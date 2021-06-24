Бизнес-аккаунт дня: кафе быстрого питания из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 95-я

Компаний, занимающихся приготовлением блюд азиатской кухни, сегодня много, но не все выдерживают конкуренцию. Альметьевский суши-бар «Токио» — долгожитель на рынке, предлагает роллы, суши и другие блюда жителям нефтяной столицы уже 12 лет. Бизнес-аккаунт заведения в сети «Инстаграм», на который сегодня подписаны около 1 600 пользователей, запустили в 2017 году. Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

От роллов до горячих блюд и десертов

Суши-бар «Токио» в Альметьевске начинал свою работу, предлагая небольшой ассортимент роллов, суши и пиццы. Постепенно в команду службы по доставке еды приходили другие повара и каждый привносил в меню что-то новое. Сегодня в кафе быстрого питания предлагают не только популярные блюда японской и итальянской кухни, приправленные авторскими соусами, но и разнообразные салаты, десерты, горячее и напитки собственного приготовления.

Сотрудники суши-бара идут в ногу со временем и готовы удовлетворить вкус даже самых взыскательных клиентов, будь то постящиеся, вегетарианцы или веганы. Последним, например, легко предложат блюда без белков животного происхождения. По своему желанию, заказчик может выбрать комбо-набор из различных блюд или сформировать сет из роллов. А курьер суши-бара доставит их по любому адресу — домой или в офис.

Аналитический разбор аккаунта суши-бара провела проектный директор коммуникационного агентства «Без воды» Полина Романова.

Откажитесь от заимствованного визуала

Описание профиля. Пойдем по порядку:





аватарка есть, но она совершенно не сходится с остальным визуальным оформлением аккаунта. Она минималистичная и с цветами, которых вообще нет в остальном визуале, подписок больше, чем подписчиков — это «дешевит» аккаунт, поэтому их количество стоит уменьшить, в шапке профиля лучше указать виды кухонь, потому что, кроме роллов, есть еще пиццы и бургеры. Также «качество на высшем уровне» можно смело убрать — это штамп. Разнообразные смайлы для перечисления смените на единообразные: например, только ромбики, только треугольники или точки. Так шапка профиля будет выглядеть красивее, ссылка на сайт и адрес есть — это хорошо, из контактов — только электронная почта, что может быть неудобно подписчикам. Кому-то быстрее позвонить и сделать заказ, поэтому советую добавить номер телефона.

Визуальное оформление. Увы, общего визуального оформления нет:

как отмечалось ранее, аватарка аккаунта никак не сходится с остальным оформлением. «Авка» минималистичная с тремя цветами,

обложек хайлайтс нет,

графика в ленте либо заимствованная, либо оформлена в другой стилистике,

если смотреть на графику с информацией от суши-бара и аватарку, можно понять, что шрифты разные,

в ленте только фотографии, нет плашек на фото или графических постов с фирменными цветами, поэтому нет связи с аватаркой.

Рекомендую для оформления ленты сделать следующее:

добавьте обложки хайлайтс в стиле «авки»,

откажитесь от заимствованного визуала: он не ваш, да и низкого расширения, что портит качество и дешевит ленту. Если необходима графика, лучше посмотрите стоковые сервисы и скачайте оттуда. Есть платные и бесплатные. Также можно обратиться к графическим дизайнерам, которые сделают визуал на заказ,

добавьте посты с графическим оформлением или фотографии с плашками, учитывая стиль аватарки. На данный момент в ленте практически одни фото — их много, и они все крупного плана, что утяжеляет ленту,

сделайте раскладку визуала: где будут расположены фотографии, где графика. Для этого есть приложения Unum, Garny, Inpreview: план для «Инстаграма»,

чередуйте фото крупного, среднего и общего плана,

добавьте новые снимки: например, девушка держит палочками роллы (можно оставить в кадре руки и роллы), процесс приготовления роллов или других блюд шеф-поваром, фото посетителей (увидела, что есть зал).

Таким образом вы разбавите общую картину ленты, сделаете ее более интересной и насыщенной.

В ленте практически все фото выполнены с помощью смартфона. Есть нечеткие кадры, где-то свет желтый, где-то темно. Для хороших снимков обратите внимание на следующие рекомендации:

протирайте камеру перед съемкой — так вы устраните отпечатков пальцев и различных пылинок, ставьте самое высокое качество в настройках телефона, не забывайте про обработку: желтизну убирайте, делайте цветокоррекцию — подбивайте по свету, цветам, насыщенности. Используйте приложения Lightroom, Photoshop Fix или Snapseed, также для более хорошего света можно приобрести кольцевую лампу со штативом, не фотографируйте еду просто на столе. Ставьте блюда на красивые подносы, доски или тарелки.

Также предлагаю добавить в ленту видео: это могут быть мастер-классы по приготовлению роллов, небольшие видео с раскладкой блюд в контейнеры для доставки, еще это могут быть короткие видео с персоналом, которые оформляют заказы. Вариантов много! Для съемки вам нужно учесть в принципе те же рекомендации, что и для фото. Добавлю, что снимать нужно ровно.

Только продающие посты не интересны аудитории

Хайлайтс. Их всего две штуки: «Отзывы» и у второго нет названия, просто «Актуальное». Если отзывы еще обновляются, то второй хайлайтс нет. Предлагаю добавить в актуальное:

меню суши-бара: отдельно роллы, бургеры, пиццы,

горячие блюда,

салаты,

десерты,

напитки,

акции, если имеются.

Иногда аудитории не хочется тратить свое время на открытие сайта, поиска меню и цен по нему. Хайлайтс облегчают жизнь :)

Контент:

Посты. В ленте в основном продающие посты. Есть еще поздравительные и информационные. Вовлеченность аудитории в аккаунте маленькая. Запомните — только продающие посты не помогут вам заинтересовать потенциальных клиентов. В интернете столько продаж, что люди устают от них.

Добавьте развлекательные, интерактивные, полезные посты. Например, из полезного — пост о том, как все-таки кушать палочками. Развлекательный — какой вы ролл сегодня или какая вы пицца сегодня.



Сториз. Репосты посетителей ресторана в хайлайтс — отлично. Но, к сожалению, на момент разбора сториз не было. Для повышения вовлеченности аудитории необходимо выкладывать контент и в ленту, и в сториз. В день хотя бы 1—3 сториз должны быть. Они тоже могут быть не только продающими, но и развлекательными, полезными, информационными.

Копирайтинг. Тексты маленькие. Язык, конечно, простой и понятный. Запомните:

мы не сокращаем слова — «слив.сыр»,

после запятой ставим пробел,

лишние пробелы всегда убираем,

откажитесь от изобилия смайлов,

перед смайлами пробел,

определитесь, длинное или короткое тире вы используете — необходимо единообразие

перед публикацией всегда проверяйте тексты на ошибки и оформление.

Хештеги. Они есть и их много. Оптимальное количество тегов — до семи. Важно: они должны быть релевантными, только по теме поста. Не думаю, что по тегам #любимыйальметьевск или, например, #альметьевсквконтакте получится найти суши-бар. Также вы можете придумать свои хештеги.

Не бойтесь экспериментировать

Модерация. На текстовые комментарии ответы есть. Но в основном присутствуют комментарии со смайлами, и они все остались без ответа. Для поддержания интереса и вовлеченности аудитории оставляйте ответные смайлы. Вдруг из-за отсутствия комментария вы упустите потенциального клиента ^_^

Продвижение. Есть бесплатные методы продвижения и платные. Бесплатные — это геометки и хештеги. Теги уже используются, геометок не увидела. Добавляйте метку Альметьевска. Также вы можете создать свою геометку, которую будете ставить вы и ваши посетители в том числе.

Если необходим большой поток клиентов, используйте таргетированную рекламу и промоакции. Промо вы можете запустить в Instagram самостоятельно. Таргет посложнее — запускается на Facebook. Здесь лучше найти компетентного таргетолога, который сможет настроить и запустить рекламу.

Желаю удачи суши-бару. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте создавать новые визуалы и креативы, которые заинтересуют аудиторию. Только вперед :)