Без чего нельзя ставить пластиковое окно в деревянный дом

Окосячка: особенности и хитрости установки

Когда начинаются мысли о том, какие окна поставить в свой новый дом, прежде всего приходит мысль о самом простом и на сегодня самом дешевом варианте. Конечно, это пластик. Но деревянный дом обладает некоторыми особенностями, которые нужно обязательно брать в расчет при этом. Разбираемся, без чего не обойтись, устанавливая пластиковые окна в деревянный дом, и какие есть хитрости в этом деле.

Окосячка (она же обсада)

Это смешное слово снимает совсем не смешную проблему. Если поставить пластик (который практически не меняет свою форму и объемы) прямо в прорубленные для окон отверстия в деревянной стене и запенить, вы с большой вероятностью столкнетесь с тем, что окна придется заменять. Дело в том, что дерево, каким бы идеально высушенным оно ни было, имеет свойство изменять свою геометрию в разные сезоны. Оно набирает влагу и отдает ее, а значит, оконный проем может становиться то уже, то шире, в зависимости от влажности окружающей среды. Именно поэтому ставить пластиковые окна нужно в так называемую окосячку (или обсаду).

Но первое правило — после сборки сруб должен постоять минимум с полгода, прежде чем достигнуть правильного высыхания, до равновесной влажности. В идеале должен пройти год, а то и больше, но если времени нет — оставьте по высоте усадочный зазор в 6—8% от высоты осаживаемого участка.

И второе правило — пластиковое окно нужно ставить в толстый каркас (черновую раму) — он и называется обсадой, или окосячкой. Этот конструктивный элемент фиксирует бревно или брус вокруг оконного проема. А в месте контакта со стеной обсада может слегка проскальзывать — и таким образом нивелировать «гуляющие» размеры оконного проема. Ваше окно не будет сдавлено во влажную погоду и не получит щели в сухое время года.

Фото remont-book.com

Меньше всего оседают дома из клееного бруса, но если у вас брус естественной сушки или оцилиндрованное бревно камерной сушки — вам нужно особенно серьезно задуматься об окосячке. Дело в том, что продольные размеры окна меняются не очень серьезно, а вот поперек волокон при разной влажности дерево «гуляет» довольно серьезно. Высота стен уменьшается, а с ней — и высота оконного проема. Функция окосячки — удержать стену, оставить проем окна в начальных границах.

Важно: окосячку делают только из сухих брусков. Она крепится к стене скользящим способом, зазор между верхним венцом проема и нею закрывают волокнистым утеплителем, а сверху с двух сторон крепятся наличники.

Как правильно устанавливать окосячку

В проеме обсада всегда крепится по принципу «шип в паз». Ее делают из прочного и сухого материала. Например, можно взять обрезную доску толщиной 50—60 мм.

Самый распространенный вид обсады — классический, с торца у нее П-образный вид (перекладина поверх боковых стоек). Такую окосячку плотники называют колодой или окладом. К ее выступу крепится пластиковая рама, прижимается к выступу и снаружи закрывается наличниками.

Если стеновой брус имеет толщину 100—150 мм, обсада может быть сделана в форме буквы Т по профилю. Шип (основание буквы Т) в такой окосячке вклеен в тело бруса. Окно в такой обсаде крепится на шурупы, и это один из самых прочных способов.

Фото gid-str.ru

А еще окосячка бывает чистовая (когда все элементы хорошо ошкурены и не нуждаются в отделке) и черновая (когда потом весь оконный проем закрывается, например, наличниками).

Технология монтажа окосячки выглядит так.

Выпиливается оконный проем. Он пропитывается антисептиком. Проем утепляется. Специалисты советуют использовать между окном и окосячкой не паклю, а джутовую ленту — она дает и ветрозащиту, и улучшает скольжение бревна и бруса в окосячке во время усадки дома. Джутовая лента прикрепляется в зазор строительным степлером. На боковых сторонах оконного проема выбирается паз (если он там есть по технологии) или формируется шип (для П-образной окосячки). На нижней части оконного проема монтируется ветровой брусок, который тоже утепляется, лучше джутом. Монтируется подоконник, стояки и вершинник. Зазор между вершинником и оконным проемом закрывается мягким утеплителем (минватой, паклей, льноватином и т.д.). А размер зазора зависит от того, из какого материала сделаны стены. Самый большой зазор будет для стен из массива естественной влажности: до 70 мм на погонный метр стены, в него в первые годы спокойно умещается рука взрослого человека. Самый маленький зазор — для стен из клееного бруса, самого стабильного из всех деревянных стеновых материалов.

Фото lesobirzha.ru А вот с пеной лучше не торопиться. Ее используют, когда усадка дома уже точно произойдет — тогда большая часть зазора может исчезнуть сама по себе. Именно поэтому боковые зазоры тоже сразу нужно будет заделывать не пеной, а мягким утеплителем. С наличниками лучше подождать три — пять лет, потому что дом все это время будет усаживаться и прижимать утеплитель. После того, как обсада установлена, в нее крепятся пластиковые окна, в полном соответствии с технологией (это тема отдельной статьи).