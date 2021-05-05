Как уберечься от строителей-мошенников

И как проверить, стоит ли доверять строительной компании

Несмотря на то что интернет-сайты кишмя кишат объявлениями, предлагающими услуги строительных бригад, найти «своего» строителя не так-то просто. И, к сожалению, все еще высок риск нарваться на недобросовестных строителей и даже на откровенных обманщиков, классических «кидал». В материале «Реального времени» — обзор самых популярных схем «развода» доверчивых заказчиков на деньги и советы о том, как обезопасить себя от мошенничества.

Фирмы-однодневки и мошенники-подрядчики

Самая простая схема, действующая «в лоб», которая, как ни странно, по-прежнему собирает богатый урожай, — создание фирм-однодневок, оформленных или на подставное лицо, или вообще не имеющих подлинных учредительных документов. Особенность их деятельности заключается в полном отсутствии всякой деятельности. Их задача — подписать липовый договор и взять предоплату. На этом коммуникация заканчивается, и фирма растворяется в воздухе. Это самый наглый способ, который тем не менее оставляет без денег сотни незадачливых владельцев участков.

Предоплата за строительство может быть разного объема: и 30%, и 50%, и даже — в особенно вопиющих случаях — 100%. Причем желательно наличными. Разумеется, обмануть таким образом можно только самого неопытного заказчика, который еще и в юридических вопросах не особенно разбирается, и психологически хорошо поддается «охмурению». Вернуть средства практически нереально: собрав авансы за строительство, фирма исчезает, и заказчики сталкиваются с опустевшим офисом. И ладно если есть хотя бы подставное лицо — тут хотя бы есть над чем работать правоохранительным органам. Но бывает и так, что ни «учредители», ни сама компания в принципе никогда не существовали в природе. Способ уберечься от этого мошенничества прост: тщательно проверять все документы, желательно вместе с юристом, и стараться не работать с компаниями, объектов которых вы лично никогда не видели (не на фотографиях, а вживую).

Способ уберечься от этого мошенничества прост: тщательно проверять все документы, желательно вместе с юристом. Фото twc-pro.ru

Другой, более мягкий тип обмана — мошенники-подрядчики. Строительная компания и правда существует, документы у нее в порядке. Вы подписываете договор, вносите предоплату — скажем, за фундамент. И на стройплощадку могут даже завезти материалы. А потом начнутся «трагические стечения обстоятельств» — то бетон не тот, то Василий пьян, то дождь идет, то экскаватор сломался. Работа стоит, реальной стройки так и нет, и главное — нет никаких шансов на ее продолжение. Заказчик нанимает другую, уже нормальную компанию, но предоплату за работу он уже внес, и «выцарапать» ее обратно, как правило, очень и очень сложно. Поэтому нужно хорошо изучать отзывы о работе этой компании, проверять, нет ли ее в черных списках строителей.

Как «отловить» мошенников на подлете

Главный совет — никогда не ведитесь на громкую рекламу и даже на богатый офис. Это все могут быть «капиталовложения» для профессиональной ловли доверчивых заказчиков на живца. Современные мошенники на антураж не скупятся: у них может быть классный офис, официальный сайт с кучей «реальных» отзывов, вам покажут богато изданный буклет с образцами домов, якобы построенных этой компанией. А на деле это может быть мошенник-подрядчик: он соберет авансы на строительство, а потом начнет вести себя как во втором примере из первой главы этого текста. Такие компании уверенно могут просуществовать много месяцев, прежде чем слух об их недобросовестности разлетится везде и всюду. Деньги обратно получить будет архисложно: компания просто свернет свою деятельность, исчезнет — а вам останутся сложные суды и перспектива многолетних разбирательств.

Поездите по объектам, поговорите с жильцами этих домов, поспрашивайте, действительно ли дома из каталога построены этой компанией. А уж если вам даже адресов объектов не дадут — тут уж в вашей голове должен звучать даже не звоночек, а набат.

На сайте ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и проверить, соответствуют ли год образования, адрес, сведения о руководстве и учредителях заявленным данным. Фото vnru.ru

Интернет в помощь

Благо современность подарила нам интернет. И если знать, где искать — можно с его помощью капитально проверить строительную компанию «на вшивость» и отследить хотя бы самых вопиющих мошенников. Загляните на следующие профильные ресурсы:

«Вестник государственной регистрации» сообщит, не находится ли стройфирма в процессе банкротства или реорганизации.

На сайте ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и проверить, соответствуют ли год образования, адрес, сведения о руководстве и учредителях заявленным данным. Эти же данные можно посмотреть на различных ресурсах: sbis.ru, spark-interfax.ru и на других сайтах проверки контрагентов.

Сайт «Электронное правосудие» покажет, были ли у строительной компании судебные процессы. Здесь, как правило, публикуются судебные решения — если суды были, изучите решения по ним. Довольно легко будет сделать выводы о честности и надежности компании.

Арбитражные процессы в отношении компании можно проверить и в специализированной картотеке арбитражных дел. Здесь механизм такой же: если были дела — по ним надо изучить решения.

И наконец, Федеральная служба судебных приставов тоже имеет свой сайт. Он покажет, нет ли у вашего потенциального контрагента долгов. Если есть, большой вопрос, куда уйдет ваша предоплата — на подготовку к строительству или судебным приставам.

