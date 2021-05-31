Технологическое присоединение: личное взаимодействие исключено по максимуму

Энергетики в Татарстане полностью ушли в онлайн и с каждым годом подключают к сети все больше представителей МСП

Фото: Предоставлено АО «Сетевая компания»

Только за четыре месяца этого года по Казанским электрическим сетям (филиал АО «Сетевая компания») зарегистрировано на треть больше заявок, чем в прошлом году. Такой рост стал возможен во многом благодаря полному взаимодействию с заявителями, заявленная мощность которых для электроснабжения объектов составляет до 150 кВт включительно, только через личный кабинет потребителя на сайте компании и ориентиру компании на сокращение сроков технологического присоединения. Корреспондент «Реального времени» побывала на двух новых подключенных объектах и узнала, какие преимущества сотрудничества выделяют сами заявители.

Технологическое присоединение стало еще доступнее



АО «Сетевая компания» продолжает осуществлять технологическое присоединение представителей малого и среднего бизнеса. Одним из них, например, стал ООО «Рантье». данная организация запросила подключение своего объекта к сетям АО «Сетевая компания» станции технического обслуживания с коммерческими помещениями на проспекте Фатыха Амирхана в Казани.

— «Казанские электрические сети» — основной партнер при строительстве всех наших объектов. Мы приобрели у них услуги по строительству объектов электросетевого хозяйства и подаче электроэнергии. Они вовремя, в соответствии с договором, построили кабельную линию и подали электроэнергию, — рассказал Сергей Черепанов, начальник отдела капитального строительства компании.

«Казанские электрические сети» вовремя, в соответствии с договором, построили кабельную линию и подали электроэнергию, — рассказал Сергей Черепанов

После подачи заявки на технологическое присоединение, энергетики проводят все формальные работы по подготовке документации для дальнейшего заключения договора технологического присоединения в срок не более десяти дней. И если раньше была необходимость в бумажном документообороте, то сейчас все взаимодействие выстроено онлайн.

— Мы подаем заявки в личном кабинет и это очень удобно, — комментирует Сергей Черепанов, начальник отдела капитального строительства объекта, — По ним дистанционно заключается договор, выдаются все технические условия и расчеты по размерам оплаты.

Чтобы подать заявку онлайн, нужно зайти на сайт «Сетевой компании» выполнить несколько шагов по заведению информации по объекту которые необходимо присоединить к электрическим сетям. Дальше остается указать запрашиваемые мощности, категорию электроснабжения и ждать ответа на обращение. Сам договор можно подписать там же, в личном кабинете. Как отмечает начальник Северного РЭС «Казанских электрических сетей» Руслан Галимзянов, дистанционное обслуживание доступно компаниям с электронной цифровой подписью.

Если раньше была необходимость в бумажном документообороте, то сейчас все взаимодействие выстроено онлайн

В последующим юрлица могут также сами отслеживать показания по приборам учета, контролируя потребление электроэнергии. Данные с умных счетчиков передаются в личный кабинет автоматически. Более того, для удобства пользователей в «Сетевой компании» разработали мобильное приложение с тем же функционалом.

В онлайн-формате

Еще одним застройщиком, оценившим преимущества онлайн-взаимодействия с «Сетевой компанией», стало ООО «Маленький Токио», которое строит коттеджный поселок «Литл Токио» в сосновом лесу Советского района Казани.

— Взаимодействие с «Сетевой компаний» сейчас настолько упрощено, что нет необходимости приезжать в офис. Все заявки можно подать через электронный личный кабинет, получить там документы, подписать их и отправить. «Личное взаимодействие исключено», — говорит Артур Хафизов, гендиректор ООО «Маленький Токио».

Взаимодействие с «Сетевой компаний» сейчас настолько упрощено, что нет необходимости приезжать в офис, — отмечает Артур Хафизов



Среди других преимуществ сотрудничества он называет установку «Сетевой компанией» умных счетчиков и автоматическую передачу показаний с них. Еще один плюс — присоединение к электросетям по новой технологии — под напряжением, которые выполняется без отключение существующих потребителей.

Подключений больше, а сроки — короче

Ежегодно количество исполненных договоров по технологическому присоединению у «Сетевой компании» растет. Если за 4 месяца прошлого года их было 511, то в этом году — 1 207. И все это становится более возможным благодаря постоянной работе сотрудников АО «Сетевая компания» по улучшению и упрощению процесса технологического присоединения.

— В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 — Ред.) определены сроки подключения к электрическим сетям. Минимально они составляют четыре месяца по постоянной схеме электроснабжения, но в целях поддержки развития малого и среднего бизнеса наша компания присоединяет заявителей с заявленной мощностью от 15 до 150 кВт в более короткие сроки, — уточняет Алмаз Мирзагитов, заместитель директора по технологическому присоединению «Казанских электрических сетей».

Наша компания присоединяет заявителей с заявленной мощностью от 15 до 150 кВт в более короткие сроки, — уточняет Алмаз Мирзагитов



Кстати:

В рамках утвержденного Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2019 №1069 «О реализации мер по улучшению состояния инвестиционного климата Республики Татарстан» к категории заявителей малого и среднего бизнеса относятся :

юридические лица (индивидуальные предприниматели);

которые осуществляют новое технологическое присоединение

запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно.