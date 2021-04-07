Бизнес-аккаунт дня: портьерный салон из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 36-я

Больше 10 лет владелица портьерного салона Земфира работала дизайнером в салонах Казани. Но год назад приняла твердое решение — работать на себя. И открыла свой портьерный магазин. Вслед за открытием своего дела она оформила бизнес-аккаунт в «Инстаграм», и сегодня на нее подписаны более семи тысяч человек. Советы по развитию профиля в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из СММ-агентств Татарстана.

Необходимо просто заниматься тем, что приносит удовольствие

Текстильным оформлением интерьеров Земфира занялась когда еще училась на третьем курсе университета, совмещая дневное обучение и полный рабочий день в салоне. Находила время и для дизайна интерьеров — по ночам студентка занималась художественным оформлением детсадов.

В прошлом году, рассказывает бизнес-леди, практически за пару дней она приняла решение уволиться из одного из казанских салонов и начать работать на себя.



— Открыть дело с нуля, как оказалось, возможно. Необходимо просто трудиться, много трудиться и заниматься тем, что приносит удовольствие, — делится она.



Как признается владелица салона, она совсем не ожидала большого числа заказчиков, думала, что бизнес придется закрыть через пару месяцев. Однако число клиентов росло, появлялись новые идеи.

Анализ бизнес-профиля Земфиры провела проектный менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Алена Агафонова. Она уверена, что текстильное оформление интерьеров — это та эстетическая ниша, которая отлично подходит для размещения своих работ и приема заявок в Instagram. Любому бизнесу стоит начать с планирования и не забывать про ежемесячный анализ в каждой социальной сети, где они представлены, чтобы понимать, что сработало, а от чего стоит отказаться.

Роль отсутствующего сайта взял на себя профиль в «Инстаграме»

Визуал. На данный момент в профиле «рабочие» фотографии с готовыми заказами. Цветовая гамма приятная, есть некоторая несочетаемость ракурсов фотографий между собой. Это не дает глазу зацепиться хоть за что-то. Чтобы избежать такой ошибки — следите за общей картинкой, чередуйте фото с дальними и близкими ракурсами, разбавляйте фотографии со сложными интерьерами минималистичными кадрами.

Темы и текст. Так как у салона нет собственного сайта, то его роль забирает на себя профиль. Но не обязательно постить только готовые работы, людям должно быть интересно следить за вами и не отписываться, после принятой работы.

Что может быть в рубрикаторе:

Продающие посты:

Заголовок — название товара. Здесь можно покреативить и сделать название с подводкой.

Характеристика товара — цвет, размер, срок изготовления, состав, стоимость.

Призыв к действию или «закрывашка» — опишите все способы — как и где можно купить ваш товар. Добавьте сухую и самую понятную информацию — телефон, адрес, доставка и т. д

Полезные посты — в них вы можете делиться своей уникальной информацией — расскажите, как ухаживать за вашими изделиями, как надолго сохранить первоначальный вид. Можно сделать коллаборацию с дизайнером интерьера и показать, как шторы могут менять настроение одного и того же помещения. Не бойтесь выходить за рамки текста — это может быть и видео.

Не бойтесь экспериментировать и будьте собой

Развлекательные и сторителлинг посты — будьте собой. Это могут быть видео с создателем компании. Можно показать, как все устроено изнутри, процесс создания и установка. Покажите своим клиентам «реальность» — это всегда подкупает и вызывает доверие.

UGC (user generated content) — контент, который создают сами пользователи продукта. Мотивируйте создавать фотографии с вашим изделием — они взывают доверие к бренду, а также являются рекламным инструментом.

И не бойтесь экспериментировать. Например, вы можете попросить сделать фото вашей работы через год и показать, как все выглядит после использования. Вы можете проводить эксперименты с тканью, показывая, как определить состав ткани и как каждая из них будет вести себя «в жизни».

Теперь о хайлайтс. Здорово, что они есть и все заполнены, однако их можно увеличить, добавив:

производство

продукцию — визуальное перечисление всех изделий

отзывы от довольных клиентов

Продвижение

Создание контента без его продвижения — бессмысленная трата сил и вложений. Не забывайте рассказывать о себе новой публике, чтобы увеличить приток новых клиентов.

Для этого комбинируйте разные инструменты:



сотрудничество с блогерами



промо-публикации



таргетированная реклама



размещение рекламы в пабликах

коллаборации

сотрудничество с экспертами

Нет готового решения для всех — поэтому не стоит повторять за конкурентами, создавайте свое, экспериментируйте. Главное вести учет и анализировать показатели.