«Сетевая компания» подпитывает малый и средний бизнес электроэнергией

Энергетики взяли курс на ускорение процесса технологического присоединения к своим сетям

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

«Сетевая компания» в рамках пресс-тура вживую показала, как проходит технологическое присоединение к сетям по заявлениям малого и среднего бизнеса. Уже не один год энергетическая организация в этой работе идет по пути клиентоориентированности, уменьшая сроки оказания услуги и уже добившись при оформлении заявки практически полного перехода на онлайн-взаимодействие. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Быстро, дешево, удаленно



Одно из важных направлений работы «Сетевой компании» — это технологическое присоединение малого и среднего бизнеса. По данным Агентства стратегических инициатив, к нему относятся впервые подключающиеся к электросетям юридические лица, которые запрашивают мощность до 150 кВт.

Одним из таких стало АО «Специализированный застройщик «Зеленодольскгорстрой». В 2018 и 2020 годах на улице Шевченко застройщик сдал в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома. Именно рядом с ними энергетическая компания в рамках пресс-тура показала еще одно технологическое присоединение на 82 кВт — на этот раз для детской поликлиники на месте аварийного жилья.

— Пока проводится временное подключение для стройки, во время которой электропитание будет осуществляться от этого щита, — пояснил начальник Зеленодольского РЭС ПЭС Анвар Ахметзянов.

Энергетическая компания в рамках пресс-тура показала еще одно технологическое присоединение на 82 кВт — на этот раз для детской поликлиники на месте аварийного жилья

А непосредственно от застройщика новостроек у энергетической компании на рассмотрении лежит еще пять заявлений на подключение жилых домов. Опыт показывает, что 80% всех процедур проводится заочно и не требует больших ресурсов со стороны заявителя.

— На сегодня сроки подключения сетей сокращены, как и выдача документов, что очень важно для прохождения экспертизы. Кроме того, стоимость услуги сократилась практически до нуля, — говорит Валерий Макеев, гендиректор АО «Специализированный застройщик «Зеленодольскгорстрой».

Всего в 2020 году у компании подключили к сетям три многоквартирных жилых дома и одно административное здание в уже застроенной среде. Туда потребовалось интегрировать новые коммуникации и, по словам Валерия Макеева, «Сетевая компания» успешно справилась с этой задачей.

Особые условия для МСБ

Заместитель директора по технологическому присоединению филиала «Приволжских электрических сетей» Ильназ Разов отмечает, что в прошлом году на своей территории они общим счетом подключили более 200 заявителей из числа МСБ, 45 из них — в Зеленодольском районе. Практически вся работа происходит дистанционно — через личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении (пока доступно на Android). Договор, технические условия, акты о технологическом присоединении направляются заявителю в его личный кабинет. Соответственно, необходимость посещения офисов «Сетевой компании» минимизирована. В том числе это позволяет ускорить сам процесс подключения.

— Мы для себя ведем отдельный рейтинг по договорам на подключение малого и среднего бизнеса. В рамках его поддержки стараемся отрабатывать заявки максимально оперативно за 40—50 дней, — комментирует Ильназ Разов.

Практически вся работа по технологическому присоединению происходит дистанционно — через личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении (пока доступно на Android)

В рамках подключения к сетям энергетическая компания устанавливает интеллектуальные приборы учета. Согласно изменениям с 1 июля 2020 года организации должны за свой счет обновлять приборы учета электроэнергии. Для потребителей умные счетчики — это дистанционное снятие показаний, возможность снятия параметров электрической сети (значения напряжения, силы тока, частоты), контроль за определенными параметрами. Ну и конечно, оперативное решение возможных проблем, ведь сигнал автоматически поступает в пункт управления.

Дешевле в 10 раз

Еще одним объектом, который в день пресс-тура подключали к сетям, стал ангар для переработки и хранения зерновых культур в Высокогорском районе. У КФХ 2 тысячи га полей и полный цикл работы: от посева и сбора до очистки и упаковки готового товара.

Заявитель запросил мощность в 149 кВт — это уже третье обращение КФХ в «Сетевую компанию» по мере расширения бизнеса.



Заявитель запросил мощность 149 кВт — это уже третье обращение КФХ в «Сетевую компанию» по мере расширения бизнеса

Раньше на предприятии приходилось использовать трансформаторную подстанцию — а это расходы на ее покупку, установку, использование.

— Сейчас мы платим только за использование инфраструктуры «Сетевой компании». Для этого оформляешь заявку, и через 3-4 месяца все готово. Для нас это обходится в 10 раз дешевле, — поясняет Марат Бахтияров, заместитель главы КФХ.

Что важно — технологическое присоединение проходит под напряжением, а это значит, что потребитель на время работ продолжает получать электроэнергию. Обучение сотрудников «Сетевой компании» новой перспективной технологии проводится на базе «Центра работ под напряжением» в Заинске. Напомним, что это единственная площадка в России, где готовят к работам на всех уровнях напряжения. Для сотрудников компании это еще точка роста, место, где можно повысить свою квалификацию.

Что важно — технологическое присоединение проходит под напряжением, а это значит, что потребитель на время работ продолжает получать электроэнергию

— Я работаю с 2011 года. Начинал с должности электромонтера и постепенно дорос до старшего мастера. Мы работаем под напряжением с 2016 года, начинали в сетях 0,4 кВт. В 2018 году я прошел обучение в «Центре работы под напряжением» в сетях 10 кВт. В том же году нам предоставили новое оборудование, с помощью которого мы выполняем разные виды работ, — комментирует Ринат Нуриев, старший мастер участка по эксплуатации электрического оборудования Высокогорского района электрических сетей АО «Сетевая компания».

С помощью своих взращенных специалистов «Сетевая компания» не только в установленные сроки выполняет все работы, но и продолжает повышать уровень клиентоориентированности. И это при все возрастающем количестве заявок на технологическое подключение.

— Наша основная задача — чтобы заявители остались довольны нашей работой. Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить сроки технологического присоединения, несмотря на то что объем заявок увеличивается каждый год. В 2020 году в Высокогорском районе было подано 2 139 штук, из которых 2 013 исполнено, — отмечает начальник Высокогорского РЭС ПЭС Марат Гиниятуллин.