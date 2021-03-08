Бизнес-аккаунт дня: трендовые головные уборы от альметьевского бренда «Милая»

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 15-я

Шить головные уборы и прочие аксессуары в соответствии с модными трендами — такая идея пришла жительнице Альметьевска Людмиле Балашовой 2 года назад. Тогда и появился бренд «Милая». В его основе лежит краткое имя владелицы — Мила. Она шьет кепи, платки, воротнички и другие изделия на заказ, с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий клиента. Как сделать бренд более узнаваемым? Свои советы и рекомендации по ведению бизнес-профиля в сети «Инстаграм» в рамках спецпроекта «Реального времени» дают опытные специалисты одного из ведущих СММ-агентств Татарстана.

Вера и любовь к своему делу

— Наше дело — это не просто «построить бизнес» и «делать деньги». Наше дело — это большой труд, большой путь без первоначальных вложений. Лишь вера и любовь к своему делу, — так говорит о молодом бизнесе его владелица Людмила Балашова.

По образованию она геолог, долго работала в «Татнефти», занималась разработкой месторождений «черного золота». Но по состоянию здоровья была вынуждена сменить род деятельности. Пыталась работать в страховом бизнесе, других сферах, но так и не нашла дела по душе: «все это не для меня», признается Людмила. И вот однажды у нее созрела идея применить в бизнесе свое умение шить и кроить. Балашова прошла альметьевскую «Фабрику предпринимательства», зарегистрировала ИП.

Слова благодарности от клиентов и эстетическое удовольствие от работы придали Людмиле такой энтузиазм, что она решила открыть в городе... зоомагазин. Решать все вопросы, связанные с новым направлением, бизнес-леди помогает ее дружная семья — муж, сын и дочь.

Пока у бизнес-профиля бренда «Милая» в сети «Инстаграм» 1,4 тыс. подписчиков. Мечта Людмилы — миллионы довольных клиентов. Как сделать первые шаги к этому успеху? Сегодня аккаунт ателье «Милая» в Instagram анализирует команда Регины Фасхеевой и агентства Fragency, а именно: SMM-менеджеры Екатерина Лучанкина и Азат Сабиров. Агентство входит в топ-80 SMM-агентств России по версии рейтинга Tagline, в их портфолио — порядка ста проектов регионального и федерального уровня.

Один из самых красивых аккаунтов

Пожалуй, это один из самых красивых аккаунтов, что попадал к нам на разбор. Надеемся, наши советы помогут вести страницу еще эффективнее.

Оформление профиля

В описании профиля должна быть главная информация: что продает аккаунт, номер телефона и адрес. Как вариант:

МИЛАЯ Одежда (бренд) Аксессуары и одежда +7 (...) Ателье «Милая»: ул. Ленина, 129, г. Альметьевск

Highlights

К ним вопросов нет. Все оформлено эстетично, обложки выполнены в стиле фирменных цветов аккаунта. Единственное, нужно добавить обложку на раздел SALE, так как она выбивается из общего вида профиля.

Визуальное оформление ленты и сторис

Для репостов Stories в рубриках «Отзывы», «Стилисты о нас» и «Пошивы» мы рекомендуем выбрать единый фон из фирменных цветов бренда. Можно использовать различные фотографии (например, с бесплатного ресурса Unsplash) под обложку для репостов, чтобы это выглядело эстетичнее и аккуратнее.

Для репостов Stories в рубриках «Отзывы», «Стилисты о нас» и «Пошивы» мы рекомендуем выбрать единый фон из фирменных цветов бренда

Можно использовать различные фотографии (например, с бесплатного ресурса Unsplash) под обложку для репостов

Придерживаться одного стиля

Также нужно выбрать единый шрифт. Мы заметили, что в сторис где-то используется печатный шрифт, а где-то — прописной. Лучше остановиться на одном и придерживаться такого стиля шрифта в дальнейшем.

Мозаика аккаунта (общая сетка с публикациями) выглядит очень красиво. Интересное и эффективное решение — наложить поверх единого фона надпись о важной информации. Мы увидели, что есть пост о весенней распродаже и бесплатной доставке. Такое оформление поможет пользователю понять, о чем пост, не заглядывая в описание.

До этого вы делали такие публикации с белым фоном и шрифтом печатной машинки. Сейчас — фон цвета хаки, изменился шрифт. Возможно, вы меняете оформление, поэтому публикации отличаются. Рекомендуем вам всегда придерживаться одного стиля. Можете экспериментировать с цветом фона, но выбирать близкие к цветовой палитре другие публикации вашей ленты. Например, в вашем случае будут уместны оттенки бежевого, коричневого, оливкового и песочного.

https://www.instagram.com/we_a_ve_linen/?igshid=4vzmmt8lsjmc

https://www.instagram.com/vetermagazine/?igshid=1wavupnm4xh5e

Что добавить в профиль?

Рубрики

Небольшие фрагменты процесса пошива одежды — их лучше оформить в черно-белом фильтре, чтобы визуально видео не выбивалось из ленты.

Можно публиковать подборки с образами. Например, образ похода на свидание, на встречу с подругами, на деловую встречу и так далее.

Кстати, п одборки — это в целом актуальный формат. Карусели очень часто попадают в начало ротации у подписчиков, поэтому советуем использовать их чаще.

— это в целом актуальный формат. Карусели очень часто попадают в начало ротации у подписчиков, поэтому советуем использовать их чаще. Раз в месяц стоит уделять внимание лайфстайл-подборкам: что посмотреть, почитать или приготовить. Такие посты вызывают хороший отклик у аудитории. Как правило, их сохраняют, лайкают намного чаще, чем обычные публикации. За счет этого повышается охват, и публикация попадает в рекомендации.

В сторис можно добавить рубрику «Задай нам вопрос», чтобы повысить вовлеченность аудитории профиля. На вопросы можно отвечать в видеоформате или готовить небольшие карточки.

Работа с лидерами мнений поможет продвижению

К текстам у нас вопросов нет — все хорошо. Общее замечание: лучше выбрать несколько эмодзи, которые вы будете использовать постоянно. Например, если вы в тексте под публикацией отображаете «белое сердечко», то в ответ на комментарии и на сообщения в директ лучше использовать его же .

По общему виду страницы обычно сложно понять, что за вид продвижения вы использовали. Поэтому мы приведем несколько приемов — возможно, что-то из этого вы еще не использовали и стоит попробовать.

Предполагаем, что в вашем случае самым эффективным методом будет работа с лидерами мнений. Рекламные интеграции с блогерами-стилистами, которые вы уже проводили, — отличная идея. Стоит усилиться в этом направлении и поработать по бартеру с блогерами, аудитория которых пересекается с аудиторией бренда. К тому же, если есть доставка по всей РФ, то можно поработать с блогерами по всему Татарстану и из ближайших регионов.

Также для роста числа подписчиков можно проводить конкурсные активации и коллаборации с брендами, имеющими схожую аудиторию (салоны красоты, кафе).

И, конечно, не стоит забывать про таргетированную рекламу. Здесь нужны и имиджевые публикации с целью увеличения охвата, и лидогенерация. Удачи вам и с праздником!