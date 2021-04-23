Веранда vs терраса: сходства, различия, хитрости обустройства

Завтрак с видом на сад и никаких претензий от надзорных органов — это вообще возможно?

С началом теплого сезона все сильнее крепнет желание иметь дома пространство, которое было бы на открытом воздухе, где можно было бы с комфортом расположиться, и при этом не надевать ни галоши, ни капюшон. Цивилизованный «завтрак на траве» можно устроить на собственной террасе, а если вы предусмотрите строительство веранды дома, то теоретически сможете проводить там время с комфортом и зимой. В чем разница между террасой и верандой, выгодно ли «врезать» их в дом, как правильно все сделать по закону — в беглом обзоре рубрики «Дом в фокусе».

Чем отличается терраса от веранды

Как сообщает нам СП 54.13330.2016, терраса — «огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине. Может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа». На это же определение ссылается и СП 55.13330.

Согласно этим же нормам, веранда — это «застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии нижерасположенного этажа».

То есть, ключевым отличием между верандой и террасой становится то, что пространство террасы находится на открытом воздухе, а веранда все-таки закрыта стенами и остеклением. Правда, в частном домостроении все эти вещи сильно размываются. Поэтому фраза «остекленная терраса», которая по закону звучит как оксюморон, встречается повсеместно.

Веранда — это застекленное неотапливаемое помещение. Фото: zbp.ru

Некоторые специалисты утверждают, что отличие заключается в отсутствии у террасы фундамента. Это все байки и мифы. Как оно по законным определениям — мы с вами уже видим: терраса — это открытое пространство, веранда — закрытое.

Кстати, неотапливаемость веранды — тоже довольно-таки вольно трактуемая вещь. Ведь во многих случаях веранду снабжают системами обогрева, которые можно при желании включить. Редко веранду включают в общий контур отопления дома, ведь в таком случае она становится полноценным помещением. Но гибридный вариант, когда при необходимости веранду нагревают зимой — вполне себе имеет место быть.

Входят ли терраса и веранда в общую площадь дома

С верандой вопросов вроде бы нет: поскольку у нее есть стены и крыша, она стоит на общем фундаменте дома (чаще всего) — значит, она и в площадь дома тоже входит. А что с террасой? Неужели ее тоже нужно включать в общую площадь, платить за нее налоги, ведь у нее нет стен, а время на ней мы проводим только летом, и то когда нет дождя?

Вынуждены вас расстроить: по закону, площадь вашего дома, с которой будет рассчитываться налог на недвижимость, будет включать полную площадь всех этажей, в том числе:

толщину стен и перегородок;

площадь ступеней лестниц и межлестничных пролетов;

площадь кладовок, лоджий, веранды, террасы, эркеров и т. д.;

площадь цокольного, подвального этажей или мансарды;

площадь бани и гаража в том случае, если в отрыве от дома они не смогут выполнять свои функции (например, имеют с домом общую стену).

Уже давно в прошлом те нормы, по которым площадь замеряли только по тем помещениям, в которых официально «можно жить». Фото: tochmash-ural.ru

Поэтому, если ваше пространство для отдыха включено в общий контур дома, оно рассчитывается как часть его официальной площади. Уже давно в прошлом те нормы, по которым площадь замеряли только по тем помещениям, в которых официально «можно жить».

Что делать, если терраса или веранда достраивается позже

Поэтому если вы сначала построили дом, а потом пристроили к нему обширную постоянную террасу на крепком фундаменте — лучше подать уведомление в уполномоченные органы.

Крупная веранда или терраса, пристроенная к дому, особенно на ленточном или плитном фундаменте, будет иметь все признаки капитальной постройки. Скорее всего, у нее будет общая стена с домом — а иначе зачем вообще пристраивать, а не строить отдельное патио? И вот здесь осторожнее: если контролирующие органы заметят ваши телодвижения, то пристрой террасы могут подвести под признаки реконструкции дома (ведь общая площадь изменится). А реконструкция по действующему законодательству, как и строительство, должна проводиться по согласованию с властями. В идеале сначала необходимо отправить уведомление, а получив согласие или не дождавшись отказа, спокойно приступать к стройке. По окончанию строительства придется снова подать уведомление о завершении реконструкции.

И кстати, планируя эти «приусадебные революции», следите за тем, чтобы со строительством террасы у вас продолжали соблюдаться все необходимые отступы (о них мы с вами тоже уже разговаривали — например, не менее трех метров от границы участка до стены дома).

Не входит в официальную площадь дома разве только крыльцо. Фото: dominafiesta.com

Если же терраса ваша будет строиться на столбах или на других полувременных опорах (есть умельцы, которые умудряются строить террасы рядом с домом на автомобильных покрышках), несущие конструкции дома не изменятся. А демонтировать такую достройку можно спокойно, она некапитальная. Так что здесь документальное оформление, в общем-то, не надо — если «за вами придут», спокойно разберете свою террасу, и дело с концом. Но если она вам дорога как память — все же есть смысл внести изменения в техническую документацию на дом.

Кстати, не входит в официальную площадь дома разве только крыльцо. Поэтому, хитро поиграв с совместной планировкой крыльца и легкой пристраиваемой террасы, можно попытаться возражать контролирующим органам, что это у вас такое большое крыльцо, что на нем поместился даже диван и стол. Вдруг получится!