Доннарума — гений, Англия повержена. Вратарь с именем Джанлуиджи — залог побед для итальянцев

Италия теперь лучшая команда Европы

Завершился Евро-2020. Чемпионат вышел странным, в первую очередь из-за формата, но при этом оказался крутым, возможно, даже лучшим в XXI веке. Рекорд по автоголам, рекордная серия итальянцев по забитым мячам и целая россыпь других запоминающихся событий. Ну а финальная игра между сборными Италии и Англии ознаменовала завершение этого прекрасного турнира. По составу финалистов никаких вопросов не было — две самые стабильные команды турнира с разными стилями, но при этом одинаково хороши. Две лучшие обороны схлестнулись на лондонском «Уэмбли» при 60 тысячах болельщиков, большинство из которых, естественно, англичане. Но, как говорят поклонники спорта №1 в мире, футбольный бог видит все — итальянцы стали чемпионами Европы впервые за 53 года на поле соперника. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги остросюжетного финала Евро-2020.

Путь к финалу: беззубая Германия у англичан против двух мощнейших топ-соперников у Италии

Дорога к финалу выдалась непростой для обеих сборных. Но если разбирать путь двух финалистов к решающему поединку, то можно найти схожие черты. И итальянцы, и англичане вышли с первых мест, не проиграв ни одного поединка. При этом легкими квартеты А и D точно назвать нельзя, и турнир это показал. Команды, вышедшие с третьих мест, преподнесли две самые крупные сенсации Евро. Чехи, игравшие в группе с Англией, обыграли команду Нидерландов, а швейцарцы, соперники итальянцев в группе А, выбили действующих чемпионов мира в 1/8 финала.

Финалисты же прошли эту нелегкую дорогу достаточно стабильно, в их успехе были уверены даже в матчах с топ-сборными, которые попались им на пути. Англичане выбили сборную Германии, не дав Йоахиму Леву покинуть свой пост на мажорной ноте, добившись хорошего результата со своей командой. Немцы не впечатляли весь турнир, и победа Англии была вполне закономерной. В остальном же по-настоящему мощного соперника у Гарета Саутгейта и его команды не было. Даже полуфинал с Данией проходил под контролем сборной «трех львов», и класс победил отвагу и сплоченность в игре, которую показывала скандинавская сборная.

Италия по пути к решающему поединку обыграла сразу две команды, которые принято считать фаворитами на крупных турнирах. И на фоне матчей с Бельгией и Испанией понятно, почему же команда Роберто Манчини получает столько восторженных отзывов за этот Евро.

Понятно, почему же команда Роберто Манчини получает столько восторженных отзывов за этот Евро. Фото facebook.com/NazionaleCalcio

Сборная Италии большую часть турнира показывала смелый атакующий футбол, конечно, со скидкой на уровень соперников в групповой стадии. Но даже в плей-офф, когда уровень соперничества возрастает, итальянцы старались не отступать от своего стиля. Австрийцы неплохо сопротивлялись, но рассчитывать на победу им было трудно. А далее случились два матча, в которых «Squadra Azzurra» продемонстрировала тактическую гибкость и напомнила о традициях итальянского футбола, который в первую очередь строится от безупречных действий в обороне.

Если сравнивать дорогу к финалу, то Италия показала гораздо больше именно в игровом плане, обыграв две топовые команды и показав, что готова ко всему. Но психологический фактор никто не отменял. Англичане меньше устали эмоционально — у них было меньше напряженных игр и больше сил перед финалом. Ну и переполненный «Уэмбли» будет гнать своих любимцев вперед, а игра в родных стенах придает уверенности.

Кейн и Стерлинг — настоящие монстры и лидеры этой Англии

Матч начался весьма неожиданно для финала. Уже на 2-й минуте защитник англичан Люк Шоу открыл счет и вывел свою сборную вперед. Англичане уверенно управляли темпом матча, после забитого мяча они не стали его сбавлять и заставляли итальянцев прижиматься к собственным воротам. Это продолжалось минут 15, а потом Англия отдала инициативу и позволила своему сопернику создать несколько моментов. Они были не такие опасные, но примечательно, что на перерыв Англия ушла с одним ударом по воротам Италии, тем самым, что вывел «трех львов» вперед.

Несмотря на большое преимущество по статистике, Англия умело справлялась с натиском своего соперника и дирижировала игрой. Хари Кейн и Рахим Стерлинг — эти два футболиста главные люди в атаке англичан. Форвард «Тоттенхэма» все больше превращается в самого универсального нападающего в мире, своими действиями он может закрывать сразу несколько позиций на поле. Помимо игры чистого нападающего, он умело действовал на фланге, а также опускался ближе к середине, где демонстрировал качества отличного плеймейкера.

Люк Шоу открыл счет и вывел свою сборную вперед. Фото facebook.com/EnglandTeam

Рахим Стерлинг — герой мемов и самый обсуждаемый футболист этого Евро, которым он стал после полуфинала с датчанами. Его падение в штрафной не обсуждал только ленивый, но если забыть об этом эпизоде, то Рахим, возможно, — ключевой игрок этой Англии. Вингер «Манчестер Сити» продемонстрировал игру высшего уровня на этом Евро. Стерлинг использует свои главные качества, а именно дриблинг и бешеную скорость, за счет чего раз за разом оставлял своих соперников в дураках. Наряду с Кейном Стерлинг превращается в одного из лучших игроков мира на своей позиции.

И Кейн, и Стерлинг, да как и вся сборная Англии, в финале отлично проявили свои оборонительные и контратакующие навыки. Владение безальтернативно было на стороне итальянцев, поэтому Англии приходилось максимально оперативно и быстро строить свои контратаки, ключевыми фигурами которых и были Хари Кейн и Рахим Стерлинг. Первый умело открывался в глубину поля и действовал в подыгрыше, а второй, по сути, поднимался на позицию форварда и создавал опасность у ворот Доннарумы.

Итальянцы давили, но моменты появились лишь после замен

Сборная Италии, в отличие от своих оппонентов по финальному матчу, решила не играться с темпом и избрала тактику доминации на поле. Во многом содействовали этому сами англичане, охотно отдавшие мяч. Правда, эта самая доминация отражалась лишь во владении мячом и ударах. Но реальную опасность эти выстрелы не несли, и владение иногда превращалось в стерильное перекатывание мяча. И здесь вновь заслуга Англии, что итальянцы не могли забить аж до 67-й минуты, да и гол Бонуччи не был плодом красивой комбинации или удара, за итальянцев сыграл стандарт и конкретно защитник «Ювентуса», сыгравший на добивании.

Финальный матч точно не самый лучший в исполнении этой сборной Италии. Искрометный футбол, который «squadra azzurra» показывала на протяжении всего турнира, начал испаряться еще в полуфинале с испанцами, когда итальянцев заперли на собственной половине поля и лишь невероятное терпение помогло пробиться в финал. Но игра от обороны от сборной Италии мало кого удивляет, наоборот, за счет такого стиля Италия и получила большое число фанатов по всему миру. А вот то, что они показали в финальной игре, очень сложно оценивать однозначно. Владение не всегда является следствием контроля над игрой. Италии не повезло пропустить в самом начале матча, а дальше пришлось взламывать оборону англичан, которые показали, что игра на результат — это то, что они умеют делать. Быстрый гол сломал план итальянцев на игру, ведь они не рассчитывали заниматься перекатом мяча без продвижения вперед. Благо, Роберто Манчини понял, что даже из этого можно извлечь пользу: в начале второго тайма убрал с поля Чиро Иммобиле, оставив свою команду без чистого форварда, как тот же Кейн у англичан. И это хоть как то сработало, Италия заиграла чуть живее, что и привело к забитому мячу.

Финал шел к своему логичному исходу — дополнительному времени. Команды так и не создали большого количества опасных моментов и поэтому отправились в экстра-таймы. 30 минут не сильно отличались от 90 основного времени. Пара неплохих моментов, но до голов дело так и не дошло.

Доннарумма настоящий монстр по вопросам пенальти. Фото facebook.com/NazionaleCalcio

Пенальти: Пикфорд и Доннарума — герои этой серии, но Джиджи слишком хорош

К счастью для многих болельщиков и зрителей финальной игры, интрига дожила до серии пенальти. Футбольная лотерея — это идеальное завершение такого турнира, как Евро, и игра Италии с англичанами тоже логично перешла в серию одиннадцатиметровых.

Это был настоящий бенефис вратарского мастерства. Джордан Пикфорд и Джанлуиджи Доннарумма показали себя во всей красе. Но голкипер итальянцев вновь вытащил свою команду и принес титул чемпиона. Англичане не реализовали три пенальти из пяти: Маркус Рэшфорд угодил в штангу, ну а дальше Джиджи потащил два удара подряд, что позволило итальянцам выиграть эту серию. А его невозмутимый «покерфейс» после того, как он взял судьбоносный победный пенальти, — отдельное искусство. Такому спокойствию позавидовал бы даже его предшественник-тезка Джанлуиджи Буффон.

Доннарумма настоящий монстр по вопросам пенальти. С учетом полуфинальной игры Джиджи отразил четыре пенальти из девяти — просто шикарный показатель для 22-летнего вратаря. Доннарумма не сильно любим итальянскими фанатами из-за скандалов с продлением контракта со своей, судя по всему, бывшей командой «Милан». Но после такого Евро молодой голкипер должен вернуть себе доброе отношение со стороны тиффози.

Италия — логичный чемпион. Самая яркая и стабильная команда турнира взяла титул

Сборная Италии одна из немногих сборных на этом турнире, которая провела Евро без особых перепадов. Вторая — это англичане, поэтому финал был абсолютно логичным. Но все-таки итальянцы показывали по-настоящему чемпионскую, но при этом и дерзкую игру. Англия стала слишком академичной, за это ее многие ругали, но этот стиль довел команду до финала. Однако этого не хватило для побед, хотя англичане были близки. Они также не спеша играли вторым номером, но в какой-то момент перестарались, и в итоге фортуна отвернулась от них.

Итальянцы с начала выдали атакующий перфоманс на групповом этапе, а потом еще и показали свою многогранность и умение играть как угодно и с кем угодно. От обороны, первым номером, Италия справлялась со своими соперниками и, наверное, больше остальных команд заслужила этот титул. Самая сбалансированная, молодая и дерзкая, сборная Италии забирает титул чемпионов Европы, а Джанлуиджи Доннарумма получает приз лучшего игрока турнира.

Игорь Белоногов