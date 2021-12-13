Зажечь в зимний вечер

Какие бывают камины и как их выбирать

Сочетание понятий «загородный дом» и «зима» многим сразу дает стойкую ассоциацию с огнем, разведенным в камине. Камины действительно сегодня ставят во многих индивидуальных домах: они дают ощущение уюта, покоя и некоторой элитарности бытия. Как выбрать этот предмет интерьера? Какие вообще бывают камины? Попробуем в этом разобраться.

Из каких посылок исходить

Выбирая камин, надо в первую очередь исходить из того, какую цель вы преследуете. Если вы хотите просто любоваться языками пламени и таким образом медитировать уютными вечерами — это одно. Если же в ваши цели входит и утилитарная компонента — обогрев помещения в случае отключения основного отопления — совсем другое дело.

Еще один важный критерий выбора — стадия постройки дома. Капитальные дровяные камины, способные отапливать помещение, нужно строить так, чтобы, во-первых, вокруг них было пожаробезопасное пространство (бетонная подложка, в идеале не связанная с фундаментом дома, облицовка стен, отделка пола и т. д.). А во-вторых, у них должен быть беспрепятственный выход к дымоходу. И в этом случае, конечно, проектировать домашний очаг надо на этапе строительства. Бывают варианты и когда дровяной камин встраивают в уже готовый дом, но это значительно сложнее.

Фото: очаг-камин.рф

Классификация по конструкции и по местоположению

Во-первых, камины бывают открытые и закрытые.

Открытый — массивный, из шамотного кирпича, иногда с облицовкой. Топка у него открытая, так что надо будет внимательно и скрупулезно следить за вытяжкой, за состоянием дымохода. Такие камины очень тяжелые, даже если небольшие. Поэтому под них надо хорошо продумывать основание. Кроме того, не надо думать, что такой конструкции хватит для обогрева дома — максимум одной комнаты. Чтобы защитить пол от искр и углей, можно оснастить «зев» камина решеткой или сеткой.

Закрытый камин — более распространенный вариант. Это некая помесь печки и камина. Суть конструкции — герметичная топка со стеклянной дверцей. Обычно делают ее из металла, но порой выкладывают и из кирпича. Коэффициент полезного действия у закрытого камина выше, чем у открытого, потому что воздух забирается в него не из помещения, а с улицы. А еще топку можно совместить с водонагревателем или даже отвести от нее трубы отопления и разводить нагретый воздух в другие комнаты. Топлива закрытый камин потребляет меньше, чем открытый. А дверца позволяет защищать пол от выпадающих угольков.

И во-вторых, они различаются по месту размещения в комнате.

Классический — пристенный камин — пристраивается к существующей стенке. Заднюю стенку открытого камина строят из огнеупорного (шамотного) кирпича, желательно проложить между ней и стеной дома негорючий материал. Если мы имеем дело с закрытой готовой топкой, то ее тоже надо поставить с некоторым зазором от стены, который заполняется огнестойкой каменной ватой.

Встроенный камин — более редкий случай. Его встраивают, к примеру, в угол или в перегородку, а проектируют на этапе подготовки проекта дома. Чаще всего встроенные камины только имитируют огонь, встроенные камины, которые надо действительно топить, — большая редкость.

И уж совсем редкий зверь в наших краях — камин островной. Его ставят в центр комнаты. Некоторые дизайнеры делают его доминантой интерьера, особенно если топка сделана из жаропрочного стекла.

Фото: drovavoz.ru

Классификация по типу пламени (или «пламени»)

Век назад вопросов о том, настоящий ли в камине огонь, возникнуть не могло — разве только в сказке про Буратино, где очаг был нарисованный. Но сегодня живое пламя — характеристика не каждого камина, а лишь некоторых их разновидностей. Итак, какие же бывают камины по типу топлива?

Дровяные . Это классика жанра, если вам непременно нужен огонь, потрескивающий в очаге. Решившись на дровяной камин, вы должны найти максимально добросовестного исполнителя: ведь для удаления дымовых газов нужно обеспечить и полноценный дымоход, и отличную тягу. Иначе можете получить не только черные разводы от копоти по всей комнате, но и отравление угарным газом. Такой камин «работает», как понятно из названия, на дровах, но есть и те, которые топятся брикетами, пеллетами, евродровами, углем. Различие между ними — только в количестве выделяемого тепла. Минусы таких каминов — массивность, трудоемкость возведения и серьезная цена. Плюсы — высочайшая эстетика и возможность полноценного обогрева помещения.

. Это классика жанра, если вам непременно нужен огонь, потрескивающий в очаге. Решившись на дровяной камин, вы должны найти максимально добросовестного исполнителя: ведь для удаления дымовых газов нужно обеспечить и полноценный дымоход, и отличную тягу. Иначе можете получить не только черные разводы от копоти по всей комнате, но и отравление угарным газом. Такой камин «работает», как понятно из названия, на дровах, но есть и те, которые топятся брикетами, пеллетами, евродровами, углем. Различие между ними — только в количестве выделяемого тепла. Минусы таких каминов — массивность, трудоемкость возведения и серьезная цена. Плюсы — высочайшая эстетика и возможность полноценного обогрева помещения. Газовые . Огонь в них приближен к тому, который получается при сжигании дров (хотя похож не один в один). Такие камины легкие, компактные, тепла дают немного, так что для отопления их использовать не получится. Есть и варианты на ручном управлении, и модели с автоматикой и всевозможными пультами. Лучше выбирать камины, которые идут в комплектации с дымоходом. А установить газовый камин вам помогут специальные службы: потребуется разрешение от газовщиком, пролонгация договора и регулярное техобслуживание. Минус газового камина — в том, что он очень дорогой.

. Огонь в них приближен к тому, который получается при сжигании дров (хотя похож не один в один). Такие камины легкие, компактные, тепла дают немного, так что для отопления их использовать не получится. Есть и варианты на ручном управлении, и модели с автоматикой и всевозможными пультами. Лучше выбирать камины, которые идут в комплектации с дымоходом. А установить газовый камин вам помогут специальные службы: потребуется разрешение от газовщиком, пролонгация договора и регулярное техобслуживание. Минус газового камина — в том, что он очень дорогой. Биокамины . Огонь тут тоже настоящий, причем он не дает ни дыма, ни угарного газа — только тепло и симпатичные языки пламени. В качестве топлива для них используется биоэтанол (этиловый спирт из растительного сырья). Дымоход не нужен, и это очень удобно. Биокамины могут встраиваться в стены или быть островными. В общем, сплошное удобство: легкость, красота, отсутствие дыма и копоти. Но стоят они тоже не очень гуманных денег.

Фото: очаг-камин.рф

Электрические камины. В советские времена продавали комнатные обогреватели, где нагревательная спираль была закрыта имитацией покрасневших углей. Сегодня технология продвинулась, и настенные электрокамины достаточно реалистично имитируют весело пляшущие язычки пламени. Конечно, для любителей живого огня такой вариант не подойдет, а вот просто любителям уюта — вполне. Тем более, что функция обогревателя у такого камина все еще сохраняется (если выбрать камин с этой функцией, то степень нагрева можно будет регулировать по собственному желанию).