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Сегодня, 20 апреля, — национальный день донора крови, всемирный день крови и день поисков смысла жизни, а в США — еще и день двойников. Сегодня в печати появился первый в истории литературы детективный рассказ, в России серебряные монеты заменили медные, Мария и Пьер Кюри получили чистый радий, а ученые увидели первый электронный микроскоп. В Татарстане появился Мусульманский социалистический комитет, в гордуму впервые вошли представители еврейской общины. Комета Галлея максимально приблизилась к Земле и мир навсегда запомнил, что такое «Колумбайн». Родились языковед Ибрагим Хальфин, гендиректор Иннополиса и экономической зоны «Алабуга» Игорь Носов, государственный секретарь Вячеслав фон Плеве, художник Жоан Миро, советский хоккеист Вячеслав Фетисов и писатель Виктор Суворов. Умерли: «отец» Дракулы Брэм Стокер, комик Бенни Хил, драматург Алексей Арбузов, киноактриса Дина Дурбин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мусульмане-революционеры и женщины-политики

20 апреля 1778 года родился татарский педагог и языковед Ибрагим Хальфин. Его карьера началась в 1800 году в первой императорской Казанской гимназии, вследствие чего он стал цензором Азиатской типографии при ней. Он представитель учительской династии: его дед в 1769 году был назначен в 1-ю Казанскую гимназию преподавателем восточных языков. Он также является первым автором татарского букваря в России. Сам Ибрагим же известен тем, что первым из татар удостоился звания адъюнкт-профессора университета.

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20 апреля 1897 года в помещении Казанской государственной думы были проведены первые выборы официальных представителей еврейской общины Казани. На заседании присутствовало около 150 человек, «принадлежащих к местному правоспособному еврейскому населению». Из 16 кандидатов баллотироваться решили 12. По единогласному решению руководителем общины был избран Эдуард Тицнер, глава хозяйственного правления Казанского еврейского молитвенного дома — так официально назывались синагоги вне черты оседлости.



20 апреля 1917 года, после Февральской революции, появился Казанский мусульманский социалистический комитет. Его руководителем стал Мулланур Вахитов. Цель комитета — распространение социальных идей среди населения. Комитет организовал курсы социальных наук, открыл клуб для рабочих, выпускал газету «Кызыл байрак». Позже члены комитета поддержали Октябрьскую революцию, войдя в состав Центрального мусульманского социалистического комитета.

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20 апреля 1978 года родился Игорь Носов, будущий глава особой экономической зоны «Алабуга» и Иннополиса. С августа 2021 года он работал генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 8 февраля 2022 года Игорь Носов скоропостижно скончался.

20 апреля 2021 года «Реальное время» писало о гендерном разделении в политике. К примеру, выяснилось, что в региональных администрациях 73,2% сотрудников — женщины, но мужчин-руководителей в аппаратах власти в два раза больше.



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Первый выпуск серии «Жизнь замечательных людей»

20 апреля 1923 года на съезде РКП(б) Лев Троцкий запустил в оборот фразу «смычка города с деревней». Ее необходимость возникла при проведении властями новой экономической политики для восстановления народного хозяйства. Бытовые условия жизни в деревне были схожи с городскими. Поэтому вскоре сельские дома начали снабжать всеми удобствами. Как и в городе.

20 апреля 1933 года по инициативе Максима Горького издательство «Молодая гвардия» приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». В этот же день была выпущена первая книга Александра Дейча «Генрих Гейне». Однако не все знают, что серия появилась еще в конце XIX века, перестала издаваться после 1917 года, а затем была возрождена и радикально обновлена. Среди героев, попавших в «ЖЗЛ», — Габдулла Тукай.

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23 года после «Колумбайна»

20 апреля 1910 года комета Галлея приблизилась к Земле на довольно небольшое расстояние. В связи с этим удалось сделать первое фото космического тела и изучить его спектральный состав. В сумме было получено более 600 материалов. Комета представляла собой довольно яркое зрелище: четко был виден характерный хвост, который периодически проходил через Венеру и Солнце.

20 апреля 1999 года произошло одно из самых массовых убийств в учебных заведениях США. Трагедия произошла в школе «Колумбайн». Двое учеников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд меньше чем за час убили 13 человек и ранили еще 24. Убийцы были вооружены обрезами, у них также были самодельные бомбы, которыми они не сумели воспользоваться. После массового убийства Харрис и Клиболд покончили с собой. «Колумбайн» с тех пор стал нарицательным образом.

