Цитаты недели: «зебра» с Баумана — о токсичности, Путин — о хитрости, Чумаков — о теории заговора
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О попытках министра просвещения надавить на Совфед с целью одобрения закона
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимыми действия министра просвещения РФ Сергея Кравцова — по ее мнению, он пытался заставить Совфед принять закон об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников, рекомендованный к отклонению. В заключении профильного Комитета СФ по науке, образованию и культуре говорится, что вносимые изменения «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера». Законопроект в итоге вернули в Госдуму для исправления ошибки, а Матвиенко пообещала, что доложит о действиях Кравцова в правительство.
О «токсичном отношении» жителей и туристов Казани к «зебрам» и «коням» на улице Баумана
Петицию с «криком души» на этой неделе опубликовал аниматор-«зебра» с улицы Баумана в Казани. В ней он сообщил, что ему надоело слышать один негатив в свой адрес, и попросил быть ласковее с ним и его коллегами. Впрочем, отклик среди казанцев петиция пока не нашла — ее поддержали менее 50 человек. Напомним, опрос, проведенный в начале августа, показал, что в Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на главной пешеходной улице города. А вот уж кто добавил «токсичности» в отношения «копытных» аниматоров с прохожими, так это коллега «зебры», аниматор в костюме зеленого коня. Он преследовал по всей улице бабушку с внучкой, приехавших из района и имевших неосторожность с ним сфотографироваться, требовал от них удалить фотографию, если они не хотят платить, и весьма непочтительно разговаривал с прохожими, которые снимали его на камеру. Полиция уже завела на «коня» дело о мелком хулиганстве.
О хитрости в работе с транспортными программами
Президент России Владимир Путин попросил министра транспорта Виталия Савельева не хитрить в вопросе запуска программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в российских регионах. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства поинтересовался у руководителя Минтранса, начнется ли реализация программы с 1 января. Савельев заявил, что она готова и находится на стадии согласования. Ответ не устроил Путина, и тот потребовал утвердить ее до конца года.
О кадровом голоде в Набережных Челнах
Такое заявление сделал генеральный директор ПАО «КАМАЗ Сергей Когогин во время заседания Совета безопасности Татарстана, которое было посвящено нехватке рабочей силы в республике. Сейчас дефицит оценивается в 27,7 тысячи человек. По мнению Когогина, чтобы молодые люди перестали уезжать из Татарстана, нужно увеличить число бюджетных мест в вузах.
Об искусственном происхождении омикрон-штамма
Предположение об искусственном происхождении нового штамма коронавируса «омикрон» выдвинул член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков. По его мнению, в этом варианте вируса собрали все мутации предыдущих вариантов COVID-19 и добавили «вставочку из трех аминокислот» — в итоге получился легко переносимый штамм, который, однако, может «обходить» вакцины и быстро распространяться. При этом ученый подтверждает, что да, его мнение вполне согласуется с теориями заговора.
Об инциденте со спиленным крестом на кладбище в Актанышском районе
На прошедшей неделе в Актанышском районе Татарстана спилили православный крест на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий. Полиция уже начала искать вандалов, возбуждено уголовное дело. Глава района Энгель Фаттахов встретился с семьей покойного и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и дошел до президента Татарстана Рустама Минниханова. По сообщению его пресс-службы, он «в жесткой форме потребовал от руководства Актанышского района разобраться в вопиющем случае, произошедшем на сельском кладбище». Минниханов остался недоволен разъяснениями и заявил о халатности властей, в результате чего Энгелю Фаттахову досталось строгое предупреждение. О ситуации высказались и ДУМ РТ, и Татарстанская митрополия, причем перед лицом предположений о межнациональной розни в республике выпустили совместное заявление — называют инцидент варварством и считают недопустимым осквернение могил.
О запретных темах для шуток в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем интервью заявил, что в России нельзя шутить на темы, касающиеся религии или войны. Над всем другим, по его словам, «можно и нужно шутить», однако нужно делать это «элегантно и красиво».
комментарии
Такое сплошь и рядом, поэтому многие и относятся к ним плохо. Бабушку с внучкой мог бы и не преследовать.... Жалко ему сделать подарок девочке