Осторожно, объект под напряжением: как «Сетевая компания» обслуживает электроустановки без их отключения

Благодаря такому методу растет экономическая и социальная эффективность, а сотрудники получают новые компетенции — и все без угроз для их безопасности

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

С 2015 года АО «Сетевая компания» планомерно ведет работу как по исследованию, так и по разработке и внедрению метода работы на высоковольтных линиях под напряжением. В результате уже сформированы научно-технические основы и методы решения проблем комплексной оценки и обеспечения эффективности решений с учетом социальных условий, а в Заинске функционирует «Центр работ под напряжением», где новым компетенциям обучают сотрудников компании. Подробности — в материале «Реального времени».

Новые старые методы

Казанские электрические сети продолжают использовать метод работы под потенциалом провода для технического обслуживания воздушных линий 500 кВ. Этим занимается единственная бригада компании, в которую входят восемь электромонтеров и два мастера. Среди них есть и ветераны — сотрудники команды, которая обеспечивает бесперебойную подачу энергии еще с 80-х годов. Они уже имели навыки работы под потенциалом провода на высоковольтных линиях, но технология долгое время не применялась. Ее возродили несколько лет назад, и в 2018 году в учебном центре компании специально для этого актуализировали состав бригады и ее знания.



Недавно сотрудники компании занялись капитальным ремонтом сложного участка ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС — Киндери, проходящего над оврагом.

«Эксплуатация линии традиционным способом, с применением подъемных сооружений, в данном случае не представлялась возможной», — пояснил начальник Службы высоковольтных линий Вадим Иванушкин.

Так, на объекте заменили шесть дефектных изоляторов и 105 распорок. Члены бригады работали в специальных экранирующих костюмах, защищающих от наведенного напряжения. С ними величина тока может достигать сотни ампер, которые будут абсолютно безопасны для рабочих.

Работы на ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС — Киндери — это не единичная практика. «Сетевая компания» вернулась к технологии работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок по ряду причин. Это один из современных способов технического обслуживания электроустановок во всем мире. Следствием его внедрения можно назвать обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала, отсутствие недоотпуска электроэнергии, сохранение коммутационного ресурса оборудования.

Но работы под напряжением называют прогрессивными не только поэтому. Специально для них разработаны современные инструменты и средства обеспечения безопасности. Сделано это на основе широких научных, конструкторских и технологических исследований и разработок, использования новых изолирующих материалов.



Следствием внедрения метода работ под напряжением можно назвать обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала, отсутствие недоотпуска электроэнергии

Первые шаги на пути к повышению эффективности

Первые шаги по налаживанию работы под напряжением 10 кВ «Сетевая компания» начала в 2017 году, когда приобрела американские автовышки с изолирующими компонентами ALTEC для ВЛ среднего напряжения. Подъемный механизм установили на автомобильное шасси КАМАЗа с повышенной проходимостью. Тогда же компания продумала механику перевозки бригады электромонтеров и приспособлений, используемых при работах под напряжением.

Через год по аналогии с автоподъемником фирмы ALTEC для расширения работ «Сетевая компания» разработала бурильно-крановую установку с изолирующими компонентами. Параллельно впервые в истории современной российской электроэнергетики Буинские электрические сети заменили дефектную деревянную опору на железобетонную конструкцию на воздушной линии 10 кВ под напряжением. Событие стало значимым, потому что чем выше напряжение воздушной линии, тем больше ощущается экономический эффект от исключения возможного недоотпуска электроэнергии.

Эта деятельность была продолжена и в 2020 году: специалисты «Сетевой компании» провели 100-тысячную работу под напряжением, приурочив ее к 100-летнему юбилею образования Татарской АССР и принятию Государственного плана электрификации России.

Очередные шаги по развитию работы под напряжением «Сетевая компания» начала в 2017 году, когда приобрела американские автовышки с изолирующими компонентами ALTEC для ВЛ среднего напряжения

Центр для комплексной подготовки

Опыт показал, что уровень укомплектованности персоналом при работах под напряжением и качество применяемых технических средств значительно выше, чем при отключении электроустановки. Первое следует из-за высокой социальной эффективности передового метода. У бригад, работающих под напряжением, растет зарплата, ведь их квалификация выше, а за счет экономической эффективности появляются дополнительные источники выплаты премий.

Повышение квалификации сотрудников проходит на базе «Центра работ под напряжением» в Заинске. Это единственная площадка в России, где персонал готовят к работам на всех уровнях напряжения. С 2016 года там обучили 141 бригаду электромонтеров распределительных сетей на ЛЭП и РУ до 1000 кВ и 54 бригады на электроустановках до 35 кВ.

Помимо учебных классов, центр оборудован закрытыми полигонами с макетами воздушных линий и трансформаторных подстанций, открытыми полигонами с условиями. Чтобы создать условия, максимально приближенные к реальным, полигоны построены с применением всех видов опор, траверсов, изоляторов, проводов, всех видов трансформаторных подстанций, используемых в распределительных сетях АО «Сетевая компания».

Повышение квалификации сотрудников проходит на базе «Центра работ под напряжением» в Заинске. Это единственная площадка в России, где персонал готовят к работам на всех уровнях напряжения

На макеты воздушных линий и распределительных устройств через специальный стенд управления рабочими местами подается напряжение 220 вольт с токовой нагрузкой 2,4—4 мА. Если допускается ошибка — защита, установленная на стенде, мгновенно отключает оборудование.

За обучение отвечают шесть высококвалифицированных инструкторов, которые прошли подготовку у специалистов американской школы SLTC — одной из лучших мировых школ по подготовке к работам под напряжением. После учебы все сдают экзамены по теории и практике — каждый отдельно и в составе бригады. И получают удостоверение государственного образца.

Поскольку «Центр работ под напряжением» находится в Заинске, а «Сетевая компания» обслуживает весь Татарстан, на время обучения сотрудникам предоставляют общежитие. В каждой комнате живут по два-три человека, есть оборудованная кухня, зона отдыха с кабельным телевидением и Wi-Fi. Но готовить самим необязательно — для персонала организовано трехразовое питание.

Большая работа

«Сетевая компания» не только сама апробирует технологию работы без снятия напряжения, но и проводит собственные исследования. Для успешной реализации проекта компания разработала научно-технические основы и методы решения проблем комплексной оценки и обеспечения эффективности решений с учетом социальных условий.

В результате сформулированы задачи эффективности технического обслуживания, концепция развития РПН и методология решения; разработана теоретическая и практическая части; методички и способы учета РПН; продумана комплексная оценка воздействия РПН на показатели средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии и средней частоты прекращений передачи электрической энергии.

«Сетевая компания» не только сама апробирует технологию работы без снятия напряжения, но и проводит собственные исследования

Кроме того, определены экономические и социальные закономерности на линиях электропередач обычной, компактной, самонесущей конструкций. А также даны рекомендации в отношении их экономичности, безопасности и ремонтопригодности при техническом обслуживании с отключением и без снятия напряжения, применяя технологию РПН. Также разработана методика, алгоритм получения и реализации оптимальных моделей управления нормальными установившимися режимами электропередачи с учетом двухуровневой системой диспетчеризации.

Все это позволило создать систему математических моделей для комплексного анализа и повышения эффективности методов обслуживания и ремонта энергооборудования без снятия напряжения с учетом их социально-экономического влияния на состояние всего электросетевого комплекса компании.

Благодаря этой работе можно повысить экономичность, надежность электроэнергетической системы, улучшить влияние на окружающую среду за счет более рациональных проектных решений и организации эксплуатации электропередач.