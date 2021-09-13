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Бизнес-аккаунт дня: челнинская студия дизайна интерьера

00:00, 13.09.2021

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 149-я

Бизнес-аккаунт дня: челнинская студия дизайна интерьера
Фото: instagram.com/newstyle_studio_/

Все чаще россияне стремятся не просто купить квартиру или дом, обставив их мебелью и техникой, но и сделать жилье стильным, комфортным и уютным. За последние годы появилось множество студий и бюро, которые работают с дизайном интерьеров. Специалисты студии дизайна «Новый стиль» в Набережных Челнах создают проекты, ведут авторский надзор, работая с жителями не только автограда, но и других городов Татарстана. Бизнес-аккаунт студии стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От мечты до воплощения

Основательница студии дизайна интерьеров «Новый стиль» Вероника Ибрагимова создавать красоту вокруг себя любила с детства. Ее первым проектом стали самостоятельно сшитые ею шторы для своей комнаты, покрывало и декоративные подушки. Развивать чувство стиля и цветового сочетания помогали и занятия в художественной школе. Однако обстоятельства сложились так, что после школы Вероника решила стать медиком, как она признается, сама не знает почему.

Но все же творческое начало взяло верх, и она вернулась к любимому занятию, окончила специализированный вуз и открыла свое дизайнерское бюро, где работает уже больше 6 лет. Вместе со своей командой Вероника Ибрагимова создает современные стильные интерьеры как в жилых, так и в общественных помещениях. Студия не только делает дизайн-проект, по которому будет обустраиваться помещение, но и ведет авторский надзор. То есть следит, чтобы реализация не расходилась с утвержденным заказчиком проектом, поскольку иногда даже небольшая ошибка в работе подрядчиков может привести к переделке, а значит, лишним затратам заказчика.

Сегодня аккаунт дизайнера интерьера в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает и иллюстрирует SMM-менеджер Виктория Шобанова.

В Highlights — полезную для аудитории информацию

Описание профиля — первое, что видит пользователь, заходя в аккаунт. Здесь важно кратко указать всю основную информацию о вас: чем занимаетесь, где находитесь, ваше уникальное торговое предложение.

Имя пользователя «Дизайн интерьера Челны Казань» хорошее, содержит ключевой поисковый запрос — услугу и город. По нему вас легко найдут потенциальные клиенты.

В то же время в описании профиля есть информация о проектах по всей России. Не совсем понятно, работаете ли вы в других городах или только в Татарстане. Это может ввести пользователей в заблуждение, советуем доработать.

Главное фото профиля больше подойдет для личного аккаунта, мы бы советовали поменять его на логотип студии. Свои фото можно иногда публиковать в ленте.

Хорошо, что есть ссылка на сайт и удобный способ связи — кнопка «Позвонить».

Название закрепленных Stories не читаются полностью, а по обложкам нельзя определить их тематику.

Следует сократить название Highlights в одно слово без заглавного шрифта. Туда также можно добавить полезную информацию. Например, что нужно для разработки дизайн-проекта, сроки изготовления, как можно сделать заказ.

Здорово, что Stories живые, показан процесс реализации проектов. Для разнообразия попробуйте добавить интерактивы с опросами — например, предложите подписчикам угадать название стиля интерьера, расскажите о своей команде, добавьте рекомендации, советы и тренды.

Публикации. В целом лента выглядит гармонично. Публикации сочетаются друг с другом, визуальное оформление приятное.

При этом складывается ощущение, что некоторые публикации одинаковые, они сливаются. Хочется разбавить ленту, добавить больше разнообразия кадров, деталей и живых фото. Например, так:

Также стоит уделить внимание видеоконтенту — продолжать публиковать Reels, ввести в ленту видео с процессом работы или командой.

Длинные тексты можно делить на части или выносить в «карусель»

Тексты поделены на блоки, не слишком большие, не перегружены сложной информацией — это хорошо. Вот несколько комментариев, чему стоит уделить внимание:

  1. Номер телефона под текстами не несет пользы, копировать его все равно не будут. Гораздо удобнее нажать на кнопку «Позвонить».
  2. Продолжайте публиковать полезный контент. Длинные тексты писать не стоит. Лучше разделить в таком случае публикацию на две части или оформить в формате карточек и вынести их в «карусель».
  3. Также можно добавить публикации с вашей командой, рассказывать об их роли в студии.

Стоит отметить, что в аккаунте активно ведется работа с обратной связью, на все комментарии есть ответы. Рекомендуем стараться поддерживать этот уровень и в дальнейшем.

Удачи!

Ангелина Панченко
Бизнес Татарстан

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