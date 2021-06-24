Бизнес-аккаунт дня: кафе быстрого питания из Альметьевска
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 95-я
Компаний, занимающихся приготовлением блюд азиатской кухни, сегодня много, но не все выдерживают конкуренцию. Альметьевский суши-бар «Токио» — долгожитель на рынке, предлагает роллы, суши и другие блюда жителям нефтяной столицы уже 12 лет. Бизнес-аккаунт заведения в сети «Инстаграм», на который сегодня подписаны около 1 600 пользователей, запустили в 2017 году. Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.
От роллов до горячих блюд и десертов
Суши-бар «Токио» в Альметьевске начинал свою работу, предлагая небольшой ассортимент роллов, суши и пиццы. Постепенно в команду службы по доставке еды приходили другие повара и каждый привносил в меню что-то новое. Сегодня в кафе быстрого питания предлагают не только популярные блюда японской и итальянской кухни, приправленные авторскими соусами, но и разнообразные салаты, десерты, горячее и напитки собственного приготовления.
Сотрудники суши-бара идут в ногу со временем и готовы удовлетворить вкус даже самых взыскательных клиентов, будь то постящиеся, вегетарианцы или веганы. Последним, например, легко предложат блюда без белков животного происхождения. По своему желанию, заказчик может выбрать комбо-набор из различных блюд или сформировать сет из роллов. А курьер суши-бара доставит их по любому адресу — домой или в офис.
Аналитический разбор аккаунта суши-бара провела проектный директор коммуникационного агентства «Без воды» Полина Романова.
Откажитесь от заимствованного визуала
Описание профиля. Пойдем по порядку:
- аватарка есть, но она совершенно не сходится с остальным визуальным оформлением аккаунта. Она минималистичная и с цветами, которых вообще нет в остальном визуале,
- подписок больше, чем подписчиков — это «дешевит» аккаунт, поэтому их количество стоит уменьшить,
- в шапке профиля лучше указать виды кухонь, потому что, кроме роллов, есть еще пиццы и бургеры. Также «качество на высшем уровне» можно смело убрать — это штамп. Разнообразные смайлы для перечисления смените на единообразные: например, только ромбики, только треугольники или точки. Так шапка профиля будет выглядеть красивее,
- ссылка на сайт и адрес есть — это хорошо,
- из контактов — только электронная почта, что может быть неудобно подписчикам. Кому-то быстрее позвонить и сделать заказ, поэтому советую добавить номер телефона.
Визуальное оформление. Увы, общего визуального оформления нет:
- как отмечалось ранее, аватарка аккаунта никак не сходится с остальным оформлением. «Авка» минималистичная с тремя цветами,
- обложек хайлайтс нет,
- графика в ленте либо заимствованная, либо оформлена в другой стилистике,
- если смотреть на графику с информацией от суши-бара и аватарку, можно понять, что шрифты разные,
- в ленте только фотографии, нет плашек на фото или графических постов с фирменными цветами, поэтому нет связи с аватаркой.
Рекомендую для оформления ленты сделать следующее:
- добавьте обложки хайлайтс в стиле «авки»,
- откажитесь от заимствованного визуала: он не ваш, да и низкого расширения, что портит качество и дешевит ленту. Если необходима графика, лучше посмотрите стоковые сервисы и скачайте оттуда. Есть платные и бесплатные. Также можно обратиться к графическим дизайнерам, которые сделают визуал на заказ,
- добавьте посты с графическим оформлением или фотографии с плашками, учитывая стиль аватарки. На данный момент в ленте практически одни фото — их много, и они все крупного плана, что утяжеляет ленту,
- сделайте раскладку визуала: где будут расположены фотографии, где графика. Для этого есть приложения Unum, Garny, Inpreview: план для «Инстаграма»,
- чередуйте фото крупного, среднего и общего плана,
- добавьте новые снимки: например, девушка держит палочками роллы (можно оставить в кадре руки и роллы), процесс приготовления роллов или других блюд шеф-поваром, фото посетителей (увидела, что есть зал).
Таким образом вы разбавите общую картину ленты, сделаете ее более интересной и насыщенной.
В ленте практически все фото выполнены с помощью смартфона. Есть нечеткие кадры, где-то свет желтый, где-то темно. Для хороших снимков обратите внимание на следующие рекомендации:
- протирайте камеру перед съемкой — так вы устраните отпечатков пальцев и различных пылинок,
- ставьте самое высокое качество в настройках телефона,
- не забывайте про обработку: желтизну убирайте, делайте цветокоррекцию — подбивайте по свету, цветам, насыщенности. Используйте приложения Lightroom, Photoshop Fix или Snapseed,
- также для более хорошего света можно приобрести кольцевую лампу со штативом,
- не фотографируйте еду просто на столе. Ставьте блюда на красивые подносы, доски или тарелки.
Также предлагаю добавить в ленту видео: это могут быть мастер-классы по приготовлению роллов, небольшие видео с раскладкой блюд в контейнеры для доставки, еще это могут быть короткие видео с персоналом, которые оформляют заказы. Вариантов много! Для съемки вам нужно учесть в принципе те же рекомендации, что и для фото. Добавлю, что снимать нужно ровно.
Только продающие посты не интересны аудитории
Хайлайтс. Их всего две штуки: «Отзывы» и у второго нет названия, просто «Актуальное». Если отзывы еще обновляются, то второй хайлайтс нет. Предлагаю добавить в актуальное:
- меню суши-бара: отдельно роллы, бургеры, пиццы,
- горячие блюда,
- салаты,
- десерты,
- напитки,
- акции, если имеются.
Иногда аудитории не хочется тратить свое время на открытие сайта, поиска меню и цен по нему. Хайлайтс облегчают жизнь :)
Контент:
Посты. В ленте в основном продающие посты. Есть еще поздравительные и информационные. Вовлеченность аудитории в аккаунте маленькая. Запомните — только продающие посты не помогут вам заинтересовать потенциальных клиентов. В интернете столько продаж, что люди устают от них.
Добавьте развлекательные, интерактивные, полезные посты. Например, из полезного — пост о том, как все-таки кушать палочками. Развлекательный — какой вы ролл сегодня или какая вы пицца сегодня.
Сториз. Репосты посетителей ресторана в хайлайтс — отлично. Но, к сожалению, на момент разбора сториз не было. Для повышения вовлеченности аудитории необходимо выкладывать контент и в ленту, и в сториз. В день хотя бы 1—3 сториз должны быть. Они тоже могут быть не только продающими, но и развлекательными, полезными, информационными.
Копирайтинг. Тексты маленькие. Язык, конечно, простой и понятный. Запомните:
- мы не сокращаем слова — «слив.сыр»,
- после запятой ставим пробел,
- лишние пробелы всегда убираем,
- откажитесь от изобилия смайлов,
- перед смайлами пробел,
- определитесь, длинное или короткое тире вы используете — необходимо единообразие
- перед публикацией всегда проверяйте тексты на ошибки и оформление.
Хештеги. Они есть и их много. Оптимальное количество тегов — до семи. Важно: они должны быть релевантными, только по теме поста. Не думаю, что по тегам #любимыйальметьевск или, например, #альметьевсквконтакте получится найти суши-бар. Также вы можете придумать свои хештеги.
Не бойтесь экспериментировать
Модерация. На текстовые комментарии ответы есть. Но в основном присутствуют комментарии со смайлами, и они все остались без ответа. Для поддержания интереса и вовлеченности аудитории оставляйте ответные смайлы. Вдруг из-за отсутствия комментария вы упустите потенциального клиента ^_^
Продвижение. Есть бесплатные методы продвижения и платные. Бесплатные — это геометки и хештеги. Теги уже используются, геометок не увидела. Добавляйте метку Альметьевска. Также вы можете создать свою геометку, которую будете ставить вы и ваши посетители в том числе.
Если необходим большой поток клиентов, используйте таргетированную рекламу и промоакции. Промо вы можете запустить в Instagram самостоятельно. Таргет посложнее — запускается на Facebook. Здесь лучше найти компетентного таргетолога, который сможет настроить и запустить рекламу.
Желаю удачи суши-бару. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте создавать новые визуалы и креативы, которые заинтересуют аудиторию. Только вперед :)
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