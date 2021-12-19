Цитаты недели: «зебра» с Баумана — о токсичности, Путин — о хитрости, Чумаков — о теории заговора

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

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О попытках министра просвещения надавить на Совфед с целью одобрения закона

Вы знаете, я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что министр просвещения [Сергей Кравцов] занял очень странную позицию. Понимая, что допущена ошибка, что Совет Федерации должен действовать в строгом правовом поле, вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги (правда, рычаги слабые), чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой. Это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня, я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. Нет сил, которые бы могли заставить Совфед нарушить закон. Мне просто стыдно за его действия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимыми действия министра просвещения РФ Сергея Кравцова — по ее мнению, он пытался заставить Совфед принять закон об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников, рекомендованный к отклонению. В заключении профильного Комитета СФ по науке, образованию и культуре говорится, что вносимые изменения «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера». Законопроект в итоге вернули в Госдуму для исправления ошибки, а Матвиенко пообещала, что доложит о действиях Кравцова в правительство.



О «токсичном отношении» жителей и туристов Казани к «зебрам» и «коням» на улице Баумана

Привет, я — зебра с Баумана. Мне нужна ваша помощь. В эпоху толерантности и осуждения токсичного отношения мне хочется любви и ласки, а не общественного порицания. Считаю, что заслужил доброе отношение горожан к себе, ведь в вечно изменяющихся условиях неизменно лишь одно — в любую погоду улыбчивая зебра стоит на своем посту, чтобы поднимать настроение прохожим. Но несмотря на все мои старания, я вижу больше негатива и чаще слышу неприятные слова в свой адрес. У всего есть предел, у моего терпения тоже. Казанцы, дайте знать, что вам не все равно на тех, кто старается для вас, ведь настала ваша очередь любить и дарить ласку!

Петицию с «криком души» на этой неделе опубликовал аниматор-«зебра» с улицы Баумана в Казани. В ней он сообщил, что ему надоело слышать один негатив в свой адрес, и попросил быть ласковее с ним и его коллегами. Впрочем, отклик среди казанцев петиция пока не нашла — ее поддержали менее 50 человек. Напомним, опрос, проведенный в начале августа, показал, что в Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на главной пешеходной улице города. А вот уж кто добавил «токсичности» в отношения «копытных» аниматоров с прохожими, так это коллега «зебры», аниматор в костюме зеленого коня. Он преследовал по всей улице бабушку с внучкой, приехавших из района и имевших неосторожность с ним сфотографироваться, требовал от них удалить фотографию, если они не хотят платить, и весьма непочтительно разговаривал с прохожими, которые снимали его на камеру. Полиция уже завела на «коня» дело о мелком хулиганстве.



О хитрости в работе с транспортными программами

Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она (программа, — прим. ред.) готова, то она утверждена, а если находится на стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала.

Президент России Владимир Путин попросил министра транспорта Виталия Савельева не хитрить в вопросе запуска программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в российских регионах. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства поинтересовался у руководителя Минтранса, начнется ли реализация программы с 1 января. Савельев заявил, что она готова и находится на стадии согласования. Ответ не устроил Путина, и тот потребовал утвердить ее до конца года.



О кадровом голоде в Набережных Челнах

Кадровый голод — это не только узкое место, вскоре эта проблема будет не просто сдерживать, а топить. Если брать Челны, то здесь коллапс с точки зрения рабочей силы. Уровень безработицы фактически нулевой. Новых рабочих мест создается много, а выпускники школ не остаются в городе. Остается всего 34%. Вопрос: что происходит?

Такое заявление сделал генеральный директор ПАО «КАМАЗ Сергей Когогин во время заседания Совета безопасности Татарстана, которое было посвящено нехватке рабочей силы в республике. Сейчас дефицит оценивается в 27,7 тысячи человек. По мнению Когогина, чтобы молодые люди перестали уезжать из Татарстана, нужно увеличить число бюджетных мест в вузах.



Об искусственном происхождении омикрон-штамма

Совершенно очевидно, что это одних рук дело. Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире. Прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил. Почему я так считаю? Это не просто мутация. Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, когда он эволюционировал. Более того, они ввели еще вставочку из трех аминокислот. Как она могла возникнуть так независимо в этом штамме — никто не может объяснить. Они сделали такой суперослабленный штамм. Я, как человек, который много занимался биоселекцией вирусов с другими целями — для того, чтобы как раз ослабить их свойство, я понимаю, что эта задача довольно простая. И сейчас просто настал такой момент, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию.

Предположение об искусственном происхождении нового штамма коронавируса «омикрон» выдвинул член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков. По его мнению, в этом варианте вируса собрали все мутации предыдущих вариантов COVID-19 и добавили «вставочку из трех аминокислот» — в итоге получился легко переносимый штамм, который, однако, может «обходить» вакцины и быстро распространяться. При этом ученый подтверждает, что да, его мнение вполне согласуется с теориями заговора.



Об инциденте со спиленным крестом на кладбище в Актанышском районе

Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона... Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней — в своей работе строго следовать этому принципу.

На прошедшей неделе в Актанышском районе Татарстана спилили православный крест на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий. Полиция уже начала искать вандалов, возбуждено уголовное дело. Глава района Энгель Фаттахов встретился с семьей покойного и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и дошел до президента Татарстана Рустама Минниханова. По сообщению его пресс-службы, он «в жесткой форме потребовал от руководства Актанышского района разобраться в вопиющем случае, произошедшем на сельском кладбище». Минниханов остался недоволен разъяснениями и заявил о халатности властей, в результате чего Энгелю Фаттахову досталось строгое предупреждение. О ситуации высказались и ДУМ РТ, и Татарстанская митрополия, причем перед лицом предположений о межнациональной розни в республике выпустили совместное заявление — называют инцидент варварством и считают недопустимым осквернение могил.



О запретных темах для шуток в России

Нельзя шутить над войной, про религию, про очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение — там нет места для юмора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем интервью заявил, что в России нельзя шутить на темы, касающиеся религии или войны. Над всем другим, по его словам, «можно и нужно шутить», однако нужно делать это «элегантно и красиво».

