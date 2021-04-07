Бизнес-аккаунт дня: портьерный салон из Казани
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 36-я
Больше 10 лет владелица портьерного салона Земфира работала дизайнером в салонах Казани. Но год назад приняла твердое решение — работать на себя. И открыла свой портьерный магазин. Вслед за открытием своего дела она оформила бизнес-аккаунт в «Инстаграм», и сегодня на нее подписаны более семи тысяч человек. Советы по развитию профиля в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из СММ-агентств Татарстана.
Необходимо просто заниматься тем, что приносит удовольствие
Текстильным оформлением интерьеров Земфира занялась когда еще училась на третьем курсе университета, совмещая дневное обучение и полный рабочий день в салоне. Находила время и для дизайна интерьеров — по ночам студентка занималась художественным оформлением детсадов.
В прошлом году, рассказывает бизнес-леди, практически за пару дней она приняла решение уволиться из одного из казанских салонов и начать работать на себя.
— Открыть дело с нуля, как оказалось, возможно. Необходимо просто трудиться, много трудиться и заниматься тем, что приносит удовольствие, — делится она.
Как признается владелица салона, она совсем не ожидала большого числа заказчиков, думала, что бизнес придется закрыть через пару месяцев. Однако число клиентов росло, появлялись новые идеи.
Анализ бизнес-профиля Земфиры провела проектный менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Алена Агафонова. Она уверена, что текстильное оформление интерьеров — это та эстетическая ниша, которая отлично подходит для размещения своих работ и приема заявок в Instagram. Любому бизнесу стоит начать с планирования и не забывать про ежемесячный анализ в каждой социальной сети, где они представлены, чтобы понимать, что сработало, а от чего стоит отказаться.
Роль отсутствующего сайта взял на себя профиль в «Инстаграме»
Визуал. На данный момент в профиле «рабочие» фотографии с готовыми заказами. Цветовая гамма приятная, есть некоторая несочетаемость ракурсов фотографий между собой. Это не дает глазу зацепиться хоть за что-то. Чтобы избежать такой ошибки — следите за общей картинкой, чередуйте фото с дальними и близкими ракурсами, разбавляйте фотографии со сложными интерьерами минималистичными кадрами.
Темы и текст. Так как у салона нет собственного сайта, то его роль забирает на себя профиль. Но не обязательно постить только готовые работы, людям должно быть интересно следить за вами и не отписываться, после принятой работы.
Что может быть в рубрикаторе:
Продающие посты:
- Заголовок — название товара. Здесь можно покреативить и сделать название с подводкой.
- Характеристика товара — цвет, размер, срок изготовления, состав, стоимость.
- Призыв к действию или «закрывашка» — опишите все способы — как и где можно купить ваш товар. Добавьте сухую и самую понятную информацию — телефон, адрес, доставка и т. д
Полезные посты — в них вы можете делиться своей уникальной информацией — расскажите, как ухаживать за вашими изделиями, как надолго сохранить первоначальный вид. Можно сделать коллаборацию с дизайнером интерьера и показать, как шторы могут менять настроение одного и того же помещения. Не бойтесь выходить за рамки текста — это может быть и видео.
Не бойтесь экспериментировать и будьте собой
Развлекательные и сторителлинг посты — будьте собой. Это могут быть видео с создателем компании. Можно показать, как все устроено изнутри, процесс создания и установка. Покажите своим клиентам «реальность» — это всегда подкупает и вызывает доверие.
UGC (user generated content) — контент, который создают сами пользователи продукта. Мотивируйте создавать фотографии с вашим изделием — они взывают доверие к бренду, а также являются рекламным инструментом.
И не бойтесь экспериментировать. Например, вы можете попросить сделать фото вашей работы через год и показать, как все выглядит после использования. Вы можете проводить эксперименты с тканью, показывая, как определить состав ткани и как каждая из них будет вести себя «в жизни».
Теперь о хайлайтс. Здорово, что они есть и все заполнены, однако их можно увеличить, добавив:
- производство
- продукцию — визуальное перечисление всех изделий
- отзывы от довольных клиентов
Продвижение
Создание контента без его продвижения — бессмысленная трата сил и вложений. Не забывайте рассказывать о себе новой публике, чтобы увеличить приток новых клиентов.
Для этого комбинируйте разные инструменты:
- сотрудничество с блогерами
- промо-публикации
- таргетированная реклама
- размещение рекламы в пабликах
- коллаборации
- сотрудничество с экспертами
Нет готового решения для всех — поэтому не стоит повторять за конкурентами, создавайте свое, экспериментируйте. Главное вести учет и анализировать показатели.
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