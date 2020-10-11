«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 17-я: Уфа

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в семнадцатом выпуске нашего проекта, пройдем по Казанской улице в Уфе.

Раньше в Уфе название Казанская (или Большая Казанская) носила улица в центре города, в свое время «Реальное время» писало об истории улицы, которая позже была переименована в улицу Октябрьской Революции.

Нынешняя же улица Казанская далека от своей «тезки» и в буквальном, и в переносном смысле. Она находится в Советском районе Уфы на территории бывшей деревни Малая Новиковка. Разросшаяся в Советское время деревня идет под снос и застройку с 70-х годов XX века. Казанская оказалась своеобразной границей между частным сектором и микрорайоном Северным-Посадским.

В отличие от бывшей Казанской нынешняя не располагает к пешеходным экскурсиям, поэтому ограничимся виртуальной прогулкой. Сразу обращаем внимание на удручающего качества асфальт,

многочисленные гаражи

и неухоженную разросшуюся зелень.

Улочка протяженностью 300 метров идет прямо по краю высотной застройки — за частными домиками по Казанской видны многоэтажки.

Хотя раньше улица была явно длиннее — нумерация домов в частном секторе начинается с 28-го. Но теперь на месте первых домов стоит 9-этажная «панелька» с адресом: Казанская, 14. Остальные высотные дома — мрачные панельки серии 1-464Д — только числятся по Казанской, хотя фактически находятся в стороне от собственно улицы. Видимо, частные дома сносили постепенно — многоэтажки будто «надвигаются» на частный сектор. Не исключено, что в скором времени такая же участь ждет и полуразвалившиеся дома на Казанской. Домишки представляют собой жалкое зрелище, как и защищающие их заборы, сколоченные без особого изыска.

Встречаются тут и несанкционированные свалки мусора.

Все хоть сколь-нибудь значимые объекты на Казанской расположены именно в многоэтажках. Из относительно крупных объектов здесь есть разве что педиатрическое отделение №2 Детской городской поликлиники №3, торговый центр «Людмила» и Благотворительный фонд им. В.Л. Засова.

В некоторых частных домах на окнах — страшные решетки.

Видимо, многие считают проживающих здесь не самыми удачливыми людьми.

Все, что не занято частными домами или многоэтажками, заставлено гаражами. На одном «юмористическая надпись»: «Не трогать — увезу сам».

На Казанской в Уфе можно увидеть и такое объявление о переезде пункта приема вторсырья.

«Переехавший» пункт принимает все, даже рога!

Прогулка, даже виртуальная, по Казанской улице Уфы заставляет задуматься, что не так уж плохо живем мы в столице Татарстана, и есть в нашей стране места далеко не такие привлекательные и уютные.

В заключение прогулки заглянем для сравнения на улицу Уфимскую в Казани. Она тоже короткая и находится в частном секторе Советского района (совпадение?), но все же отличается несколько более симпатичными домами, хотя качество асфальта тоже оставляет желать сильно лучшего.