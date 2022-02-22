100 татарских песен XX века: что слушали в 1980-е

Татарские песни в эпоху перестройки: пришли синтезаторы, часть 1-я

Музыканты начинают обрастать электронными инструментами, и в моду входит синтезаторная поп-музыка. При этом живы и традиции оркестровой музыки, активно звучат в песнях джазовые элементы, а оперные артисты продолжают исследовать границы эстрадного творчества. Записана первая татарская рок-опера Масгуды Шамсутдиновой «Магди». Артисты, которые творили в эту эпоху, сейчас составляют основной пул классиков эстрады, хотя авторитет Шакирова, Авзаловой остается недосягаемым.

Сусау

Слова Сибгата Хакима

Музыка Сары Садыковой

Песня в исполнении Зухры Сахабиевой с незабываемыми паузами «Мин бәхетле бары тик син бәхетле булсаң гына» («Я буду счастлива, если только ты будешь счастлив»). А потом вновь вступает ансамбль Марса Кашипова. Формально песня о Родине. Но настолько отчаянное интонирование (в рамках приличия) открыто выдает внутреннюю печаль. У татар, вероятно, столько же слов о любви, сколько о переживаниях.

Син кайда идең

Слова Наби Даули

Музыка Рустема Яхина

В 1944 году поэт Наби Даули познакомился со счетоводом на фабрике Вахитова по имени Надия, которая стала его женой. Но отнюдь не сразу, потому что Даули, бывший узник концлагеря, жил в страшной бедности, к примеру, в 1953-м он работал сторожем. А в 1957-м вышла его книга «Яшәү белән үлем арасында». Эту песню на музыку Яхина он посвятил ей.

Су буенда учак яна

Слова Наиля Касымова

Музыка Зуфара Хайрутдинова

Один из главных хитов Зухры Шарифуллиной — образец синтезаторной эстрады 80-х, которая постепенно теснит оркестровые аранжировки, пение под баян и пианино. Электроника меняет музыку интонационно: ритмика упаковывается в четкие четыре доли, основные мелодии сочиняются так, чтобы их можно было сходу спеть (и сыграть одним пальцем). Аудитория песни самая массовая: это городские жители, уехавшие из родной деревни, но еще не потерявшие с ней духовную связь.

Су буеннан әнкәй кайтып килә

Слова Марселя Галиева

Музыка Луизы Батыр-Булгари

«Экономная» аранжировка песни, в которой основным, конечно, является проникновенное пение Айдара Файзрахманова в верхнем регистре, и вокальная мелодия повторяется дуэтом пианино и скрипки. В какой-то момент в песне возникает новое спешное арпеджиато, но как будто для внутреннего напряжения. Песня-картина, вводящая слушателя в состояние тревожной грусти.

Кайту

Слова Марселя Галиева

Музыка Луизы Батыр-Булгари

«Кайту» — еще и название альбома Луизы Батыр-Булгари, на котором собраны записи 1986—1989 годов, сделанные на студии Татарского радио. Здесь весь цвет татарской эстрады — Хамдуна Тимергалеева, Айдар Файзрахманов, Вафира Гиззатуллина, Искандер Биктагиров, Зуфар Хайрутдинов, Зухра Сахабиева, Венера Ганиева. Песня словно бы резонирует с массовым переездом татар в республику в эпоху перемен. «Услышали новости родного края от ветров с полей». Вновь играет ансамбль Марса Кашипова, который, кстати, также известен как аранжировщик песен Сары Садыковой.

Ак кәгазь

Слова Рената Хариса

Музыка Резеды Ахияровой

Песню эту поет Георгий Ибушев, тенор-альтино. Это ультравысокая разновидность тенора, редкий голос, каждой композиции придающий невероятную чуткость. В «Ак кәгазь», построенной на повторениях, рисуется тревожная картина. Неясно, счастлив герой или нет, однако не сопереживать ему невозможно.

Керим әле урманнарга

Слова Гарифзяна Мухамметшина

Музыка Рустема Яхина

Широкоформатный романс написал житель Балтасей, автор религиозных сборников, переводчик с немецкого и турецкого языков, заместитель главы района, выпустивший также «Балтасинскую энциклопедию». Песня появилась так: Мухамметшин работал в райсовете, туда приехал писатель Габдрахман Минский, который забрал, уезжая, тетрадь со стихами. Этот текст поэт написал, послушав на концерте Ильгама Шакирова «Кара урман». Стихи одобрил Хасан Туфан, вышла книга, а уже после автору позвонил Рустем Яхин, пригласил к себе в скромную квартиру на улице Татарстан, где вместе с Бигичевым показал новую композицию. Существовавший тогда худсовет потребовал убрать слова типа «густой» и «темный».

Мин сине шундый сагындым



Слова Фираи Зиятдиновой

Музыка Луизы Батыр-Булгари

Выпускница филфака Фирая Зиятдинова также известна как автор стихотворных книг для детей. Однако самый известный ее текст — это степенная ода любви. При этом оба автора сомневались, стоит ли ее показывать радиокомитету: мол, какая-то она простая, а вдруг не пропустят? Во время записи в студию заходит глава радио и тут же требует поставить ее в эфир завтра же, 8 марта. Без всяких худсоветов.