Сдавать квартиру в Казани посуточно: быстро, удобно, прибыльно

Как эффективно и с гарантией начать зарабатывать на сдаче жилья в краткосрочную аренду

Посуточная аренда жилья уже давно стала популярной альтернативой отелям и хостелам, особенно в крупных туристических городах и деловых центрах. Казань — не исключение. Согласно данным портала Авито Недвижимость (6+), спрос на краткосрочную аренду квартир в столице Татарстана за 2021 год вырос на 74,6% по сравнению с 2020-м. Предложение также растет — на 10% за год. Впереди — большой туристический сезон 2022 года. Самое время, чтобы изучить все возможности удобной и эффективной сдачи жилья в посуточную аренду в условиях, когда приближается турсезон и россияне все активнее путешествуют по регионам страны. «Реальное время» и Авито Недвижимость в совместном проекте объясняют, как это сделать, а еще — рассказывают об основных трендах на рынке краткосрочной аренды недвижимости в Казани.

Спрос на посуточное жилье в Казани вырос почти на 75%

По данным Авито, спрос на посуточную аренду жилья в Казани за 2021 год серьезно вырос по сравнению с пандемийным 2020-м. Три месяца почти полного карантина дали о себе знать, поэтому рост в 2021-м оказался, можно сказать, взрывным — на 74,6%. На 68,1% вырос год к году спрос на однокомнатные квартиры, на 79,6% — на «двушки», на 82,6% — на «трешки». Вдвое чаще, чем в 2020-м, гости интересовались арендой студии в Казани.

Что касается Татарстана в целом, здесь динамика спроса оказалась менее бодрой, однако тоже впечатляющей: общий спрос на краткосрочную аренду жилья увеличился на 56%, в фаворитах по росту — студии: +83,4%, и «двушки»: +60,4%.

Предложение тоже растет, но не такими темпами, как количество запросов, — а это значит, что рынку есть куда расти и сейчас хорошее время, чтобы стать туристическим рантье и занять свою нишу. Итак, общее количество предложений жилья в краткосрочную аренду за 2021 год выросло на 10%. На 6,2% больше стало предлагаться «однушек», на целую треть — студий. В целом по Татарстану предложение квартир в посуточную аренду увеличилось в прошлом году, по сравнению с 2020-м, на 7,4%.

Что касается цены, за год в Казани она выросла в среднем на 7,1%, но вот по категориям различие получается довольно сильное. Больше всего выросли в цене четырехкомнатные квартиры — если в 2020-м на сутки их можно было снять в среднем за 3 000, то в 2021-м — уже за 4 000 рублей. Традиционно хорошо растут в цене «однушки» — на четверть, с 1 200 до 1 500 в сутки. Двухкомнатные квартиры прибавили 11,1% (с 1 800 до 2 000 рублей), «трешки» — 20% (с 2 500 до 3 000 рублей), а среднестатистическая студия подорожала с 1 300 до 1 500 рублей, прибавив в цене, таким образом, 15,4% за год.

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Эксперт: «Этот рынок себя еще покажет»

За последний месяц рынок посуточной аренды жилья, как и другие секторы экономики, претерпел резкие изменения в силу происходящих событий. Анастасия Гизатова, эксперт по рынку татарстанской недвижимости, подмечает, что изменилась ситуация с предложением на рынке посуточной аренды. Здесь, по ее словам, процессы разнонаправленные.

С одной стороны, многие высококачественные предложения, которые были ориентированы на притязательного туриста или командированного с высокими требованиями к жилью, постепенно вымываются с рынка, их передают в долгосрочную аренду.

С другой стороны, эксперты наблюдают большое поступление квартир в аренду на периферии — это касается и долгосрочных, и краткосрочных договоров. Сложная экономическая ситуация, которая складывается прямо сейчас, заставляет людей экономить, и свободных квартир становится все больше. Люди уменьшают площадь арендуемого жилья — переезжают из двухкомнатных квартир в однокомнатные, из трехкомнатных — в двухкомнатные, из однокомнатных — в студии. Многие арендаторы вовсе съезжают из съемного жилья, возвращаясь жить и работать в родные города и поселки. Специалисты рынка констатируют: довольно большой процент такого жилья переходит в краткосрочную аренду.

Что касается спроса, Анастасия Гизатова объясняет:

Тренды по выбору квартир все те же: популярны по-прежнему Ново-Савиновский район и большие квартиры в центре города. Они всегда будут пользоваться высоким спросом для краткосрочной аренды. А в целом, думаю, что посуточная аренда в нашем городе продолжит пользоваться спросом, что бы ни случилось. На это работает высокая туристическая привлекательность Казани, а ведь нынешним летом внутренний туризм станет основным вариантом отдыха россиян. Мы знаем, что отели в Краснодарском, Алтайском краях и Республике Алтай уже очень хорошо забронированы на лето — будет пользоваться спросом и Казань. Этот рынок себя покажет!

Цена на посуточное жилье за последний месяц не растет, как констатируют эксперты. Сказывается не только экономическая нестабильность в целом, но и низкий туристический сезон. Плюс к тому, отмечает Анастасия Гизатова, конкуренцию посуточному жилью составляют и гостиницы, предлагающие не только мощные скидки, но и развлекательные программы выходного дня, так что предпосылок к резкому взлету цен нет. Однако она надеется на то, что к майским праздникам уже станет более стабильной экономическая ситуация, а «перелетные россияне» потянутся на отдых, в том числе и в Казань.



Самая большая база посуточно сдаваемого жилья в России

Сегодня особенно вырастает значимость российских онлайн-ресурсов по поиску жилья в краткосрочную аренду — ведь люди продолжают ездить между регионами и снимать квартиры на короткий срок. Среди них есть уверенные лидеры, которые мощно развиваются, наращивают качество и количество своих сервисов. Такие, как Авито.

Прямо сейчас в Татарстане на Авито доступны 3 987 предложений о краткосрочной аренде жилья. 2 563 из них — в Казани. Люди сдают квартиры и комнаты, дома и коттеджи, дачи и таунхаусы — посуточно можно снять жилье любого формата и класса.

Буквально на днях стало известно, что Авито Недвижимость подтвердила лидерство по количеству объявлений в категории «Посуточная аренда» среди всех аналогичных российских сервисов. По результатам исследования компании «Форейтор», на Авито Недвижимости представлена самая большая в России база жилья, сдаваемого посуточно. Разрыв с ближайшим конкурентом по общему числу актуальных объявлений составил 83%.

И сейчас количество объявлений, судя по всему, будет расти: ведь на Авито приходят те владельцы, которые сдавали свое жилье в аренду через ушедшие иностранные компании. Все потому, что сервис активнейшим образом развивается, повышая удобство работы для арендодателя. Квартиры сдаются без большой комиссии и без дополнительных сервисных сборов для арендодателей — в этом огромный плюс для владельца квартиры.

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Постоянно увеличивается набор удобных инструментов для работы с арендаторами — онлайн-бронирование, удобный календарь, программа проверки жилья и документов арендодателей, удобная система модерации и поисковые фильтры. В апреле пользователь при поиске квартиры сможет пользоваться новыми фильтрами — будут усовершенствованы блоки «О квартире» и «Правила». А значит, искать квартиру на Авито Недвижимости будет еще проще и быстрее.

Все это позволяет арендодателю максимально повысить эргономику своей деятельности, сдавать квартиру удобно и, что особенно важно, регулярно, ведь на Авито, кроме всего прочего, представлен широкий спектр инструментов для продвижения объявлений. Мы уже рассказывали о том, что это за инструменты и как ими пользоваться.

Программа «Квартира проверена»: как увеличить количество просмотров на 80%

В сфере аренды недвижимости есть свои секреты: все-таки объявление о посуточной сдаче квартиры нужно по мере необходимости актуализировать, следить за календарем бронирований, вести коммуникацию с арендаторами… И при этом очень важно, чтобы все не было впустую. Залог успеха любого арендного бизнеса — высокий спрос на объект недвижимости. И чтобы его получить, нужно, чтобы арендаторы вам доверяли.

А как это сделать? Ведь путем нехитрых манипуляций в фоторедакторе любой желающий может превратить «убитую» квартиру в лофт с оригинальным дизайном, это выяснится только при заселении, и об этом прекрасно знают потенциальные арендаторы. Поэтому каждый самостоятельный путешественник, командированный или медицинский турист, выбирая себе жилье в краткосрочную аренду, будет ориентироваться на отзывы предыдущих гостей понравившейся локации и на специальные отметки, которые ставятся сервисом. Например, на одном из западных сайтов это была плашка «Суперхозяин» — своеобразный знак качества. На Авито действует программа «Квартира проверена» — рейтинг собственника, который позволяет убедиться: все действительно так, как рассказано на сайте. И даже лучше!

Так выглядит страница объявлений с поиском квартиры на ближайшие даты. Наверху выдачи — предложения с пометкой «Квартира проверена»

Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости, объясняет, как работает этот сервис:

Сегодня на Авито Недвижимости только в Татарстане количество предложений о сдаче квартир в посуточную аренду на текущий момент превышает 3,5 тысячи. Выбирая среди разнообразных объявлений подходящий вариант, пользователи ориентируются не только на характеристики и фото жилья, но и на репутацию и рейтинг собственника. Так, на Авито Недвижимости арендодатели могут получить специальную отметку «Квартира проверена» — по сути, ее можно сравнить со знаком качества в отрасли краткосрочной аренды. Отметка присваивается объектам, чьи собственники подтвердили соответствие информации в объявлении реальным параметрам квартиры и прошли проверку документов. И, конечно, для получения данного статуса у собственника не должно быть негативных отзывов и жалоб от гостей. Для прохождения проверки необходимо оставить заявку — специалисты Авито свяжутся с вами в течение 1—3 дней и договорятся об удобной дате и времени. При этом всю процедуру можно пройти по видеосвязи.

Отметка «Квартира проверена» на Авито Недвижимости дает хозяину жилья сразу несколько преимуществ:

с ней гораздо проще завоевать доверие гостей: 65% пользователей готовы переводить предоплату за жилье с отметкой;

объявления с отметкой показываются на более высоких позициях в поисковой выдаче и получают до +80% просмотров;

за прохождение проверки владельцу квартиры начисляются бонусы, которые можно потратить на продвижение объявлений.

Кроме значка, гости могут видеть в объявлении рейтинг собственника, который формируется на основании оценок пользователей, и прочитать отзывы о нем. По количеству и содержанию комментариев потенциальному гостю проще сформировать мнение о том, насколько ему подходит жилье. Таким образом, все перечисленные меры нацелены на повышение безопасности сделок, улучшение качества сервиса и поддержку предпринимателей в сегменте посуточной аренды.

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5 часто задаваемых вопросов о сдаче квартиры в краткосрочную аренду через Авито Недвижимость

— Что если в отзывах мои гости пишут замечания? Их можно удалить?

— Удалить отзывы о собственнике нельзя. Замечания не нужно воспринимать как катастрофу, тем более нельзя обижаться на такие отзывы. Благодаря отрицательным отзывам собственник получает ценную информацию о том, чего не хватает в его сервисе, и может оперативно исправить ситуацию для будущих гостей. И еще один очень важный момент: никогда не бывает так, чтобы жилье нравилось абсолютно всем на 100%. Специалисты Авито Недвижимости советуют обязательно отвечать на все отзывы, в том числе и на негативные. Это повышает уровень доверия к вам. Любой отзыв — возможность сделать свой бизнес лучше, а значит, зарабатывать больше.

Так выглядит страница отзывов об арендодателе на Авито

— В ванной довольно простенький ремонт. Я могу ее не фотографировать для объявления?

— Нет. Нужно сфотографировать все помещения вашего арендного жилья, это обязательное требование. Если в вашей ванной комнате простой, но чистый и аккуратный ремонт, вы можете «сыграть» на акцентном декоре: например, повесьте яркую шторку с интересным принтом, поставьте оригинальные дозаторы для мыла, подберите коврик и полотенца в цвет. Как показывает практика, в среднем ценовом сегменте гости не требуют дизайнерского ремонта, и с помощью недорогих, но интересных интерьерных деталей можно заставить «заиграть» каждое помещение. А во время фотографирования можно сфокусироваться на этих деталях.

pixabay.com

— Есть ли на Авито инструмент, который будет сам следить за тем, в какие дни моя квартира занята? Боюсь запутаться и пообещать ее разным гостям на одни и те же даты.

— Конечно. Если вы используете сервис онлайн-бронирования, то вам будет доступно автоматическое обновление дат в актуальном календаре на сервисе. Изначально сервис онлайн-бронирования работает так: вы заполняете календарь, в котором указываете стоимость на разные дни (допустим, в выходные дороже, чем в будни), и занятые дни. Пользователь, заходя на страничку вашей квартиры, выбирает срок поездки и отправляет заявку на бронь. В течение четырех часов вы должны подтвердить эту заявку или отказать потенциальному постояльцу. Если понравившаяся пользователю дата уже забронирована — сервис просто не даст ему отправить на нее запрос. Так что здесь вы полностью защищены от «овербукинга» — ситуации, когда в один и тот же день к вам в квартиру приедут несколько разных гостей или даже компаний.

— А предоплата есть? Где гарантия, что гость точно приедет? Я защищен от таких ситуаций?

— Авито защищает своих клиентов — и гостей, и арендодателей. При бронировании жилья гость вносит предоплату — стоимость первых суток проживания. Вы получите эту сумму на следующий день после заселения. А если гость так и не приехал, то деньги остаются вам. Предоплату постоялец может вернуть, если отменит бронь заблаговременно: за 14 дней до даты заезда. Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы найти нового гостя.

— У меня в управлении пятнадцать квартир, сдача недвижимости в краткосрочную аренду — мой бизнес. Что мне могут предложить на Авито Недвижимости?

— Для таких случаев есть кабинет Авито Pro — раздел для компаний. Вы можете зарегистрироваться здесь, подключить пакет профессиональных инструментов — продвижение объявлений, брендирование вашей страницы, полную статистику по вашим объявлениям, их автоматическую публикацию в определенное время, кол-трекинг и многие другие возможности. Персональный менеджер поможет автоматизировать рутинную работу и подскажет, какими инструментами лучше воспользоваться в вашем случае, поможет составить объявления и подобрать наилучшие методы их продвижения. А еще, если вы предоставите свои документы на проверку сервису, на всех ваших объявлениях появится яркая плашка «Компания проверена». Это повысит объявления в поисковой выдаче, но главное — сработает так же, как и механизм «Квартира проверена»: увеличит степень доверия гостей к вашим объектам.

Словом, вести арендный бизнес с Авито Недвижимостью — это просто, эффективно и удобно!

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