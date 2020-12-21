Всем выйти из сумрака: освещаем дом правильно

Какие требования устанавливаются к организации естественного и искусственного освещения вашего дома

Составляя проект дома, нужно обязательно учитывать правила, которые предъявляются к освещенности жилых помещений. И даже если вы хотите обустроить в своем доме татарстанскую резиденцию графа Дракулы — придется придумывать какие-нибудь эскстравагантные способы затемнения, ведь глухие спальни без окон и полное отсутствие электрического искусственного освещения — прямое нарушение санитарно-гигиенических правил.

Зачем соблюдать нормативы по освещенности

Казалось бы: перед кем вы должны отчитываться в своем праве определять, сколько света будет падать в вашу спальню? Но, оказывается, действительно должны. Нормы инсоляции и искусственного освещения — это отдельная, узкая область права на пересечении санитарно-гигиенического, строительного и экологического законодательства. Государство регулирует, сколько естественного света должно попадать в ваш дом, как он должен освещаться в темное время суток. Вплоть до того, что устанавливает нормы освещенности, которые необходимо соблюдать.

Для каждого помещения дома утверждены собственные стандарты искусственного освещения, а общие моменты требований к инсоляции (количеству прямых солнечных лучей, попадающих в пространство помещения) начинаются с того, что естественное освещение должно быть в каждой жилой комнате и на кухне. Дело в том, что свет обеспечивает не только банальное удобство, но и психофизиологический эффект. А стало быть, световое нормирование лежит не только в строительной отрасли, но и в области действия санитарно-гигиенического законодательства. Установленные нормы освещения обеспечивают минимально допустимые параметры освещенности помещений.

Нормы освещенности регулируются несколькими важными документами, и один из важнейших в этой сфере — СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 “Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”, который обязателен к исполнению. Тогда как ряд строительных СП относится к рекомендательным, те из них, которые опираются на СанПиНы, обязательны к исполнению.

Контроль за соблюдением норм инсоляции и естественного освещения осуществляют органы Роспотребнадзора. Фото Максима Платонова

Контроль за соблюдением норм инсоляции и естественного освещения осуществляют органы Роспотребнадзора, а также надзора за проектированием и строительством (строительная экспертиза и Госстройнадзор). А в случае нарушений в дело вступает не кто иной как прокуратура. Так что с соблюдением световых норм при строительстве всё действительно серьезно. Решение по факту возможного нарушения законодательно закрепленных норм инсоляции и естественного освещения принимается Прокуратурой и рассматривается в суде.

Поэтому при составлении проекта дома обязательно нужно учесть все эти моменты.

Искусственное освещение

Обратимся к СП 52.13330.2016. В нем говорится, что для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света. Лампы накаливания использовать можно, но их мощность не должна быть 100 Вт и более. Есть специальный ГОСТ на светильники, в котором подробнейшим образом описывается, какими должны быть приборы домашнего освещения. Отдельно оговаривается ситуация со светодиодами: “Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения”.

Санитарные правила и нормы, касаемые освещенности, распространяются на все жилые и общественные здания. И в них есть четкие таблицы, в которых прописано в цифрах, сколько искусственного света должно быть в той или иной комнате вашего дома в случае, если искусственное освещение становится основным источником (проще говоря, вечером). Измеряется эта величина в люксах (есть даже специальный прибор — люксметр, а стандарты измерения тоже указаны в соответствущем ГОСТе).

Таким образом, если площадь вашей гостиной будет 20 квадратных метров, то для освещения ее согласно нормативам, понадобится 20х150=3000 люменов. Фото museum-design.ru

Итак, вот как выглядят требования СанПиН по освещенности разных помещений вашего дома (речь об искусственном освещении), в люксах:

Жилые комнаты, гостиные, спальни — 150

Кухня — 150

Детская — 200

Кабинет, библиотека — 300

Коридор, холл — 50

Кладовая, подсобка — 30

Гардероб — 70

Сауна — 100

Тренажерный зал — 150

Ванная, туалет, санузел — 50

Попробуем перевести люксы в более понятные единицы измерения. 1 люкс — это единица освещенности поверхности площадью в 1 квадратный метр, если на нее падает световое излучение в 1 люмен.

Таким образом, если площадь вашей гостиной будет 20 квадратных метров, то для освещения ее согласно нормативам, понадобится 20х150=3000 люменов. Это означает, что лампы должны будут давать световой поток в 3 тысячи люменов. На маркировке любой лампы, которую вы можете купить, можно найти, сколько люменов она “выдает”. Исходя из этого, можно рассчитать, сколько и каких лампочек вам нужно будет установить в гостиную, чтобы обеспечить “нормативное” освещение.

В нижеприведенной таблице можно посмотреть примерные значения светового потока в люменах, которые дают разные типы ламп.

Таким образом, для нашей 20-метровой гостиной нам понадобится примерно 3 30-ваттных люминесцентных лампы, или 2 50-ваттных, или можно сделать любые другие комбинации. Надо понимать, что нормативные значения — это минимумы, которые нужны для условно комфортной работы в таких помещениях. Разумеется, если вам мало света, вам никто не запрещает его добавить.



Естественное освещение

Согласно СП 52.13330.2016 и СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03, помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение. В доме к ним будут относиться спальные комнаты, гостиная, детские, столовая, кухня. Все эти комнаты в обязательном порядке оснащаются окнами.

Без естественного освещения можно проектировать помещения, где люди бывают только временно: ванные комнаты, туалеты, гардеробные, коридоры и т.д. Кроме того, в помещениях, которые допускается размещать в подвальном этаже, тоже можно обойтись только искусственным светом.

Количество естественного освещения (КЕО) — важный параметр любого жилого или общественного здания. Оно рассчитывается по специальным формулам, изложенным в Своде правил СП 52.13330.2016. И это расчетное значение КЕО должно быть в каждом помещении не менее нормируемого значения, которое указано в таблицах 4.1 и 4.2 этого документа (на самом деле, можно и меньше, но только максимум на 10% — см. соответствующий СанПиН).

Расчетное значение КЕО учитывает коэффициент светового климата, который, в свою очередь, указан в таблице 5.1 Свода правил. Эти коэффициенты принимаются в зависимости от номера группы обеспеченности естественным светом административных районов РФ (для Татарстана этот номер группы — 1) и от того, как по сторонам света ориентированы окна. Таким образом, еще до строительства, по проекту дома, становится известна степень его естественной освещенности. Расчет, каким будет естественное освещение, нужно делать без учета мебели, оборудования и деревьев за окном. Предполагается, что окна ничто не будет закрывать (а сами окна будут закрыты прозрачными стеклами, которые пропускают солнечный свет).

От ориентации дома по сторонам света прямо зависит, сколько в нем будет естественного освещения. Фото krovati-i-divany.ru

А после строительства, чтобы измерить величину естественного освещения, надо для начала определить точку, в которой, собственно, она будет измеряться. Как правило, для этого выбирается геометрический центр помещения.

Кстати, от ориентации дома по сторонам света прямо зависит, сколько в нем будет естественного освещения. И с этим можно “играть” отдельно. К примеру, опытные архитекторы советуют в наших широтах не ориентировать окна спален на восток, если вы любите долго поспать — солнце будет вам мешать. В свою очередь, ориентировать библиотеку или рабочий кабинет на север или на запад означает большую часть времени работать здесь при искусственном освещении.

Конструкции окон и балконов, через которые в дом поступает боковое естественное освещение, проектируются с учетом требований ГОСТ 23166 и ГОСТ Р 56926. Фасадные светопрозрачные конструкции проектируются в соответствии с требованиями СП 426.1325800. В этих документах подробно прописываются свойства материалов — в частности, стекла — которые позволят обеспечить правильное естественное освещение дома.

Инсоляция

Есть еще один очень важный фактор естественного освещения дома — инсоляция (количество облучения помещения прямыми солнечными лучами). Гигиенические требования к инсоляции помещений жилых и общественных зданий регулируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Расчеты инсоляции — обязательный раздел в составе предпроектной и проектной документации (если вы составляете проект вашего дома).

Нормы инсоляции достигаются планировочными решениями и ориентацией дома по сторонам света. В жилых зданиях регламентируется продолжительность прямого попадания солнечных лучей в помещение. Это зависит от многих факторов, но для нашей зоны она в период с 22 марта по 22 сентября составляет не менее 2 часов в день, минимум в одной комнате, если комнат в вашем доме до 3 (включительно), и минимум в двух комнатах — если их у вас 4 и больше.

Методы расчета продолжительности инсоляции должны знать архитекторы, они описаны в специальном ГОСТе.



Людмила Губаева