В третьем квартале «Казаньоргсинтез» получил наибольшую прибыль за 2020 год

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало бухгалтерскую отчетность по стандартам РСБУ по итогам 9 месяцев 2020 года.

Согласно данным отчета о финансовых результатах, выручка за этот период составила 46,856 млрд рублей, а чистая прибыль — 6,499 млрд рублей. Несмотря на целый ряд реализуемых инвестиционных проектов, предприятие по-прежнему обходится без заемных средств.

Третий квартал оказался наиболее успешным для «Казаньоргсинтеза». За этот период предприятие получило 2,447 млрд рублей чистой прибыли, притом что в первом и втором кварталах этот показатель оставался на уровне 2 млрд рублей.

Прирост стал возможным благодаря наметившемуся оживлению на рынке полимеров. Однако влияние негативных тенденций первого полугодия 2020 года в третьем квартале еще сохранялось. В связи с этим общие финансовые показатели 9 месяцев оказались ожидаемо ниже прошлогодних результатов.

Напомним, 2020 год начался с аномально низких цен на нефть и коррелирующих с ней по цене сырьевых продуктов. Это неминуемо привело к падению мировых цен и на полимеры. После сделки ОПЕК сырьевые ресурсы резко взлетели в цене. Как следствие, образовался катастрофический сырьевой дефицит для нефтехимии. Особенно остро это ощущалось в России. Параллельно негативное воздействие на рынки оказала пандемия коронавирусной инфекции. Карантинные меры по всему миру серьезно ограничили производителей и переработчиков полимеров. Восстановление рынка наметилось в конце второго квартала.