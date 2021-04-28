«Забористый» ликбез

Введение в науку о заборах: основные материалы

Фото: Ирина Плотникова

Безмятежно наслаждаться покоем и уютом на своем земельном участке сложно, если он открыт всем и каждому. В нашей стране принято ограждать свои владения заборами — и даже если через них все видно, хотя бы психологический эффект они оказывают. Сегодня в рубрике “Дом в фокусе” поговорим о материалах, из которых делают заборы. Возьмем самые популярные варианты — металл, дерево и бетон.

Металлические заборы

Этот тип ограждений сделан из металла целиком — и несущие опоры (столбы и сваи), и поперечные лаги, и их заполнение. Как правило, в качестве опор используется профильная труба (квадратная или профильная) сечением не меньше 6 см. Толщина стенки должна быть минимум 2 мм — чтобы выдерживать и вес ограждения, и порывы ветра, и другие нагрузки. Из такого же профиля, как правило, делают и каркас ворот или калитки. В зависимости от того, что будет навешено на каркас, металлические ворота могут быть глухими или проницаемыми (полностью или частично).



Глухие металлические заборы — то, что мы привыкли видеть практически повсеместно, и не только в Татарстане, но и по всей России. Конечно, мы имеем в виду профнастил. Профильные листы могут быть окрашены с одной или двух сторон и, как правило, крепятся так, что лаги и опоры смотрят “внутрь”. Снаружи мы видим суровую непроницаемую стену, вполне однородную. Да, это далеко не самый красивый вид металлического забора, но на красоту он и не претендует — зато надежно закрывает от посторонних глаз все, что происходит на участке, и это для многих становится основным фактором выбора.



К хитростям установки профнастила относится то, что монтируют листы не впритык к земле, а сантиметрах в 20 от нее. Это советуют делать для обеспечения вентиляции — ну и чтоб материал не ржавел.

Фото: Ирина Плотникова

Частично проницаемые заборы — это когда на лаги крепится металлический штакетник. Такой тип металлических ворот встречается в Казани редко. Штакетник монтируется в шахматном порядке с перекрытием стыков. Такой монтаж позволяет обеспечить и отличную вентиляцию, и некоторую приватность — разглядеть все внутренности вашего участка сквозь такой забор сложно, надо постоянно менять угол обзора.

И, наконец, проницаемый металлический забор дает нам самый крупный разброс цен. На одной стороне шкалы — сетка-рабица, которую многие используют как временный вариант во время строительства. На некоторых дачах сетка задерживается надолго (ведь, как известно, нет ничего постоянного, чем что-то временное). Но если у вас есть деньги, нет необходимости прятаться от соседей и наличествует высокий художественный вкус — ковка к вашим услугам. Это один из самых красивых и изящных видов ограждений — правда, и влетает он в копеечку.

Деревянные заборы

Забор, выполненный полностью из дерева, — штука не очень часто встречающаяся в наше время. Причина проста: его очень сложно сохранить так, чтоб он не сгнил за несколько лет. Вспомним, как ухаживали за заборами во времена наших бабушек — постоянно латали, подкрашивали, и в итоге с определенной периодичностью ставили новый.

Чаще всего гниют опоры, столбы, неправильно смонтированные. Если не думать о защите от влаги, опоры посыплются примерно через 5 лет. Но если предотвратить прямой контакт с водой и обработать древесину защитным составом — можно удлинить срок жизни забора.

Фото: masterskayabarsova.ru

Глухие деревянные заборы — это эстетично, никакого сравнения с профнастилом (и с ценой профнастила тоже не сравнимо — и не в пользу дерева). Глухой деревянный забор может быть с вертикальной или горизонтальной облицовкой. Используется для этого обрезная или необрезная доска. Монтируется она несколькими способами — можно елочкой, можно с перехлестом, можно “австрийской плетенкой”, а можно просто суровыми рядами.

Частично проницаемые деревянные заборы — это привычный всем нам штакетник. Это можно делать с большим или маленьким зазором. Монтировать штакетник можно с двух сторон поперечных лагов, а можно — с одной. Дощатые заборы, устанавливаемые на период строительства и сколоченные из произвольно набранных обрезков, тоже относятся к этой группе. Их разбирают сразу же после того, как они выполнили свою функцию.

Чтобы деревянный забор служил дольше, его постоянно обрабатывают защитными составами.

Бетонные заборы

Словосочетание “бетонный забор” вызывает на первый взгляд не самые приятные ассоциации. Например, промзона с бесконечными серыми блоками по обеим сторонам улицы. Но современные декоративные ограждения из железобетона — это красиво (и очень капитально). На них создают разнообразные фактуры — под камень, под дерево, под кирпич и т.д. На бетонный блок наносится фактурный рисунок, который выглядит вполне эстетично.

Одно из преимуществ бетонного забора — кастомизация. На заводах могут сделать любую ограду по желанию заказчика. Делают блоки, из которых состоит такой забор, из бетона марок М200 или М250, и в них используют арматурную проволоку разного сечения. Блоки, как правило, стандартных размеров — шириной в 2 метра. Модули могут быть и сплошные, и с декоративными вставками, пропускающими свет. Служит бетонный забор минимум четверть века, а ухаживать за ним довольно легко.

Фото: zbbr.ru

Зато смонтировать сложно — нужно будет хорошо продумывать фундамент такого забора, а еще понадобится техника для установки тяжелых блоков. Ну и еще это очень недешево. С учетом фундамента забор получится “золотым”, зато капитальней некуда.

Комбинированные заборы

Это один из самых популярных видов заборов. Нивелировать недостатки одних материалов можно, используя другие.

Металл+древесина: облицовку из деревянного штакетника, планкена или доски смонтировать на металлические опоры и лаги. Забор получится гораздо долговечнее, чем просто деревянный, и куда красивее, чем с профнастиловой облицовкой.

Металл+камень/кирпич: когда между металлическими опорами выкладывается каменный или кирпичный забор. Выглядит достаточно грозно, но требует очень мощного фундамента. А еще могут быть противопоказания по типу почвы, так что если не хотите получить змеящиеся на заборе трещины — изучите вопрос подробнее.

Металл+камень/кирпич+дерево — это когда металлическая опора облицовывается кирпичом, а промежутки между опорами заполняется деревянным или металлическим штакетником, коваными вставками или даже лазерной вырезкой. Это очень красивый вариант, но, конечно же, дорогой.

Фото: Ирина Плотникова

Выбирая тип забора, нужно учесть важные факторы:

Тип почвы (от этого зависит, какой фундамент потребуется вашему ограждению) Максимальный бюджет Дизайнерское решение дома (лучше, если дом будет гармонировать по виду с забором) Желаемую степень интимности (если вы вообще не хотите, чтобы ваш участок просматривался с улицы — вам показаны глухие типы заборов.