Толщина имеет значение

От чего зависит долговечность металлического забора и как не стать жертвой мошенников

Металлические заборы (особенно в профнастиловом исполнении) — хит нашего времени. Уж очень хочет наш человек надежно отгородиться от ближнего, да чтоб долговечность была на десятилетия: поставил, и забыл. Металл и выбирают из-за его неприхотливости и большого срока службы. Но выбирая материалы для своего ограждения, надо очень хорошо понимать: от толщины металла напрямую будет зависеть и надежность, и эстетика, и долговечность. Поэтому выбирать комплектующие и самого исполнителя надо вдумчиво.

Элементы металлических ворот

В общем случае металлический забор состоит из следующих элементов.

Опоры, или столбы — как правило, делают их из прямоугольного профиля, а сечение, толщина и высота его зависит от того, в каких условиях предстоит «работать» ограждению (как высоко подошли грунтовые воды, какой тип почвы на участке, сильный ли здесь дует ветер, чем будет заполнен забор между опорами).

Поперечины, или лаги — они устанавливаются перпендикулярно опорам (параллельно к земле). В их качестве тоже, как правило, выступает прямоугольный профиль.

И, наконец, заполнение: это может быть наш любимый профнастил, а может — евроштакетник, кованые элементы, 3D-панели или даже рабица.

Калитка и ворота (а иногда два в одном).

Фото: eurofort.ru

Правильный металл: почему толстый лучше, чем тонкий

И в опорах, и в поперечинах, и в заполнении должен быть использован металл определенной толщины. От нее зависит в конечном итоге практически все: и прочность забора, и ветроустойчивость, и долговечность. Вроде бы насчет каркаса вопросов не возникает: тут понятно, что чем толще металл, тем лучше. А профнастил-то? В чем разница между 0,3 и 0,5 мм, ведь основная нагрузка приходится на каркас, а разница в 0,2 мм — она ведь даже невооруженным глазом не видна? Но разница есть, и она огромная.

Мы уже рассказывали, как выбирать профнастил для забора. Напомним, что в ограждениях используют гнутый стальной листовой профиль с трапециевидными гофрами. В их отношении действует ГОСТ 24045-2016, и в нем черным по белому написано: толщина стальной основы должна быть не менее 0,5 мм. Причем это — только лист, без учета цинкового слоя и лакокрасочного покрытия. Цинковое покрытие должно быть не ниже II класса (145,2 — 258 г/кв.м.), полимерное покрытие добавляет к толщине металла еще несколько десятых миллиметра. Так что держим в уме: 0,5 мм — это минимум!

Если металл будет тонким — 0,3 мм, как, например, у китайских поставщиков — его может выгнуть сильным порывом ветра. Он может покрыться пятнами ржавчины на следующий же после монтажа сезон. Он непрочный, и его легко повредить. Такой металл можно сравнить с фольгой: тонкостенная сталь еще и цинка содержит недостаточное количество, и полимерный слой в этом профнастиле своей защитной функции не выполняет. Так и получается: вроде сэкономили на металле, а через пару лет вам просто-напросто нужен новый забор, потому что старый больше напоминает гармошку, да еще и весь в ржавых пятнах.

Рачительные хозяева используют дешевый китайский профнастил, только если им надо поставить временное ограждение, а на постоянное пока не хватает денег.

Фото: stroydomkin.ru

«Обмани меня»: на чем навариваются недобросовестные продавцы и подрядчики

С китайскими поставщиками чаще всего «дружат” мелкие компании, которые производят заборы. Они покупают дешевый профлист толщиной 0,3 мм, а вам могут попытаться выдать его за 0,5-миллиметровый профнастил от уважаемого производителя. Вы же все равно разницу не увидите, а значит, можно поднавариться на вашей доверчивости и установить профлист толщиной 0,3 мм, против указанных в смете 0,5мм. Причем с самого начала разницы вы не заметите: декоративный слой пока еще новенький, с иголочки, а значит, нет повода не верить поставщику.

Врать — так уж врать по полной программе. Так что и столбы, и лаги можно поставить не с заявленной толщиной стенки в 2 — 3 мм, а с 1,5 мм. Если вообще не в 1. И даже если столбы вы поставите через каждые два метра — ваш забор, сделанный на таких опорах, долго не прослужит.

Вы спросите: зачем же изготовителю забора так беззастенчиво врать? Неужели можно много выгадать на этом обмане? Вы не поверите. На профнастиле разница в цене между китайским тонким ноунеймом и продукцией уважаемого бренда — примерно в два раза. Причем никто не запрещает вам покупать ноунейм: главное, чтоб вы об этом знали. А не так, что вы вдруг неожиданно для себя получили тонкий металл по цене толстого, а подрядчик положил себе в карман 60 000 рублей, “озаборив” вас на 100 квадратных метров поверхности ограждения. Именно столько вы и переплатили бы нынешним летом.

Фото: stroydomkin.ru

Как сделать так, чтоб вас не обманули?

Есть 4 совета, которые помогут защититься от обмана при установке металлического забора. Если следовать им всем, то можно быть относительно спокойным.

Абсолютно все параметры материалов, которые вы используете для изготовления забора, должны быть четко прописаны в официальном договоре. До единой циферки. И именно прописаны, а не озвучены, не записаны на диктофон и не переданы через прораба. Заранее предупредите подрядчика, что толщина металла всех элементов забора — и столбов, и лагов, и профнастила — должна быть измерена электронным микрометром в присутствии заказчика, то есть вас. И этот пункт тоже нужно в обязательном порядке внести в договор. И вот тут, если подрядчик пытается увильнуть от этого условия, приводя самую разнообразную аргументацию, надо развернуться и идти искать другого, какой бы привлекательной ни была цена, которую он дает. С огромной вероятностью он пытается вас обмануть. Возможно, он скажет вам, что все подрядчики закупают металл на одной и той же базе, чего его мерить-то? Это будет вранье: серьезные компании закупаются у уважаемых брендов, мелкие могут работать и с китайскими ноунеймами. И еще одно популярное возражение: якобы микрометр можно легко “подкрутить”, и он покажет нужную величину. Это ложь: прибор перед каждым замером обнуляется и потом показывает точное значение. Обязательно проверьте, есть ли в договоре условие о том, что стоимость забора не будет меняться, и указаны ли там сроки установки. Это гарантирует вам, что подрядчик не придет с сообщением о том, что отпускная цена металла изменилась, а поэтому доплатите мне пожалуйста много денег. Не поленитесь, съездите на склад к поставщику металла и на производство к подрядчику. Убедитесь в том, что профнастил, опоры и лаги действительно в наличии есть, и что ваш забор — вполне зримая и осязаемая штука.