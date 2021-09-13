Бизнес-аккаунт дня: челнинская студия дизайна интерьера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 149-я

Все чаще россияне стремятся не просто купить квартиру или дом, обставив их мебелью и техникой, но и сделать жилье стильным, комфортным и уютным. За последние годы появилось множество студий и бюро, которые работают с дизайном интерьеров. Специалисты студии дизайна «Новый стиль» в Набережных Челнах создают проекты, ведут авторский надзор, работая с жителями не только автограда, но и других городов Татарстана. Бизнес-аккаунт студии стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От мечты до воплощения

Основательница студии дизайна интерьеров «Новый стиль» Вероника Ибрагимова создавать красоту вокруг себя любила с детства. Ее первым проектом стали самостоятельно сшитые ею шторы для своей комнаты, покрывало и декоративные подушки. Развивать чувство стиля и цветового сочетания помогали и занятия в художественной школе. Однако обстоятельства сложились так, что после школы Вероника решила стать медиком, как она признается, сама не знает почему.

Но все же творческое начало взяло верх, и она вернулась к любимому занятию, окончила специализированный вуз и открыла свое дизайнерское бюро, где работает уже больше 6 лет. Вместе со своей командой Вероника Ибрагимова создает современные стильные интерьеры как в жилых, так и в общественных помещениях. Студия не только делает дизайн-проект, по которому будет обустраиваться помещение, но и ведет авторский надзор. То есть следит, чтобы реализация не расходилась с утвержденным заказчиком проектом, поскольку иногда даже небольшая ошибка в работе подрядчиков может привести к переделке, а значит, лишним затратам заказчика.

Сегодня аккаунт дизайнера интерьера в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает и иллюстрирует SMM-менеджер Виктория Шобанова.

В Highlights — полезную для аудитории информацию

Описание профиля — первое, что видит пользователь, заходя в аккаунт. Здесь важно кратко указать всю основную информацию о вас: чем занимаетесь, где находитесь, ваше уникальное торговое предложение.

Имя пользователя «Дизайн интерьера Челны Казань» хорошее, содержит ключевой поисковый запрос — услугу и город. По нему вас легко найдут потенциальные клиенты.

В то же время в описании профиля есть информация о проектах по всей России. Не совсем понятно, работаете ли вы в других городах или только в Татарстане. Это может ввести пользователей в заблуждение, советуем доработать.

Главное фото профиля больше подойдет для личного аккаунта, мы бы советовали поменять его на логотип студии. Свои фото можно иногда публиковать в ленте.

Хорошо, что есть ссылка на сайт и удобный способ связи — кнопка «Позвонить».



Название закрепленных Stories не читаются полностью, а по обложкам нельзя определить их тематику.

Следует сократить название Highlights в одно слово без заглавного шрифта. Туда также можно добавить полезную информацию. Например, что нужно для разработки дизайн-проекта, сроки изготовления, как можно сделать заказ.

Здорово, что Stories живые, показан процесс реализации проектов. Для разнообразия попробуйте добавить интерактивы с опросами — например, предложите подписчикам угадать название стиля интерьера, расскажите о своей команде, добавьте рекомендации, советы и тренды.

Публикации. В целом лента выглядит гармонично. Публикации сочетаются друг с другом, визуальное оформление приятное.

При этом складывается ощущение, что некоторые публикации одинаковые, они сливаются. Хочется разбавить ленту, добавить больше разнообразия кадров, деталей и живых фото. Например, так:

Также стоит уделить внимание видеоконтенту — продолжать публиковать Reels, ввести в ленту видео с процессом работы или командой.

Длинные тексты можно делить на части или выносить в «карусель»

Тексты поделены на блоки, не слишком большие, не перегружены сложной информацией — это хорошо. Вот несколько комментариев, чему стоит уделить внимание:

Номер телефона под текстами не несет пользы, копировать его все равно не будут. Гораздо удобнее нажать на кнопку «Позвонить» . Продолжайте публиковать полезный контент. Длинные тексты писать не стоит. Лучше разделить в таком случае публикацию на две части или оформить в формате карточек и вынести их в «карусель». Также можно добавить публикации с вашей командой, рассказывать об их роли в студии.

Стоит отметить, что в аккаунте активно ведется работа с обратной связью, на все комментарии есть ответы. Рекомендуем стараться поддерживать этот уровень и в дальнейшем.

Удачи!