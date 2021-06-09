Как «Яблоневые сады» решат проблему всего юго-востока Казани

По следам резонансного материала «Реального времени» о новом районе у Салмачей

Как новый микрорайон «Яблоневые сады» станет новым драйвером в решении инфраструктурных проблем поселков на юго-востоке Казани, газета «Реальное время» уже рассказывала в начале июня. Статья вызвала широкий резонанс и получила много откликов у казанцев. Авторы проекта убеждены, выиграют все, в том числе жители Салмачей, которые получат под боком комплекс социальных объектов и инженерной инфраструктуры: новые магистрали, школы, детсады, торговые и спортивные комплексы, места приложения труда. Когда «расцветут» «Яблоневые сады» — район, который по масштабам застройки и числу будущих жителей сопоставим с Азино, — подробности в нашем материале.

«Все-таки город для человека»

Эксклюзивная статья «Реального времени» «Каким будет новый район Казани «Яблоневые сады» размером с Азино» вызвала бурное обсуждение среди казанцев и показала высокую цитируемость электронными изданиями и социальными сетями. Опубликованные подробности проекта и комментарии застройщика разлетелись по интернету в течение 7 дней, и только сегодня мы готовы подвести итоги.

Тема вызвала большой резонанс, поскольку затрагивает интересы широких слоев населения. Во-первых, реализация столь крупного жилищного проекта поможет покрыть дефицит предложений на первичном рынке недвижимости, вызвавший резкий рост цен. Только в Казани за год новостройки подорожали на 29%, а за I квартал 2021 года на 11%, по сравнению с 2020 годом. Увеличение стоимости жилья в топе всех новостей. Особое внимание уделил проблеме президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства поручил наращивать объемы жилищного строительства в России и сохранить льготную ипотеку еще на один год. Меры, предложенные на ПМЭФ, согласуются с идеей реализации ЖК «Яблоневые сады» — о комплексном развитии территорий, на этот вопрос делает ставку и вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Во-вторых, создание микрорайона, обеспеченного социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, а также объектами общественно-делового назначения, открывает большие возможности для жителей всего юго-востока Казани. То есть настрадавшиеся в утренних пробках жители Салмачей получат новые магистрали, детсады и школы, торговые и спортивные комплексы по соседству, а значит и места приложения труда. Поэтому разлетевшиеся по СМИ новости о строительстве нового района в татарстанской столице активно комментировали и рядовые казанцы:

— Читаешь о «Яблоневых садах» и думаешь, что все-таки город для человека, а не человек для города. И, наверняка, большинство выберут первое. Ведь это и доступное жилье, развитая инфраструктура, зеленые сады и парки, велосипедные и пешеходные дорожки, парковки и новые рабочие места…Так сказать, город для жизни, а не для прозябания, — отзывается на публикацию житель Казани Ибрагим Ахетов.



— Дорога будет — жить можно!



— Когда начнут строить школу? — интересуются и другие пользователи.





В 2022 году ASG инициирует включение ЖК «Яблоневые сады» в ФЦП

Тема «Яблоневых садов» оказалась для Казани и Татарстана резонансной, в публикациях и комментариях к ним, все интересуются сроками реализации проекта. «Реальное время» решило уточнить, когда же все-таки планируется начать строительство района. Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов прояснил данную ситуацию нашему корреспонденту:

— Да, действительно тема получила большой отклик. В группу компаний ASG стали поступать звонки и на официальную почту приходить письма с уточнением даты начала строительства, были даже те, кто на данном этапе заявлял свое желание покупки квартиры и вступления в долевое участие.



Отвечая на вопросы «Реального времени» о проекте, мы представили разработанную нами концепцию нового района Казани. Приятно, что уже на этом этапе проект, в большинстве случаев, получил некое одобрение и широкую огласку. То, что проект для города важен, федеральные и региональные СМИ, социальные сети и мессенджеры подтвердили своими публикациями и поддержкой темы. И говорить есть о чем! Сегодня — это единственный проект подобного масштаба — в 321 гектар, где речь идет о комплексном освоении новых территорий: с созданием объектов социальной инфраструктуры, развитием дорожной сети.

К работе над данным проектом привлекались местные и федеральные эксперты, учитывались современные подходы и исключались риски градостроительных ошибок при проектировании. Приступая к разработке проекта, мы в первую очередь учитывали его социальную значимость. Сегодня со стороны Управления архитектуры Казани есть замечания к проекту, которые мы планируем устранить до начала работ. Наша принципиальная позиция как собственников этих земель, — утвердить конкретную планировочную структуру, показатели и правила застройки данных территорий, документально закрепить их в виде проектов планировок. Иначе, если сегодня продавать эти территории по частям, можно получить еще одну головную боль для города. Когда каждый из новых собственников будет тянуть одеяло на себя, то возможности реализовать комплексные проекты в интересах горожан, будущих жителей Казани и жителей окружающих ее территорий уже не представится. По срокам сегодня можно говорить только одно, в 2022 году мы будем инициировать включение проекта «Яблоневые сады» в Федеральную целевую программу (ФЦП), — заключил Ринат Аисов.

«Подобных проектов еще не было ни в Казани, ни в Татарстане»

Вот лишь краткий обзор публикаций о «Яблоневых садах», свидетельствующий о большом интересе к проекту как со стороны СМИ и блогеров, так и со стороны населения.

Многие электронные издания заинтересовала следующая информация о проекте:

«Место, где есть простор для творчества, территория свободная, но, увы, для города пока нераскрытая. Вот и был задуман проект нового микрорайона, где можно поставить несколько комфортных жилых комплексов от разных застройщиков, чтобы конечный покупатель мог выбрать объект по душе»;



«В рамках первой очереди на территории района, помимо жилья, планируется возвести всю необходимую инфраструктуру. В кварталах микрорайона появятся детские и спортивные центры и зоны отдыха»;



«Комплексный подход к освоению территорий и уход от точечной застройки в городах — мировая тенденция, которая способствует грамотному освоению территорий и решает проблемы роста цен на жилье»;



«Там будет все — от торговых центров до синагоги, и новый сосед улучшит жизнь Салмачей, Вишневки»;



«Главной целью проекта стало «умное» проектирование, опирающееся на потребности людей. Инфраструктура района и логистика здесь выстроены с учетом принципов шаговой доступности»;



«Решение здесь основано на реализации мероприятий, заложенных в генеральном плане города Казани»;



«Это 18 детсадов в общей сложности на 5 680 мест и восемь школ, которые должны вместить 12 тыс. учеников, больница на 60 койко-мест, помещения для фитнеса, спорткомлексы, бассейны и катки. И новые рабочие места — ориентировочно для 24,7 тыс. жителей»;



«Проект будет решать проблему доступного жилья в Казани, стабилизирует цену квадратного метра».

Казань — перспективный город для развития как в социальном, так и в экономическом плане. Поэтому события, которые происходят в третьей столице России, интересуют жителей и других регионов, и о них активно пишут местные СМИ. В частности, журналисты ХМАО тоже активно подключились к обсуждению строительства нового района в Казани и обратили внимание читателей на то, что проект занимает огромную территорию в 321 гектар и что на сегодня в городе нет проектов подобного масштаба.



Уфимские издания рассказали, что подобное по масштабам строительство происходило только в конце ХХ века, и подчеркнули, что в течение 21-го года в столице Татарстана в основном велась только точечная застройка территории. Несколько поколений молодых людей не видели, как вырастают современные и комфортные для жизни районы.

Татарстанские телеканалы и радиостанции тоже не обошли стороной тему строительства «Яблоневых садов». Журналисты рассказали телезрителям, что по размерам новый район Казани можно сравнить с жилыми массивами Горки и Азино — проект занимает территорию в 321 гектар и сейчас находится на стадии обсуждения. Слушателям сообщили, что в Казани вблизи поселка Салмачи в скором времени появится новый район, и это не просто локальная точка застройки — это территория с готовой инфраструктурой.

Стоит отметить, что новость про строительство «Яблоневых садов» попала в топ республиканских новостей и новостных агрегаторов. В поисковой системе «Яндекс» новость оказалась на третьей позиции по значимости и не замещалась другими сообщениями в течение всего дня.

Еще около двух десятков как федеральных, так и региональных СМИ рассказали своим аудиториям о новом проекте «Яблоневые сады» в Казани. Хотя некоторые издания скептически отнеслись к позитивной новости строительства нового района. Например, одно издание увидело только гремучую «смесь из многоэтажек, торговых центров, новых школ, спорткомплексов, парков и бульваров», в другом — засомневались «удастся ли «яблокам» решить наболевшие проблемы Салмачей и других близлежащих районов». Но подобный плюрализм мнений, доказывает важность обсуждения проекта до его реализации со всеми заинтересованными сторонами и необходимость предъявления социальных доказательств качественной реализации проекта.

Активно тему строительства нового микрорайона в Казани обсуждали и в социальных сетях:

«Подобных проектов еще не было ни в Казани, ни в Татарстане»;



«В «Яблоневом саду» будут полностью сформированы дорожные развязки, создана инфраструктура и освоены новые территории»;



«Дата начала строительства, к сожалению, пока неизвестна».

Десятки информационных пабликов также рассказали о проекте. В популярных группах в соцсетях обращают внимание на масштаб проекта «Яблоневые сады», его социальную значимость и решения проблемы роста цен на жилье. Ведь сегодня большинство могут обзавестись собственной квартирой, только вступая в «кредитное рабство», рядовые казанцы сегодня как никто другой заинтересованы в том, чтобы квадратный метр не рос в цене.

Тематические ресурсы, освещающие новости рынка недвижимости, особое внимание уделяют теме городской застройки, потому что в настоящее время Казань активно «застраивается локальными и точечными проектами. А в «Яблоневом саду» будут полностью сформированы дорожные развязки, создана инфраструктура и освоены новые территории», подчеркнул автор одного из блогов.

С учетом большого интереса к «Яблоневым садам» редакция газеты «Реальное время» будет следить за развитием темы и сообщать о ходе реализации данного проекта.