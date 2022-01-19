Дровяная печь для бани: из чего лучше?

Достоинства и недостатки кирпичных, стальных и чугунных печей

Подавляющее большинство обладателей собственных земельных участков, особенно в нашей республике, едва ли не первым делом строят баню. Сегодня она уже не несет важнейшего утилитарного значения — все-таки теплую душевую внутри дома тоже стремится сделать большинство домовладельцев. Но уж очень любят у нас попариться — это ритуал, средство отдыха и способ укрепить здоровье. Сердце любой бани — печь. По классике, дровяная. А из чего она должна быть? В сегодняшнем материале рубрики «Дом в фокусе» рассматриваем три варианта дровяных печей из разных материалов с их достоинствами и недостатками.

Кирпичная печь: аутентично, но дорого и тяжело

Конечно, кирпичная печка для бани — это классика. Такими пользовались наши бабушки и наши родители, да и в любой деревне можно было найти классного печника, который и клал все печи односельчанам — и в доме, и в бане. Сегодня специалиста найти не так-то просто, зато кирпичная беленая банная печь потом много лет радует своих хозяев.

Преимущества кирпичной печки для бани:

долго удерживает тепло;

прогревает большую площадь;

высокая пожаробезопасность;

долговечность;

экологичность (особенно если для беления выбирать обычную известку, для большей аутентичности);

«кастомизация» — вы не можете купить готовую кирпичную печь и притащить себе в баню. В любом случае, проект будет изготавливаться специально для вас, под ваше помещение, под ваши потребности.

Фото: yellowmaster.ru

Несмотря на весьма внушительные преимущества, недостатки у кирпичных печей, конечно, тоже есть:



сложность возведения, порой найти специалиста вообще невозможно;

тяжеловесность: средняя печка весит порядка 1200 кг, а это значит, что под нее надо готовить надежный фундамент;

дороговизна вследствие необходимости оплатить работу профессионала и создать фундамент;

габаритность: кирпичная печь займет существенную часть парилки;

долго и тяжело растапливается, но и долго держит тепло.

Стальная печь: легкий, но недолгий пар

Стальные печи в последние годы обрели огромную популярность. Это как раз и есть вариант «заказал — привез — установил», с таким изделием не нужно много мороки. Изготавливают такие печи из нержавеющей стали. Установить подобную в своей бане особого труда не составит — главное, четко соблюсти все положенные нюансы технологии, потому что открытое горение — вещь опасная (и не только пожаром, но и угаром).

К преимуществам стальной печки для бани относятся следующие качества:

простота монтажа;

небольшой вес, так что отдельный фундамент не потребуется;

компактность;

простота растопки;

быстрый прогрев помещения.

Фото: moyahata.org.ua

Есть и недостатки:



ваша баня остынет едва ли не быстрее, чем нагрелась. Париться долгими часами, устраивать «заплывы» на все выходные точно не получится, если только не подтапливать постоянно;

огонь придется поддерживать постоянно, пока в баню не сходят все, кто хотели. А это значит, что дров будет уходить куда больше, чем если бы вы пользовались кирпичной печью;

мощности стальной печки для прогрева большой площади может быть недостаточно — впрочем, здесь все зависит от того, большая ли у вас баня. Есть отдельные расчеты мощности печи на кубический метр помещения, но о них мы поговорим в следующих материалах.

Слабое место печки из нержавейки — сварной шов. При быстром нагреве холодной воды возникает разность температур, которая приводит к возникновению напряженности в металле. Результатом может стать разгерметизация шва. А еще значительное температурное расширение становится причиной изменения геометрии топки: стенки «играют». Поэтому прогревать печь из нержавейки нужно постепенно, чтобы металл разогревался равномерно, приобретая вязкость.

Кстати, лайфхак: чтобы побороть недостаток быстрого остывания, попробуйте обложить стальную печь шамотным кирпичом. Он поможет удерживать тепло гораздо дольше (но гораздо меньше, чем если бы печь полностью была сложена из кирпича).

Чугунные печи

Чугунные печи — еще один металлический вариант. Он не самый популярный, но рассмотреть его особенности все же тоже имеет смысл.

К однозначным преимуществам чугунных печей относятся следующие свойства:

чугунная печь дольше удерживает тепло. Но связано это, кстати, не с популярным мифом о том, что теплоемкость чугуна выше, чем у стали. Просто в силу большей хрупкости материала чугунные стенки делают более толстыми, чем стальные;

долговечность до 40 лет (если соблюдать правильные условия эксплуатации);

простота растопки (и печь, и помещение нагреются очень быстро);

чугунная печь меньше деформируется при резких изменениях температуры, чем стальная (потому что она собирается из отдельных элементов, которые не сварены друг с другом — а значит, у них остается некоторая возможность слегка смещаться).

Фото: postroibanu.ru

Недостатки:



высокий вес, поэтому придется обустраивать фундамент;

печь из чугуна — не самое бюджетное творение печников;

чугун — хрупкий материал, способный треснуть или расколоться: при перевозке, при сильных механических нагрузках или при перепаде температур.