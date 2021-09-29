Толщина имеет значение
От чего зависит долговечность металлического забора и как не стать жертвой мошенников
Металлические заборы (особенно в профнастиловом исполнении) — хит нашего времени. Уж очень хочет наш человек надежно отгородиться от ближнего, да чтоб долговечность была на десятилетия: поставил, и забыл. Металл и выбирают из-за его неприхотливости и большого срока службы. Но выбирая материалы для своего ограждения, надо очень хорошо понимать: от толщины металла напрямую будет зависеть и надежность, и эстетика, и долговечность. Поэтому выбирать комплектующие и самого исполнителя надо вдумчиво.
Элементы металлических ворот
В общем случае металлический забор состоит из следующих элементов.
- Опоры, или столбы — как правило, делают их из прямоугольного профиля, а сечение, толщина и высота его зависит от того, в каких условиях предстоит «работать» ограждению (как высоко подошли грунтовые воды, какой тип почвы на участке, сильный ли здесь дует ветер, чем будет заполнен забор между опорами).
- Поперечины, или лаги — они устанавливаются перпендикулярно опорам (параллельно к земле). В их качестве тоже, как правило, выступает прямоугольный профиль.
- И, наконец, заполнение: это может быть наш любимый профнастил, а может — евроштакетник, кованые элементы, 3D-панели или даже рабица.
- Калитка и ворота (а иногда два в одном).
Правильный металл: почему толстый лучше, чем тонкий
И в опорах, и в поперечинах, и в заполнении должен быть использован металл определенной толщины. От нее зависит в конечном итоге практически все: и прочность забора, и ветроустойчивость, и долговечность. Вроде бы насчет каркаса вопросов не возникает: тут понятно, что чем толще металл, тем лучше. А профнастил-то? В чем разница между 0,3 и 0,5 мм, ведь основная нагрузка приходится на каркас, а разница в 0,2 мм — она ведь даже невооруженным глазом не видна? Но разница есть, и она огромная.
Мы уже рассказывали, как выбирать профнастил для забора. Напомним, что в ограждениях используют гнутый стальной листовой профиль с трапециевидными гофрами. В их отношении действует ГОСТ 24045-2016, и в нем черным по белому написано: толщина стальной основы должна быть не менее 0,5 мм. Причем это — только лист, без учета цинкового слоя и лакокрасочного покрытия. Цинковое покрытие должно быть не ниже II класса (145,2 — 258 г/кв.м.), полимерное покрытие добавляет к толщине металла еще несколько десятых миллиметра. Так что держим в уме: 0,5 мм — это минимум!
Если металл будет тонким — 0,3 мм, как, например, у китайских поставщиков — его может выгнуть сильным порывом ветра. Он может покрыться пятнами ржавчины на следующий же после монтажа сезон. Он непрочный, и его легко повредить. Такой металл можно сравнить с фольгой: тонкостенная сталь еще и цинка содержит недостаточное количество, и полимерный слой в этом профнастиле своей защитной функции не выполняет. Так и получается: вроде сэкономили на металле, а через пару лет вам просто-напросто нужен новый забор, потому что старый больше напоминает гармошку, да еще и весь в ржавых пятнах.
Рачительные хозяева используют дешевый китайский профнастил, только если им надо поставить временное ограждение, а на постоянное пока не хватает денег.
«Обмани меня»: на чем навариваются недобросовестные продавцы и подрядчики
С китайскими поставщиками чаще всего «дружат” мелкие компании, которые производят заборы. Они покупают дешевый профлист толщиной 0,3 мм, а вам могут попытаться выдать его за 0,5-миллиметровый профнастил от уважаемого производителя. Вы же все равно разницу не увидите, а значит, можно поднавариться на вашей доверчивости и установить профлист толщиной 0,3 мм, против указанных в смете 0,5мм. Причем с самого начала разницы вы не заметите: декоративный слой пока еще новенький, с иголочки, а значит, нет повода не верить поставщику.
Врать — так уж врать по полной программе. Так что и столбы, и лаги можно поставить не с заявленной толщиной стенки в 2 — 3 мм, а с 1,5 мм. Если вообще не в 1. И даже если столбы вы поставите через каждые два метра — ваш забор, сделанный на таких опорах, долго не прослужит.
Вы спросите: зачем же изготовителю забора так беззастенчиво врать? Неужели можно много выгадать на этом обмане? Вы не поверите. На профнастиле разница в цене между китайским тонким ноунеймом и продукцией уважаемого бренда — примерно в два раза. Причем никто не запрещает вам покупать ноунейм: главное, чтоб вы об этом знали. А не так, что вы вдруг неожиданно для себя получили тонкий металл по цене толстого, а подрядчик положил себе в карман 60 000 рублей, “озаборив” вас на 100 квадратных метров поверхности ограждения. Именно столько вы и переплатили бы нынешним летом.
Как сделать так, чтоб вас не обманули?
Есть 4 совета, которые помогут защититься от обмана при установке металлического забора. Если следовать им всем, то можно быть относительно спокойным.
- Абсолютно все параметры материалов, которые вы используете для изготовления забора, должны быть четко прописаны в официальном договоре. До единой циферки. И именно прописаны, а не озвучены, не записаны на диктофон и не переданы через прораба.
- Заранее предупредите подрядчика, что толщина металла всех элементов забора — и столбов, и лагов, и профнастила — должна быть измерена электронным микрометром в присутствии заказчика, то есть вас. И этот пункт тоже нужно в обязательном порядке внести в договор. И вот тут, если подрядчик пытается увильнуть от этого условия, приводя самую разнообразную аргументацию, надо развернуться и идти искать другого, какой бы привлекательной ни была цена, которую он дает. С огромной вероятностью он пытается вас обмануть. Возможно, он скажет вам, что все подрядчики закупают металл на одной и той же базе, чего его мерить-то? Это будет вранье: серьезные компании закупаются у уважаемых брендов, мелкие могут работать и с китайскими ноунеймами. И еще одно популярное возражение: якобы микрометр можно легко “подкрутить”, и он покажет нужную величину. Это ложь: прибор перед каждым замером обнуляется и потом показывает точное значение.
- Обязательно проверьте, есть ли в договоре условие о том, что стоимость забора не будет меняться, и указаны ли там сроки установки. Это гарантирует вам, что подрядчик не придет с сообщением о том, что отпускная цена металла изменилась, а поэтому доплатите мне пожалуйста много денег.
- Не поленитесь, съездите на склад к поставщику металла и на производство к подрядчику. Убедитесь в том, что профнастил, опоры и лаги действительно в наличии есть, и что ваш забор — вполне зримая и осязаемая штука.
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