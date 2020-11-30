Счетчики электроэнергии в Татарстане становятся интеллектуальными

Работой по обновлению инфраструктуры в республике с учетом современных тенденций занимается «Сетевая компания»

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

С 1 июля 2020 года энергетические организации обязали за свой счет обновлять приборы учета электроэнергии. В Татарстане этой работой за свой счет занимается «Сетевая компания», которая начала внедрять программу еще до официального вступления в силу федеральных изменений. Корреспондент «Реального времени» узнала подробности во время установки интеллектуального счетчика для частного дома в поселке Столбище под Казанью.

Счетчики стали интеллектуальными

В конце ноября в еще одном частном доме в Столбище появился умный счетчик. Сотрудники филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети разместили его на ближайшей к дому опоре линий электропередач. Интеллектуальная система учета электроэнергии решает целый комплекс задач, не требуя при этом действий со стороны собственника дома. В том числе она позволяет автоматически передавать показания счетчиков и отслеживать информацию в личном кабинете на сайте. По словам хозяина дома в Столбище Дениса, до установки интеллектуального счетчика он получал квитанцию и вручную указывал показания приборов учета, после чего энергетическая компания их фиксировала и выставляла счет на оплату. Сейчас эта процедура будет упрощена.

— Мы стремимся за прогрессом, за всем цивилизованным миром. Насколько мне известно, такой принцип работы существует на Западе, — отмечает собеседник издания.

Замена счетчиков происходит за счет средств «Сетевой компании» и не требует никакого участия от владельца ИЖС. При этом старый прибор учета остается на территории участка и при желании его показания можно сверять с вновь установленным.

Замена счетчиков происходит за счет средств «Сетевой компании» и не требует никакого участия от владельца ИЖС

Важно, что установка приборов зачастую проходит под напряжением — сотрудники энергетической компании имеют необходимую квалификацию и оборудование для соответствующих работ. Как следствие — подача электроэнергии не прекращается ни на секунду. Это особенно ценно в случае с ИЖС, где от электроэнергии зависят внутренние коммуникации дома.

Контроль в режиме онлайн и оперативное решение проблем

«Сетевая компания» запустила масштабную работу по установке современных приборов учета нового поколения в Татарстане в 2018 году. А 1 июля 2020 года в силу вступил федеральный закон, согласно которому обязательства по обновлению инфраструктуры в многоквартирных домах и ИЖС возложены на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. Изменения предполагают для потребителей отсутствие затрат на установку и эксплуатацию оборудования, а также полное снятие с них ответственности за обслуживание и проверку приборов учета.

«Сетевая компания» запустила масштабную работу по установке современных приборов учета нового поколения в Татарстане в 2018 году

— Счетчики называют интеллектуальными, потому что они обладают расширенным объемом функционала. Помимо дистанционного снятия показаний есть также возможность снятия параметров электрической сети (значения напряжения, силы тока, частоты). Возможность контролировать определенные параметры. В случае возникновения нештатной ситуации к нам в диспетчерский пункт приходит сигнал и предпринимаются определенные меры по ликвидации проблемы, — объясняет Роман Иванов, начальник отдела систем учета электроэнергии и технического аудита филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.

Только в зоне обслуживания Приволжских электрических сетей ежегодно срок госповерки выходит у 15-20 тысяч приборов учета электроэнергии. Такого объема работы по их замене филиалу хватает на весь год.

— Наша задача выполнить эти объемы. Кроме того, бывают случаи аварийного выхода из строя электросчетчика. Например, если прибор учета ломается, то мы тоже должны произвести его замену и предусмотреть это в своих планах, — отмечает Роман Иванов.

Только в зоне обслуживания Приволжских электрических сетей ежегодно срок госповерки выходит у 15-20 тысяч приборов учета электроэнергии

Всего по филиалу установлено более 24 тысяч умных счетчиков. План замены оборудования с выходящим сроком госповерки имеется во всех филиалах АО «Сетевая компания». В 2020 году на территории Татарстана «Сетевая компания» установила потребителям около 75 тысяч «умных счетчиков».