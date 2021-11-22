Зимняя стройка: что можно, а что нельзя

Какие виды строительных работ можно проводить в морозы и в чем особенности такого процесса?

Конечно, стройка — это предпочтительно летнее занятие. При плюсовых температурах желательно проводить и земляные работы, и бетонирование, и укладывать мягкую кровлю, и делать еще миллион вещей. Но что делать, если что-то не успели, а времени на ожидание не остается? Некоторые виды строительных работ можно проводить и зимой. Но есть в этом процессе разнообразные нюансы. Их и разберем в этой статье. Оговоримся сразу: зимнее строительство деревянного дома мы рассмотрим в отдельном материале.

Земляные работы

Промерзший грунт не подарок: работать с ним очень сложно по двум причинам. Во-первых, чисто физически это требует больших усилий. Во-вторых, разрыхленный мерзлый грунт представляет собой смесь комков каменной твердости, между которыми остаются воздушные пустоты. Он не так пластичен, как летом, поэтому утрамбовать его вообще не представляется возможным. Когда грунт оттает, он неизбежно просядет, причем очень сильно. Поэтому зимой категорически не рекомендуется делать насыпи или устраивать обратную засыпку пазух фундаментов вдоль стен.

Но «каменную» твердость промерзшей земли можно использовать себе во благо. Например, некоторые будущие домовладельцы идут на риск и роют зимой траншеи и котлованы: поскольку все промерзло, откосами можно пренебречь, а вертикальные стенки выемок не закреплять. Таким образом, объем земляных работ становится меньше. Другое дело, что сами работы могут стать дороже, потому что рабочие вполне логично запросят усиленный тариф.

Способы разработки мерзлого грунта можно разделить на несколько основных типов:

механическое рыхление делают с помощью тракторных рыхлителей или экскаваторов;

если нужно оттаять грунт, используют ТЭНы, тепляки, костры, электроподогрев и растворы солей;

если надо максимально замедлить замерзание грунта, можно пропитать его раствором соли. Это может понадобиться, если работ осталось совсем немного, а неожиданно грянул мороз. Таким образом можно на несколько дней продлить процесс «окаменения» земли.

Но в общем случае эксперты говорят: земляные работы зимой можно проводить, только если в этом возникает крайняя необходимость.

Фото ustanovkasvai.ru

Свайные работы

Чисто технически вворачивать зимой сваи можно. Но при этом мы столкнемся с проблемой, описанной выше, — с мерзлым грунтом. А ведь вам нужно пробурить скважину. Конечно, есть технические методы, которые облегчат этот вопрос, но все это будет дорого и сложно.

Если на дворе плюсовая температура и грунт еще не успел промерзнуть, сваи можно вкрутить. Если за окном минус, придется долбить грунт перфоратором, а это крайне трудозатратно. Конечно, специалисты находят способы — устанавливают в скважины ТЭНы, сжигают на месте закручивания сваи ацетилен (чтобы нагреть землю). Но все это настолько сложные танцы с бубном, что стоит десять раз подумать, а стоит ли оно того и нельзя ли все же подождать до начала традиционного строительного сезона.

Кирпичная кладка

А вот с этим проще: есть умельцы, которые кладут кирпич даже при серьезных морозах. Температура выполнения работ определяется тем, при какой температуре схватывается цементный раствор и какие в него добавлены присадки. А раствор твердеет и сразу же во время кладки (пока не замерзнет), и во время оттепелей. Весной, когда температура выходит в устойчивый плюс, твердение продолжается. Если класть кирпич «на замораживание», вполне можно попасть на деформацию конструкции при оттаивании. Впрочем, при малоэтажном строительстве за зиму можно безболезненно построить стену до 15 метров в высоту.

Но есть нюансы.

Во-первых, при зимней кладке надо использовать раствор марки повыше проектной.

Во-вторых, нужно следить за температурой раствора: если на улице минус 10°С, она должна быть не ниже 5°С. Если на улице от -10 до -20°С, температуру раствора надо повысить до +10°С. И, наконец, если на дворе еще холоднее, то раствор должен быть теплее 15°С. В раствор надо добавить специальные добавки. Правда, среди них самый популярный тип — солевые присадки, а они впоследствии приведут к тому, что на поверхности кирпича появятся некрасивые высолы. Поэтому лицевую кладку зимой делать не советуют.

В-третьих, желательно устроить тепляк — под ним и работать комфортнее, и рисков меньше.

Фото stroy-montag.org

Кладка газоблоков

Как рассказывают опытные строители, это тоже можно сделать. Но подобная работа выйдет очень дорогой.

Во-первых, блоки нужно будет нагревать. Например, делать вокруг поддона каркас, накрывать тепляком и ставить внутрь обогреватель (и вот это будет чудовищно дорого по электричеству). Один поддон газоблоков нагревается порядка часа. Если блоки не греть, вода и клей будут сразу же замерзать.

Во-вторых, нужен будет кипяток на стройке: блоки при кладке смачивают водой для повышения адгезии. Если же поливать их на морозе холодной водой, то на поверхности просто будет образовываться корка льда. А на лед укладывать нельзя.

В-третьих, надо будет запастись пластиковой емкостью с толстыми стенками и крышкой, чтобы клей замерзал медленнее. И, кстати, разводить его нужно будет тоже горячей водой (но не кипятком — он «убьет» весь раствор).

Разумеется, клей должен быть зимним (с пластификаторами), а в цементе должны быть специальные добавки.

Бетонные работы

Это один из самых больных вопросов строителей: можно ли заливать бетон зимой? Ведь в наших широтах зима продолжается полгода, и так не хочется ждать до апреля, если к началу ноября не успели! Теоретически и бетонные работы зимой тоже можно производить. Но ни в коем случае не допускать того, чтобы раствор замерз, не успев набрать необходимой прочности. А значит, место работы нужно будет тоже обогревать. Тем более если вы собираетесь нагружать конструкции (например, ставить дом на фундамент) еще до того, как наступит весна: нужно дать бетону полностью набрать проектную прочность, прежде чем он замерзнет.

Следовательно, температура всех ингредиентов, из которых замешивается бетон, должна быть выше нуля, а сам бетон в опалубку нужно закладывать теплым (а значит, очень, очень, очень быстро!). Так что бетонную смесь разводят на подогретом заполнителе, с горячей водой. А потом создают условия для набора критической прочности. Как это? Сейчас расскажем.

Метод термоса: сначала надо сделать утепленную опалубку, потом залить теплый бетон, а затем аккуратно и скрупулезно, как ребенка одеялом, укрыть все открытые забетонированные поверхности. Получается своеобразный термос: в нем бетон остывает медленно, и за это время успевает набрать прочность.

Подогрев внешними средствами (обогревателями, к примеру).

Химические присадки в бетон могут, во-первых, существенно снизить температуру его замерзания, а во-вторых, ускорить отвердевание.

И, наконец, опять наш любимый тепляк, с которым стройке никакие морозы не страшны (а вот кошельку страшны).

Фото setkafasadnaya.ru

Внутренняя отделка

Если дом уже в целом готов и в него подведено отопление, вопросов вообще никаких не возникает: можно хоть до весны возиться с обустройством. Общие требования к проведению отделочных работ — поддержание адекватных температур и влажности в помещении. Температура воздуха у наружной стены должна быть не ниже +15°С, температура отделываемой поверхности — не ниже +5°С. Клеи, растворы и мастики надо держать минимум при +15°С.

Если на стене есть промерзшие участки поверхности, их перед отделкой надо прогреть и высушить. Ни в коем случае не допускайте сквозняков в помещении.

А вот снаружи дом можно штукатурить только до тех пор, пока температура держится выше +5°С. Зимой этого делать нельзя: все работы пойдут насмарку.

